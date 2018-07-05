Політика й суспільство

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (відео)

Випив пива і відразу за кермо? У Німеччині краще не ризикувати. Пляшка пива перед тим, як сісти за кермо, може дуже дорого обійтися!

Пияцтво за кермом у Німеччині може дорого обійтися

У Німеччині водіння в стані алкогольного сп'яніння вважається адміністративним правопорушенням, якщо рівень алкоголю в крові водія перевищує 0,5 проміле. Якщо понад 1,1 проміле - це вже кримінал. Дивіться, як перевіряють і карають п'яних водіїв у ФРН.

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