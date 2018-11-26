 Як у Німеччині протидіють домашньому насиллю (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.11.2018

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Політика й суспільство

Як у Німеччині протидіють домашньому насиллю (відео)

У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою?

Gewalt gegen Frauen (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана

Щоп'ять хвилин, згідно з даними Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), як мінімум, одна жінка в Німеччині піддається загрозам, психологічному тиску, фізичному або сексуальному насильству. І відбувається це у вітальнях та спальнях, на сімейних заходах - там, де жінки взагалі-то повинні почуватися в цілковитій безпеці. Скоюють злочини проти жінок в основному чоловіки, родичі або партнери у віці від 30 до 39 років. Але така статистика - лише вершина айсберга. Дивіться, як німці намагаються вирішувати цю проблему.

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