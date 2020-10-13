Як у Євросоюзі сприйняли погрозу Росії "припинити спілкуватися"

Відносини між Росією та Євросоюзом з 2014 року є дуже прохолодними. Цього ж тижня з'явився ризик їхнього цілковитого замороження. А саме, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 13 жовтня заявив, говорячи про ЄС: "Напевно, ми повинні на деякий час припинити з ними спілкуватися". Чи означають ці слова припинення усіх контактів між Москвою та Брюсселем, розбиралася DW.

Євросоюз не перериває діалогу з Росією

У Брюсселі заяву Лаврова сприйняли спокійно. Офіційний представник ЄС з закордонних справ Петер Стано у відповіді на запит DW нагадав про правило Євросоюзу не коментувати висловлювання різноманітних чиновників з країн-партнерів. "Це була би лише реакція на реакцію на нашу реакцію - адже заява Ради ЄС була реакцією на поведінку Росії. Це може тривати до нескінченності, і ми таким не займаємося", - наголосив Стано.

Жозеп Боррель

Він вказав на таку цитату з повідомлення за підсумками розмови верховного представника ЄС з зовнішньої політики Жозепа Борреля з Лавровим, яка відбулася також 13 жовтня: "Боррель поінформував міністра Лаврова про згоду міністрів закордонних справ продовжити нинішній підхід до відносин ЄС-Росія, в якому імплементація мінських угод продовжує грати ключову роль (…) Верховний представник підтвердив, що ЄС хоче тримати відкритими канали комунікації з Росією та посилити співпрацю з питань, які становлять спільний інтерес".

На що відреагував Лавров своєю заявою щодо відносин з ЄС

Що стало причиною жорсткої заяви Лаврова? Ідеться, вірогідно, про ухвалене 12 жовтня у Люксембургу рішення міністрів закордонних справ країн ЄС почати підготовку санкцій за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Ці обмежувальні заходи спрямовані не проти РФ, як держави, а проти шести російських високопосадовців та одного інституту, яких Євросоюз вважає причетними до отруєння Навального. Ці санкції набули чинності 15 жовтня.

Сергій Лавров

Очевидно, що саме ці дії Лавров назвав "цілковито неналежною" поведінкою Євросоюзу та вкотре звинуватив Німеччину у відмові виконувати свої обов'язки в рамках Європейської конвенції про взаємну правову допомогу.

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Чому для ЄС справа Навального стала настільки важливим питанням?

По-перше, йдеться про отруєння одного з провідних опозиціонерів у Росії. Можливість для опозиції безперешкодно вести свою діяльність і не ставати мішенню атак - один з ключових елементів демократії, яка є основоположною цінністю для ЄС. По-друге, Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХО) підтвердила, що у пробах, які взяли у Навального, є сліди нервово-паралітичної отрути з родини "Новачок".

Олексій Навальний

У Євросоюзі наголошують, що застосування хімічної зброї у будь-якій точці Земної кулі - це неприйнятний крок і порушення міжнародного права. І якщо російська влада до цього не причетна, то вона повинна розслідувати та пояснити, хто і яким чином отримав доступ до забороненої отрути, вказують у Брюсселі.

Але і зводити відносини з Москвою до справи Навального Брюссель не має наміру. Причина - в ЄС вважають, що діалог з Росією може допомогти у вирішенні багатьох конфліктів біля кордонів блоку. Зокрема, учасниками "нормандської четвірки" є дві держави ЄС - Німеччина та Франція. Коли Борреля запитали 12 жовтня, чи не вважає він за краще припинити зв'язки з РФ, він відповів: "На кожен випадок повинна бути своя відповідь. Санкції стосуються конкретного випадку - отруєння пана Навального. Але у наших відносинах з Росією є й інші виміри". Як приклад він навів бої в Нагірному Карабаху. Оскільки Росія - співголова Мінської групи ОБСЄ, то ЄС співпрацює з нею для врегулювання конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. "Ми не припинимо це робити через санкції за отруєння Навального", - запевнив Боррель.

П'ять принципів відносин ЄС з Росією

Багато років відносини між ЄС і Росією були на високому рівні. Наприклад, сторони вели перемовини щодо нової рамкової угоди, а також регулярно проводили саміти. Євросоюз заморозив це все у відповідь на те, що Росія анексувала та почала дестабілізувати Україну, перш за все підтримуючи сепаратистів на Донбасі.

Після того, як Москва не змінила свою політику щодо України, у 2016 році ЄС затвердив п'ять принципів відносин з РФ за нових умов:

- імплементація мінських угод - ключова умова для зміни ставлення ЄС до Росії;

- Євросоюз поглиблює відносини з країнами "Східного партнерства" (до яких входить і Україна. - Ред.) та Центральної Азії;

- ЄС посилює свою стійкість до загроз, зокрема у питаннях енергетичної безпеки та гібридної війни;

- підтримування контактів з Росією з питань, які становлять інтерес для ЄС;

- поглиблення контактів між людьми в країнах ЄС і Росії, а також підтримка громадянського суспільства у РФ.

На засіданні 12 жовтня глави МЗС підтвердили вірність цим принципам.

Як виглядають дипломатичні зв'язки між ЄС і Росією

DW звернулася до представництва РФ при ЄС за роз'ясненням, що конкретно мав на увазі Лавров, говорячи про можливе припинення контактів з Євросоюзом. На момент публікації відповідь не надійшла. Судячи з реакції в Брюсселі, ЄС має намір продовжити контакти з Росією, як і досі, та не вірить у те, що Москва розірве всі зв'язки.

Як саме виглядають ці зв'язки? На політичному рівні вони практично зведені до розмов і зустрічей між Боррелем і Лавровим. Коли Україна та Росія вели переговори щодо нового газового контракту, то посередником виступила Єврокомісія. Крім того, у 2018 році на саміт форуму "Азія-Європа" (ASEM) в Брюсселі приїхав тодішній прем'єр РФ Дмитро Медведєв. Утім, голова Єврокомісії не захотів зустрітися з ним.

Підтримуються й контакти на дипломатичному рівні. Але так само - в обмеженому форматі. Керівник російської місії при ЄС Володимир Чижов не є частим гостем в інституціях Євросоюзу, на відміну, наприклад, від представника України Миколи Точицького. Але дипломати ЄС спілкуються з Чижовим, так само, як і посли країн-членів Євросоюзу підтримують контакти з російськими дипломатами. "Це все залишається на робочому рівні, а не на вищому політичному. Тож ми не розриваємо контактів з ними. Канали комунікації відкриті, ми ними користуємося", - пояснив DW один з дипломатів Євросоюзу на умовах анонімності.