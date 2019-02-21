 Як у Німеччині забороняють сексистську рекламу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.02.2019

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Культура й стиль життя

Як у Німеччині забороняють сексистську рекламу

Німецькі міста хочуть позбутися сексизму в рекламі. DW з'ясувала, хто й за якими критеріями оцінює плакати та слогани.

Недоречне зображення оголеного тіла в рекламі вже заборонене у низці німецьких міст

Недоречне зображення оголеного тіла в рекламі вже заборонене у низці німецьких міст

Фленсбург - ще одне німецьке місто, в якому заборонили сексистську рекламу в громадському просторі. Недоречне зображення оголеного тіла, використання сексуального підтексту без приводу й гендерна дискримінація - тепер зовнішню рекламу міста перевірятимуть за цими критеріями. Таке правило вже діє в Мюнхені, Бремені, Франкфурті-на-Майні, Лейпцигу, Ульмі та в окремих районах Берліна.

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Сексизм у рекламі - що це таке?

Заборона сексистської реклами зовсім не передбачає, що зараз у місті приберуть всі плакати з напівоголеними дівчатами й мускулястими хлопцями. Вся справа в контексті, у якому доречно чи недоречно використовувати ці символи. Наприклад, у рекламі автомобілів, комп'ютерних програм чи пива жіноче тіло з'являтися не повинно. Але зображення жіночих чи чоловічих принад може мати сенс у просуванні марок нижньої білизни й косметики.

Хто буде перевіряти рекламу?

В Німеччині такими питаннями займається Німецька рада з реклами. Надіслати скаргу в цей орган може кожен, хто виявив дискримінаційні рекламні гасла чи зображення. У 60 відсотках заяв, отриманих Радою протягом 2017 року, ішлося про сексизм. Рішення Німецької ради з реклами має рекомендаційний характер, тож рекламодавців не штрафують. Проте зазвичай більшість компаній самостійно чи на прохання Ради відмовляються від своєї реклами. Навесні 2018 року організація публічно винесла догану п'ятьом німецьким фірмам, які продовжували використовувати фотографії жіночих сідниць для реклами свого продукту. 

Наліпки проти сексистської реклами в Берліні

Наліпки проти сексистської реклами в Берліні

У Фленсбурзі ж рекламу будуть обговорювати ще до того, як вона з'явиться в публічному просторі: до договору про оренду додадуть окремий пункт. Якщо жителі міста помітять невідповідності, вони зможуть звернутися до спеціальної робочої групи.

Закону про сексизм у рекламі в Німеччині немає, так само, як і офіційного визначення цього поняття, тому міста послуговуються критеріями Німецької ради з реклами. По-перше, експерти не рекомендують демонструвати гендерну вищість чи підлеглість, а також сексуальність і доступність як головну рису жінки. По-друге, небажано використовувати в рекламі сексуальну привабливість людини, якщо це не має прямого зв'язку з продуктом чи послугою, а також однобоко презентувати жінок і чоловіків у стереотипних гендерних ролях (наприклад, жінка прибирає вдома, а чоловік заробляє гроші). Висміювати, принижувати й показувати жінок чи чоловіків як товар вважається недопустимим. У Фленсбурзі розраховують на те, що рішення про заборону сексизму вплине на підхід до реклами взагалі.

  • жінка обливається фарбою, фотографія Крістофа Гілберта, Christophe Gilbert

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Задум художника чи надмірна еротика?

    Марка Levi's не надто асоціювалася з елегантною модою, доки фотограф Крістоф Гілберт не зробив знімок цієї дуже худорлявої жінки, яка так спокусливо обливає себе фарбою. Це фото представлене на збірній фотовиставці "Women on View" ("Жінки напоказ"), яка зараз триває у Берліні й присвячена еротизації жіночого тіла у рекламній фотографії з 1940-х років до сьогодні.

  • Фотографія Франко Рубартеллі, Franco Rubartelli, Верушка фон Лендорф у вбранні у стилі сафарі

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Непристойне сафарі

    Франко Рубартеллі зняв багато яскравих фото для журналу Vogue у 60-х, серед них і цей знімок 1968 року- другої дружини фотографа, німецької моделі Верушки фон Лендорф (Veruschka von Lehndorff) у вбранні від Yves Saint Laurent. У ті роки подібні фото уособлювали вільних дух часу, а тепер - зазнають критики через об'єтивацію жінки та стиль сафарі, який своїм корінням сягає часів колоніалізму.

  • Жінка у вигнутій позі на пляжі, реклама парфумів, фото Жан-Даніель Лор'є, Jean-Daniel Lorieux

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Море, сонце, пісок і... улеслива дівчина

    Що спільного між пляшечкою парфумів і пляжем? Та, власне, нічого. Але в рекламній галузі цей маленький флакончик перетворився на символ бажаного стилю життя, до якого так пасує засмагла дівчина у покірній позі. Це фото зробив у 1980 році французький фотограф Жан-Даніель Лор'є - у часи, коли сексуальні метафори у рекламі стали значно поширенішими, ніж раніше.

  • Жінка у відвертій білизні на ліжку із закритим обличчям, фотографія Маріно Парізотто, Marino Parisotto

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Провокаційна поза

    Дуже поширений і водночас розкритикований у рекламі мотив - об'єктивація певних частин жіночого тіла. Як от у цій рекламі білизни. Відомий міланський фотограф Маріно Парізотто у 1998 році зобразив на цьому фото вдягнену у відверту білизну жінку, яка лежить на ліжку в провокаційній позі. Обличчя дівчини при цьому повністю закрите.

  • жінка в червоному, фотографія Еллен фон Унверт, Ellen von Unwerth

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Lady in red

    Жінка, вся в червоному - кольорі, який автоматично асоціюється із пристрастю - тримає у руках витончений підсвічник. Знімок німецької фотографки Еллен фон Унверт (Ellen von Unwerth) є яскравим прикладом того, що сучасна реклама "продає" швидше ністрій чи стиль життя, а не сам продукт. Ви, до речі, помітили на фото горілку, яку, власне, і рекламують?

  • відображення напівоголеної жінки в дзеркалі, фотографія Гі Бурдена, Guy Bourdin

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Чуттєві і шокуючі

    Французький фешн-фотограф Гі Бурден був одним з найвідоміших фотомитців ХХ століття. Знімки Бурдена прикрашали обкладинки журналу Vogue та з'являлися в численних рекламних кампаніях. Багато з його фотографій жінок - чуттєві і шокуючі водночас.

    Автор: Сара Хакл, Наталія Мехед


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