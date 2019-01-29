Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео)

У навколишніх селах б’ються проти чи за перехід церков з Московського патріархату в єдину Православну церкву України, а в маленькому селі Сальник на Вінниччині старенькі жінки ще в грудні виставили агітаторів з Московського патріархату за двері. Христо-Воздвиженському храму вже майже 400 років, і його духовна громада стала однією з перших на Вінниччині, яка вирішила приєднатися до Православної церкви України. При цьому люди до останнього не знали позиції свого настоятеля отця Георгія, який в лавах УПЦ Московського патріархату служив 20 років. Настоятель теж не був впевнений у тому, яке рішення ухвалить громада. Тому сам ініціював сільські збори для визначення позиції віруючих, заявивши про своє рішення піти з УПЦ МП до ПЦУ. Ось як це відбувалося: