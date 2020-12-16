Як у Німеччині шукають "міського літописця" для Одеси

1200 євро на місяць, оплата житла та коштів на переїзд. Такі умови пропонує Німецький культурний форум Східної Європи людині, яка на п'ять місяців погодиться стати одеським "літописцем". Завданням цієї людини буде активна участь у культурному житті Одеси та знайомство із актуальними і обговорюваними у місті темами спільної культури та історії, аби "доступно розповісти про них широким колам", - зазначається у оголошенні на сайті форуму.

Про свої враження від життя у місті на березі Чорного моря переможцеві конкурсу доведеться повідомляти у блозі. Робити це можна буде як у текстовому форматі, так і за допомогою інших медіа. Однією з умов є те, аби публікації були німецькою мовою.

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"Міський літописець" - вже вдруге в Україні

Так звана стипендія "міського літописця" є одним з проєктів Німецького культурнного форуму Східної Європи, що фінансується Уповноваженим з питань культури та масмедіа у Відомстві канцлерки Німеччини. Місією заснованої у 2000 році організації є популяризація німецької культури та історії у східноєвропейському регіоні. У форумі пояснюють - йдеться про усі території, на яких колись жили чи живуть нині етнічні німці, як, зокрема, і на українській землі.

Активна участь у культурному житті Одеси - одне із завдань стипендіата. На фото - Одеський кінофестиваль

Головним завданням програми "міського літописця" також є інформування широкого загалу про спільну культурну спадщину німецького і сусідніх народів Центральної та Східної Європи і підтримка міжкультурного діалогу. Зазвичай міста, "літописцями" яких пропонують стати стипендіатам, розташовані у країнах, що входять до складу Європейського Союзу. Так, свої блоги німецькомовні автори вели з хорватської Рієки, польських Ольштина та Вроцлава, румунського Брашова, чеського Пльзеня, латиської Риги, словацького Кошице, словенського Марибора, естонського Таллінна та… українського Львова. Україна стала першою і поки що останньою країною за межами ЄС, куди форум направить свого стипендіата.

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Львівський "літопис" - перший за межами ЄС

Львів, відомий німцям також як Лемберг, потрапив у поле зору Німецького культурного форуму Східної Європи не в останню чергу завдяки історичним будівлям, які роблять місто таким привабливим для туристів.

"Історичний центр Львова, занесений до Світової спадщини ЮНЕСКО - це справжній скарб слідів його багатогранної історії, які завжди мали і мають колосальне значення для українців, поляків, німців та, майже повністю винищених у ХХ столітті, євреїв Львова", відзначають у організації.

Саме тому до цього міста у 2018 році і поїхала професорка соціології Монреальського університету Барбара Терійо, яка вела свій "літопис" у спеціально створеному для цього блозі. З української сторони реалізувати проєкт допоміг офіс "Львів - місто літератури ЮНЕСКО".

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Одеса - ворота для німецьких колоністів

Культурний зв'язок Львова, який раніше був частиною Австро-Угорщини, із німецькомовними країнами виглядає очевидним, однак і засноване за часів Російської імперії місто на березі Чорного моря тісно пов'язане з німцями.

Засноване Катериною ІІ місто - одне із найважливіших в історії німецької громади України

Голова Ради німців України Володимир Лейсле у розмові з DW зазначив, що Одеса зіграла ледь не найважливішу роль у історії німецької громади в Україні. Німецькі колоністи, що заселяли українське Причорномор'я за запрошенням російського імператора Олександра І, прибували через Одесу чи Катеринослав (нині Дніпро - Ред.), а вже звідти - до місць поселення. А у 1833 році до Одеси було переведено так званий "Піклувальний комітет щодо іноземних поселенців Південного краю Росії".

"Усе Причорномор'я та Кавказ заселялися німцями переважно через Одесу. Природно, що в Одесі зібраний найцікавіший архів з колонізації, і не лише німецької", - розповідає Лейсле. Поруч, у Херсонській області, свого часу оселилися і шведи. За його словами, деякі німецькі колонії згодом стали частиною Одеси. Так на мапах міста і області з'явилися назви німецького походження, як, наприклад, Люстдорф, Нойбург тощо. У 1990-их роках до краю почали повертатися раніше депортовані до Казахстану і Сибіру німці, і дехто з них так і залишився жити на березі Чорного моря, каже Лейсле.

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Літо в Одесі для переможця

У разі перемоги майбутній одеський "літописець" зможе жити у місті зі середини травня до середини вересня 2021 року. Допомагати реалізовувати проєкт з української сторони цього разу буде наукове товариство "Одеська гуманітарна традиція".

Критерії відбору досить жорсткі - від майбутнього стипендіата очікують не просто знань німецької мови. Бажано, аби ця людина мала досвід у публіцистиці чи літературній творчості і могла довести це своїми публікаціями. "Особливо це стосується авторок та авторів, які хочуть у креативний спосіб опрацювати мультиетнічну історико-культурну спадщину міста, регіону і країни та, зокрема, відшукати у ній німецький відбиток", - зазначають у Німецькому культурному форумі Східної Європи.