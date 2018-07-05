Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (відео)

Випив пива і відразу за кермо? У Німеччині краще не ризикувати. Пляшка пива перед тим, як сісти за кермо, може дуже дорого обійтися!
У Німеччині водіння в стані алкогольного сп'яніння вважається адміністративним правопорушенням, якщо рівень алкоголю в крові водія перевищує 0,5 проміле. Якщо понад 1,1 проміле - це вже кримінал. Дивіться, як перевіряють і карають п'яних водіїв у ФРН.
Німеччина відома не лише своїми автівками, але й автобанами. Ось декілька порад, які варто взяти до уваги, перш ніж сядете за кермо у ФРН. (29.05.2018)