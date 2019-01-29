 Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2019

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Політика й суспільство

Як церкви переходять з УПЦ МП до ПЦУ (відео)

Вінниччина стала однією з перших, де багато церков заявили про перехід до ПЦУ. Ось як відбувся мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.

Ukraine Kiew Proklamation der unabhängigen orthodoxen Kirche (picture-alliance/Zumapress/S. Glovny)

Чимало громад Московського патріархату переходять до ПЦУ

У навколишніх селах б’ються проти чи за перехід церков з Московського патріархату в єдину Православну церкву України, а в маленькому селі Сальник на Вінниччині старенькі жінки ще в грудні виставили агітаторів з Московського патріархату за двері. Христо-Воздвиженському храму вже майже 400 років, і його духовна громада стала однією з перших на Вінниччині, яка вирішила приєднатися до Православної церкви України. При цьому люди до останнього не знали позиції свого настоятеля отця Георгія, який в лавах УПЦ Московського патріархату служив 20 років. Настоятель теж не був впевнений у тому, яке рішення ухвалить громада. Тому сам ініціював сільські збори для визначення позиції віруючих, заявивши про своє рішення піти з УПЦ МП до ПЦУ. Ось як це відбувалося: 

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