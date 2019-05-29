Як шеф-кухар проти нудних шкільних обідів бореться (відео)

Телезірка і шеф-кухар Євген Клопотенко відомий не лише своїми доступними рецептами. Як громадський діяч він ініціював програму "Нове шкільне харчування". Хоче, аби обіди в українських школах стали смачними і корисними.
Мінестроне, буряк з макаронами та відбивна. У шкільній їдальні черкаського ліцею гастрономічний експеримент: телезірка та шеф-кухар Євген Клопотенко презентує програму "Нове шкільне харчування". Уже третій рік, як 33-річний кулінарний експерт втілює ідею корисного та простого харчування в шкільних їдальнях України. Ідея проекту народилася спонтанно - коли Євген дізнався, що збірник рецептів, за якими готують в більшості шкіл України, не змінювався з 60-х років. А незначні зміни в 90-х на якість страв у шкільних їдальнях не вплинули. Їхній непривабливий смак та вигляд він запам’ятав на все життя. Дивіться, як шеф-кухар реформує шкільне харчування, в проекті #LocalHeroes:
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