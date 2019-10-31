Як у ФРН пропонують боротися з екстремізмом

Федеральний уряд Німеччини у середу, 30 жовтня, схвалив пакет заходів, покликаний посилити боротьбу з ненавистю та правим екстремізмом в країні. Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), це стало відповіддю, зокрема, на нещодавній напад на синагогу у Галле, вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), а також вбивства та теракти, скоєні раніше членами правоекстремістського угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). Тож, як саме німецький уряд планує боротися з екстремізмом?

Обов'язокповідомляти про мову ненависті в інтернеті

Соціальні мережі, як, наприклад, Facebook, будуть зобов'язані у майбутньому повідомляти про виявлені ними погрози вбивством від користувачів або розпалювання ними міжнаціональної або расової ворожнечі. Відомості про такі випадки адміністрація соцмереж повинна буде передавати до Федерального управління з кримінальних справ (BKA). Це стосуватиметься й інших антиконституційних дій, наприклад використання символіки заборонених організацій. Дотепер соцмережі були зобов'язані лише видаляти подібний контент. Тепер же, згідно з планами уряду, нове центральне управління BKA збиратиме таку інформацію разом з IP-адресами користувачів, які її поширили.

Кіберпереслідування, цькування та образи

До німецького кримінального кодексу додадуть положення, що регулюють покарання за злочини на ґрунті ненависті. Покарання за заклики до злочинних дій, їхнє схвалення або применшення їхнього значення також має стати більш суворим. Як пояснила міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), існує велика різниця між тим, коли когось образять десь у барі і коли це відбудеться в інтернеті. В останньому випадку це набуває набагато більшого поширення і розголосу. За умов нібито анонімності у мережі такі нападки стають "дедалі різкішими та більш образливими", вважає Ламбрехт.

Посилення захисту місцевих політиків

Уряд ФРН планує надати особливий захист, передбачений статтею 188-ю Кримінального кодексу, політикам місцевого рівня. Дотепер цим привілеєм могли користуватися лише політики федерального або земельного рівня.

Обмін інформацією щодо правого екстремізму

Пакет заходів передбачає, що Відомство з охорони Конституції на федеральному та земельних рівнях має посилити співпрацю між власними відділами, а також з іншими правохоронними органами, зокрема з федеральною поліцією, задля боротьби з правим екстремізмом.

Жорсткіші правила щодо володіння зброї

У майбутньому претендента для отримання дозволу на володіння вогнепальною зброєю обов'язково перевірятимуть через Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини - на предмет того, чи не перебуває він у полі зору спецслужби як екстреміст. На сьогодні така перевірка в обов'язковому порядку у Німеччині не здійснюється. Це призвело до того, що станом на кінець минулого року майже 800 німецьких правоекстремістів цілком легально володіли вогнепальною зброєю. Утім, це не виключатиме можливості придбання такими особами зброї нелегальними методами.

Кращий захист медичного персоналу

Уряд також планує запровадити таке ж суворе покарання за напади на медичних працівників, які працюють у надзвичайних ситуаціях, як і за напади на військових та поліцейських. За такі дії німецьким кримінальним законодавством передбачене покарання у вигляді ув'язнення до п'яти років.

Закриття контактних даних у реєстрах

Та особа, на адресу якої надходять погрози фізичної розправи, зможе за спрощеною процедурою домогтися закриття відомостей щодо місця її проживання у відповідних відкритих реєстрах. Дотепер бюрократична процедура для цього є досить складною.

Запобігання екстремізму

Уряд також планує виділяти додатково 115 мільйонів євро щороку на програму"Жива демократія!" ("Demokratie leben!"), яка втілює понад чотири тисячі проєктів на місцях. Вони спрямовані на запобігання радикалізації, а також навчають тому, як правильно діяти у випадках, коли зіштовхуєшся з проявами ненависті чи екстремізму у повсякденні.

Збільшення кількостіперсоналу

Для посилення боротьби з правим екстремізмом Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини та Федеральне відомство з кримінальних справ потребують для початку 740 нових робочих місць. Горст Зеегофер, хоча й не назвав конкретних цифр, проте повідомив, що існують плани щодо збільшення персоналу цих відомств.

Для втілення у життя деяких з цих пропозицій необхідними будуть внесення змін до чинних німецьких законів. Утім, для цього уряду має вистачити голосів у Бундестазі, а з деяких питань він може розраховувати не лише на голоси коаліційних депутатів, але й опозиції.

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