Як фіни розбудовують Гельсінкі під землею (відео)

Міста розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї.
У той час, як інші великі міста ростуть угору, влада Гельсінікі риє вглиб. Головна архітекторка фінської столиці хоче таким чином вирішити проблему нестачі місця в центрі фінської столиці. Дев'ять мільйонів кубічних метрів мають забудувати під землею до 2020 року. Все, для чого не потрібне денне світло, можна розташувати під землею. Нині там створюють друге місто. Зі своїми торговими центрами, вокзалами. А зовсім недавно відкрили художній музей площею 2200 квадратних метрів.
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