Як у Словаччині фірми-гіганти відбирають землю у фермерів

Франтішек Оравец завжди хотів бути фермером - як і його батько і дід. 47-річний Оравец володіє великим господарством у Гіньові, селі на південному сході Словаччини, у кількох кілометрах від кордону з Угорщиною. Вибудуване майже за чверть століття господарство - справа всього життя Оравца, який обробляє майже три тисячі гектарів. Фермер сам володіє землею, частково - орендує її. Однак в останні три роки він майже не займається своєю справою - не оре землю і не дбає про худобу. Замість цього Оравец перебирає папірці, читає листи від адвокатів і ходить на судові засідання. Або лежить у лікарні.

Новий вид грабунку в Словаччині: захоплення землі фермерів

Франтішек Оравец показує знімок: на фото у нього розбите в кров обличчя, а ніс зламаний - після того, як на нього напали на власному ж полі. "Вони хотіли забрати мою землю", - вигукує фермер, наполовину безпорадно, наполовину обурено. І задається питанням: "Але хіба ми не живемо у правовій державі, в Євросоюзі?".

Сліди побиття добре видно на фото, яке тримає фермер

Оравец належить до групи, куди входить пара десятків дрібних і середніх фермерів зі східної Словаччини, які стали жертвами нового виду захоплення земель. Використовуючи юридичні схеми, місцеві політики та підприємці отримують право розпоряджатися угіддями, щоб отримувати для оброблення сільськогосподарських земель прямі субсидії від Євросоюзу. З одного боку, таку модель "бізнесу" уможливлюють прогалини у законодавстві і можливість широкого тлумачення словацьких правил щодо розподілу субсидій, а з іншого - система влади в країні, де все залежить від добрих відносин з правлячою елітою.

Судова тяганина через землю фермера

Проблеми Франтішека Оравца почалися у 2015 році. Як він розповідає, одне зі сільськогосподарських підприємств раптово взяло під свій контроль 700 гектарів землі, яка належала фермерові і частково не використовувалася. Після того, як Оравець звернувся в поліцію, фірма, за його словами, надала підроблені орендні угоди. Поліція заявила, що нічого не може вдіяти, а інцидент має розслідуватися в судовому порядку. Оравец припускає, що ця фірма подала ті ж, на його думку, підроблені документи і у словацьке відомство, що відповідає за розподіл прямих сільськогосподарських субсидій Євросоюзу (PPA).

Суд розслідує справу вже три роки. За цей час Оравцу вдалося домогтися рішення, яке підтвердило його право на землю, проте тяганина триває і донині. У вересні 2016 року фермера відлупцювали при спробі зняти на телефон незаконне використання його земель. Крім перелому носа він також дістав ушкодження хребта.

Словацькі фермери бояться помсти бізнесменів

Фірма, з якою судиться Оравец, називається ESIN Group. Свої справи вона веде у різних сферах: від розвитку об'єктів нерухомості до будівництва ГЕС, від виробництва бетону до сільгоспробіт. При цьому на запит DW відповіді не дали ані в ESIN Group, ані в PPA.

Щось подібне довелося пережити і ще двом десяткам фермерів зі сходу Словаччини, які також відкрито розповіли про те, що сталося. При цьому реальна кількість подібних історій може бути набагато вищою. Багато з постраждалих кажуть, що їм відомі випадки колег і знайомих, які не наважуються надати їм розголосу через побоювання за своє життя.

Уже довгий час історії, на зразок тієї, в яку втрапив Франтішек Оравец, висвітлюються на сторінках місцевих і національних словацьких видань лише в поодиноких випадках. Причина в тому, що йдеться про складні правові спори, а словацькі ЗМІ бояться судових позовів, які можуть довести до банкрутства видання.

Реакція словацької влади на справу фермерів

Вбивство журналіста Яна Куціяка у лютому 2018 року, призвело до того, що стали широко відомі випадки корупції у політичних колах і дії організованої злочинності. Те ж саме відбулося і зі скандалами навколо захоплення земель фермерів. Тим часом навіть деякі чільні словацькі посадовці, як, наприклад, генпрокурор Яромир Чіжнар, визнали, що на сході країни працює якась "сільгоспкомпанія" за допомогою якої місцеві політики і підприємці спільно з корумпованими чиновниками "прибирають" фермерів з їхніх земель, щоб отримувати прямі субсидії ЄС.

Президент країни Андрій Кіска останніми місяцями неодноразово вимагав від уряду і різних відомств вирішити проблему фермерів. У двадцятих числах червня він прийняв делегацію постраждалих землевласників. Після зустрічі у Братиславі відбулася акція протесту, в рамках якої трактори заблокували вуличний рух. Однак міністр сільського господарства і розвитку сільських районів Габріела Матечна відмовилася прийняти протестувальників. Тепер спеціальна комісія повинна розслідувати все, що сталося, проте аграрії відчувають себе покинутими.

Словаччина - не правова держава?

Франтішек Оравец теж так почувається. Іноді в нього складається враження, що його оголосили поза законом. Поліція нічого не вдіяла після того, як його побили, констатує фермер. І йому постійно надходять листи з погрозами.

Оравец вже був змушений продати частину свого майна, щоб оплатити послуги адвокатів і судові витрати. Довіра до словацького уряду у хлібороба зникла. "Це не правова держава, це схоже на Америку трьохсотрічної давності. Хто завгодно може прийти, увіткнути в землю прапорець і сказати "Тепер це моє"", - каже словацький фермер.