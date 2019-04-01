Як у ЄС сприйняли результати першого туру виборів президента в Україні

У ЄС дуже уважно слідкують за президентськими виборами в Україні, адже і від того, наскільки демократично їх проведуть, і від їхніх результатів залежить доля співпраці між Брюсселем і Києвом.

Вільні та чесні вибори

У Єврокомісії перший тур виборів назвали "конкурентним". Під час його проведення переважно дотримувались сандартів основних свобод, йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, опублікованій у понеділок, 1 квітня. Косьянчич посилається на звіт місії ОБСЄ зі спостереження за першим туром виборів президента України 31 березня. "День виборів, який пройшов мирно, оцінили загалом позитивно, і він відкриває шлях до другого туру", - зазначила Косьянчич.

Висновки ОБСЄ підтримала і місія Європарламенту, до складу якої входили шестеро депутатів. Її голова Даріуш Росаті зауважив на прес-конференції, що вибір в українців був "м'яко кажучи, гігантський і розмаїтий". Він однак розчарований, що серед 39-и кандидатів було лише четверо жінок.

Член комітету Європарламенту в закордонних справах Ельмар Брок

Євродепутат з фракції Європейської народної партії Ельмар Брок (Elmar Brok) задоволений, що перший тур пройшов відносно спокійно, попри "війну, яку Росія веде в Україні". З огляду на заяви спостерігачів, він наголошує, що результати варто сприймати як чесні, і підсумки першого туру слід визнати.

"Дуже важливо, що вибори були вільними та чесними", - погоджується соціал-демократ Арне Літц (Arne Lietz) з комітету Європарламенту в закордонних справах.

На які недоліки вказують у ЄС

Водночас в Брюсселі зауважили і низку порушень та недоліків. У Єврокомісії, в першу чергу, вказали на зловживання державними ресурсами та скуповування голосів. "Хоча медіа-ландшафт і є розмаїтим, висвітлення передвиборної кампанії часто було упередженим. Також була нестача справжніх політичних дебатів між суперниками", - йдеться у заяві Косьянчич.

Євродепутати, з якими поспілкувалася DW, також звертали увагу на недоліки під час виборів, але наголошували, що в цілому вони не були суттєвими. Як відомо, ні українські громадські організації, ні Нацполіція не зафіксували серйозних порушень під час першого туру.

І навіть чеський євродепутат з фракції Лівих Яромір Коглічек, який часто займає проросійську позицію, зазначає, що поки не було повідомлень про "справжні великі проблеми". Окремо він виділив один момент - відмову кільком чеським журналістам спостерігати за голосуванням. Нагадаємо, прикордонники не пустили до України двох журналістів з Чехії, оскільки вони не мали акредитації спостерігати за виборами. "Загалом можна сказати, що день виборів був європейським. Тобто, він не був азійським чи африканським, а наближався до наших стандартів", - зазначив Коглічек, який входить до делегації Європарламенту з асоціації з Україною.

Різні пояснення результатів першого туру

У зовнішньополітичній службі ЄС заявили, що чекають на "вільний, чесний та прозорий" другий тур виборів 21 квітня. "Важливо, щоб усі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважали волю народу України та уникали провокування непотрібного напруження", - йдеться у заяві Косьянчич. Як відомо, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко, які за підрахунком понад 90 відсотків голосів посідають третє та четверте місця, уже встигли раніше заявити про свою незгоду з такими підсумками.

Самі результати першого туру в Єврокомісії очікувано не прокоментували. Політики, натомість, доволі охоче пропонували свої пояснення. "Політичні лідери мають замислитися, як справді пояснити труднощі розбудови (країни. - Ред.), адже громадяни дедалі більше занепокоєні, тому цей комедіант таку кількість голосів і отримав", - каже Брок з комітету Європарламенту в закордонних справах, маючи на увазі лідера першого туру Володимира Зеленського.

Арне Літц під час візиту до України у вересні 2018 року

Арне Літц інакше пояснює те, що шоумен випереджає чинного президента Петра Порошенка майже удвічі. "Я здивований результатом. Але він показує, наскільки важливою для людей є проблема корупції в країні", - каже євродепутат, очевидно, натякаючи на корупційні скандали за останні п'ять років. Поганий результат Юлії Тимошенко він пояснює тим, що виборці не сприйняли її популізму.

На думку ж комуніста Коглічека, нинішні результати виборів свідчать, що люди в Україні "хочуть зміни влади". "З одного боку, люди думають, що той шлях, яким Порошенко вів Україну, не є правильним. З іншого боку, що навіть "новонароджений" політик може вирішити їхні проблеми", - каже євродепутат. Такий підхід нагадує йому "італійський шлях", де на останніх парламентських виборах перше місце зайняв популістський "Рух п'яти зірок".

Українцям радять подумати над ризиками

Ельмар Брок занепокоєний ймовірністю того, що Володимир Зеленський, у якого немає політичного досвіду та який не знає політичних тонкощів, може стати президентом України. Євродепутат хотів би, аби українські громадяни перед другим туром добре роздивилися, в чому полягають альтернативи, а також подумали над "ризиками, якщо вони оберуть актора без політичного досвіду".

Не настільки скептичним є Літц. Але і він застерігає, що Зеленському, якщо його оберуть, буде дуже складно не лише через те, що він новачок у політиці, але і через війну на Донбасі. "Кого б не обрали, я сподіваюся, що Україна за підтримки ЄС здійснюватиме реформи, боротиметься з корупцією, а також що вдасться зупинити війну", - підсумовує соціал-демократ.

А ось Яромір Коглічек доволі позитивно сприймає результати першого туру. "Виборці вирішили, що ці два політики старого покоління (Порошенко та Тимошенко. - Ред.) є нездатними. Тож вони віддали перевагу комусь невідомому в політиці (...) Це хороший сигнал, бо ми можемо очікувати руху в позитивному напрямі", - каже євродепутат з фракції Лівих, хоча і додає, що його непокоять зв'язки Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським.