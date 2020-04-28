Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкційну політику щодо Росії
Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала країнам Заходу почати новий діалог з РФ задля миру на Донбасі та переглянути санкційну політику. DW розбиралася, як це сприйняли офіційні особи та політики в ЄС.
Вже майже рік посаду президента України обіймає Володимир Зеленський, який прийшов до влади з обіцянкою спробувати зупинити війну на Донбасі. Попри певні досягнення, передусім три обміни полоненими, кардинального прогресу в мирному врегулюванні конфлікту досягти поки не вдалося.
Для того, аби зрушити справу з місця, брюссельський аналітичний центр Міжнародна кризова група (ICG) опублікував свою доповідь щодо війни на Донбасі . У ній він рекомендував країнам Заходу почати з Росією новий діалог про безпеку в Європі, а Євросоюзу - зробити більш гнучкою політику санкцій щодо РФ. Навіть у самій ICG визнали, що їхні пропозиції є спірними, але додали, що нинішній підхід є неефективним.
ЄС: Політика щодо Росії залежить від Москви
Речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що відносини блоку з РФ продовжують засновуватися на п'яти принципах, ухвалених 2014 року у відповідь на події довкола України. Один з них стверджує, що Брюссель співпрацює з Москвою в тих питаннях, де цього потребують інтереси ЄС. "Але є й принцип, що будь-яка суттєва зміна у нашій політиці, співпраці та нашому діалозі з Росією залежить від повної імплементації мінських угод", - зазначив Стано.
Він нагадав, що причиною санкцій стосовно Росії є порушення норм міжнародного права, а саме "незаконна анексія Кримського півострова та дії Росії з дестабілізації східної частини України". Речник наголосив, що санкції і так переглядаються "постійно", і зняття цих заходів прив'язане до виконання мінських угод. "Цей перегляд здійснюється, виходячи з розвитку подій та видимих, відчутних і конкретних змін поведінки Росії у тій сфері, з якою санкції пов'язані", - уточнив Стано.
Всі опитані DW політики у ЄС висловилися на підтримку діалогу з Росією. Найбільше пропозиціям ICG зраділи у фракції Лівих у Європарламенті. Її речник з питань, які стосуються України та Росії, німецький євродепутат Гельмут Шольц (Helmut Scholz) назвав доповідь аналітиків "примітною", оскільки сам він уже давно закликає "розробити діалог з РФ, який щонайменше брав би до уваги обопільні інтереси та робив їх основою політичних дій".
Зовнішньополітичний речник фракції Європейської народної партії в Європарламенті німець Міхаель Ґалер (Michael Gahler) погоджується з тим, що "діалог - це завжди добре". Особливо важливим він вважає діалог з "такими складними та непростими візаві, як Росія". Однак у нього є і застереження. На думку Ґалера, який є постійним доповідачем Європарламенту щодо України, діалог може принести результат лише якщо Росія виконає чіткі передумови, а саме повернеться до виконання норм міжнародного права. "Це не повинна бути розмова просто заради розмови. Діалог повинен бути орієнтованим на результат", - зауважує політик.
Литовський євродепутат з фракції "Оновити Європу" Пятрас Ауштрявічюс теж виступає за діалог, але він є найбільшим скептиком: "Догодити Росії для того, щоб покращити безпекову ситуацію? Тут у мене є сумніви". Він проти зміни безпекової архітектурі в Європі, яка засновується на Гельсінських угодах 1975 року. "Чому б не поговорити?.. Але найгірше, що може статися, це якщо діалог вестимуть за рахунок України, Молдови, Грузії, на шкоду їм. В такому разі я не прихильник цього діалогу", - зазначає Ауштрявічюс, який є членом делегації Європарламенту з асоціації з Україною.
Як мотивувати Росію до діалогу?
У доповіді ICG зазначають, що у Москві війну на Донбасі розглядають як щось більше за відносини з Києвом, як елемент протистояння із Заходом. Ґалер з такою оцінкою не згоден. На його думку, "справжньою" мотивацією керівництва Росії є "зберегти своє авторитарне панування, в якому практично нема місця верховенству права і яке має лише видимість демократії".
Водночас і Ауштрявічюс, і Шольц вважають, що в ситуації пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 і падіння цін на нафту діалог стає більш реалістичним. "Росії діалог потрібен більше, ніж якщо порівнювати з нами. І не лише з політичних міркувань, але й з економічних. Російська економіка не в найкращій формі, а теперішнє падіння цін на енергоносії робить ситуацію для Росії особливо неприємною", - переконаний литовський євродепутат.
При цьому Шольц переконаний, що мирний план для Донбасу повинен брати до уваги російські інтереси, зокрема що Москва "хоче формування зовсім іншої архітектури безпеки в Європі". За його словами, всі сторони повинні дослухатися до точок зору іншої сторони. На запитання DW, чи повинна Москва у діалозі брати до уваги інтереси України, німецький політик відповів: "Так, звісно. Нічого не вийде, якщо Росія думатиме лише про свою точку зору".
Чи варто робити санкції більш гнучкими?
Шольц також привітав ідею зробити санкційну політику гнучкою: "Ми досі вважаємо, що санкції - сумнівний засіб". Він пояснює це зокрема тим, що санкції лише "сприяють тому, що обидві сторони продовжують наполягати на своєму баченні, яке, як їм видається, веде до вирішення конфлікту".
Натомість у найбільшій фракції Європарламенту пропозицію покрокового зняття санкцій відкидають. "Я і далі твердо переконаний, що санкції можна знімати лише тоді, коли російська сторона виконає все, що її стосується у мінських домовленостях. Але не покроково", - наголошує Ґалер.
Несподівано більшу гнучкість показує литовець Ауштрявічюс. За його словами, допоки Росія не продемонструє зміни у своїй політиці, то санкції необхідно зберігати. Водночас він бачить можливість і для поступового зняття обмежень, але для цього на Донбасі спершу має відбутися військова деескалація, а Росія має передати Україні контроль над кордоном та припинити політичне та військове втручання у Донбас. "Обидві сторони, включно з Україною, хочуть іншої, кращої ситуації. А санкції - лише інструмент досягнення цього", - підсумовує євродепутат.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.
Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров
Наслідки російської анексії для Криму
Операція із захоплення
Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.
Наслідки російської анексії для Криму
Під контролем російських військових
Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.
Наслідки російської анексії для Криму
Кримські татари поза законом
Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.
Наслідки російської анексії для Криму
"А дихати в Криму можна?"
Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.
Наслідки російської анексії для Криму
Як легально потрапити в Крим
Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.
Наслідки російської анексії для Криму
Санкції за анексію
Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.
Наслідки російської анексії для Криму
Обіцяного чекають три роки
Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.
Наслідки російської анексії для Криму
Міст від друга Путіна
Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.
Наслідки російської анексії для Криму
Чорний переділ
За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.
Наслідки російської анексії для Криму
Турбізнес зазнає збитків
У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.
Наслідки російської анексії для Криму
Золото кримських скіфів переїде в Київ
Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.
Наслідки російської анексії для Криму
З паспортом Росії
З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.