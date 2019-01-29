Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео)

Вінниччина стала однією з перших, де багато церков заявили про перехід до ПЦУ. Ось як відбувся мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.
У навколишніх селах б’ються проти чи за перехід церков з Московського патріархату в єдину Православну церкву України, а в маленькому селі Сальник на Вінниччині старенькі жінки ще в грудні виставили агітаторів з Московського патріархату за двері. Христо-Воздвиженському храму вже майже 400 років, і його духовна громада стала однією з перших на Вінниччині, яка вирішила приєднатися до Православної церкви України. При цьому люди до останнього не знали позиції свого настоятеля отця Георгія, який в лавах УПЦ Московського патріархату служив 20 років. Настоятель теж не був впевнений у тому, яке рішення ухвалить громада. Тому сам ініціював сільські збори для визначення позиції віруючих, заявивши про своє рішення піти з УПЦ МП до ПЦУ. Ось як це відбувалося:
Верховна Рада України конкретизувала процедуру зміни церковними громадами своєї юрисдикції. У закону чимало противників серед церковних ієрархів. Головна причина - страх за церковне майно. (17.01.2019)
Петро Порошенко свою історичну місію виконав. Тепер важливо, щоб він на правах неформального засновника Православної церкви України не перетворив її в один з підрозділів своєї адміністрації, вважає Сергій Руденко. (16.12.2018)
У церковній суперечці з Києвом Москва нагнітає розкол світового православ'я. Церковну тему використовує і український президент. Про вірян йдеться в останню чергу, вважає Євген Тейзе. (15.01.2019)