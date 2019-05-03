Як у казці: сучасна сім'я живе в замку

"Ви колись мріяли мешкати в замку?" - цікавлюсь я в Бірґіт Кульмер (Birgit Kulmer). Разом з нею стоїмо в затінку старих сосен. "Ми з сестрою виросли в невеликому місті й часто бували в тутешньому старому замку. Нічого більш красивого ми й уявити не могли", - каже Кульмер. Сьогодні вона сама - господиня замку, який, на її думку, чимось схожий на улюблений палац. Два роки тому вона з чоловіком Сандро Пароттою (Sandro Parotta) купили замок Леде (Burg Lede) у Філіху поблизу Бонна. Про те, що замок продається, дізналися з газети, оголошення знайшли на сайті з продажу нерухомості. Після тривалих перемовин оформили угоду купівлі-продажу, й у замку з'явились нові господарі.
70 дерев, які потрібно спиляти
"Боже, Боже, який тягар відповідальності!", "Таке під силу лише молодим", - лунають голоси туристів, які прийшли на день відкритих дверей у замку цього літа. Бірґіт показує свій маєток. На місці колись витонченого парку, насадженого в кращих традиціях англійського ландшафтного дизайну, сьогодні густий ліс, сад та просторі галявини.
Те, що роботи тут вистачить на кілька десятиліть, видно неозброєним оком. "Мій чоловік спробував відновити доріжку з гальки, яка з часом пішла глибоко в землю. Сандро вручну відбирав камінці й промивав їх за допомогою спеціального устаткування. Обробивши ділянку розміром з обідній стіл, він зрозумів, що в нас піде ціле життя, якщо ми робитимемо так надалі", - розповідає Бірґіт.
Власники замку Бірґіт Кульмер та Сандро Паротта рідко присідають у вільний від основої роботи час
Роботи тут в молодого подружжя - хоч греблю гати. Якщо власникам звичайних садових ділянок в Німеччині доводиться спилювати щонайменше одне-два старих дерева за кілька років, то Бірґіт і Сандро потрібно зрубати 70! І зробити це потрібно якомога швидше. "Якщо сильний вітер - багато збитків, дерева падають, і це просто небезпечно", - пояснює Бірґіт. Разом з чоловіком та спільнотою друзів та покровителів замку вона поставила собі за мету відтворити, наскільки це можливо, колишній вигляд саду. Такий, як його колись у свій час задумав ландшафтний архітектор барон Вальтер фон Енґельгардт (Baron Walter von Engelhardt).
Колись з салону відкривався вид на озеро, яким можна було покататися на човнах. Доріжки витонченими лініями вели від замку до озера, якого давно немає й про існування якого зараз можна лише здогадуватись. "Думаю, що воду нам все ж таки доведеться просто уявити самостійно. Навряд чи ми зможемо відтворити озеро й канали", - зізнається власниця замку.
Замок, в якому немає принцес та лицарів
Її чоловік виходить нам назустріч, тримаючи келих вина в руці. Така картина трапляється нечасто, каже Бірґіт: "Мене захоплює вигляд людей, які відпочивають в нашому саду, милуються природою, спокійно п'ють вино… Ми ж самі насправді майже не відпочиваємо, весь вільний від основної роботи час ми опікуємося благоустроєм замку". Бірґіт і Сандро - мистецтвознавці. Обоє працюють: Бірґіт - у музеї, Сандро має художню галерею. Завдяки щасливому випадку він опанував столярну майстерність, тому частину робіт в замку Сандро може виконувати власноруч.
Так виглядає сад замку Леде
"Як ви прибираєте в такому будинку?" - з острахом дивлячись на будівлю, запитую я. "До нас приходять допомагати у хатніх справах на три-чотири години на тиждень, але в саду ми працюємо лише сім'єю", - відповідає Бірґіт. Вона мешкає в замку разом з сім'єю сестри, в якої також двоє дітей. Батьки Бірґіт часто приїжджають допомагати по господарству: "В грубці ми палимо дрова, які збираємо в себе в саду". За останні два роки замок вже одного разу постраждав від повені.
На місці, де раніше було озеро, ґрунт в'язкий. Коли діти з класу молодшої дочки, прийшли в гості на різдвяні читання, вони вирішили побавитися в саду. "Донька лише встигла крикнути слідком, щоб вони не йшли туди, де раніше була вода, - згадує Бірґіт. - А хлопці загрузли в сирій землі, забруднились, їм довелось перевдягатись". Діти Сандро і Бірґіт уже неодноразово витягали один одного з цього болота. Вони, як і дружелюбний пес - ще один мешканець замку, весь час знаходять нові стежки й здійснюють відкриття.
Замок, скарби… "Ой, ні, мої діти далекі від принцес та лицарів", - сміється Бірґіт. Навіть свої дні народження вони хочуть святкувати за межами замку, в сучасному розважальному центрі. Одна з дитячих кімнат повністю обставлена меблями з (торговельної мережі меблів масового виробництва. - Ред.) IKEA. Так захотіла донька. "А складно було обставити весь замок?" - цікавлюсь я наостанок. "Ми з чоловіком завжди збирали антикваріат, - відповідає власниця. - І повертались з відпустки на великій машині з меблями з блошиних ринків. Усе це нам зараз стало в нагоді".
Всередині замок Леде не такий суворий, як ззовні
До речі, перша згадка про замок Леде датована ХІV століттям. Бірґіт і Сандро вважають себе нетиповими власниками. Вони, як і бажав барон фон Енґельгардт, хочуть зробити сад доступним для всіх. Для цього доведеться ще вдосталь попрацювати.
Зрозуміло, що багато хто захоче дізнатись, а скільки ж коштує цей замок. В оголошенні на порталі з нерухомості в 2016 році цей об'єкт виставлявся за 1,7 мільйона євро.
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Палац Сансусі
Невеликий, але чудовий: палац Сансусі у Потсдамі, біля Берліна, був лише літньою резиденцією короля Фрідріха Великого, але сьогодні він є світовою зіркою серед палаців прусської королівської сім'ї. Палац Сансусі, що перекладається як "без турботи", щорічно зачаровує архітектурною вишуканістю сотні тисяч туристів.
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Новий палац
Цей величезний палац знаходиться лише у кількох хвилинах від палацу Сансусі. Незважаючи на свої розміри, він не настільки знаний, як Санусі, хоча пишність його інтер'єрів вражає кожного відвідувача. Великий комплекс з його залами урочистостей, галереями і королівськими апартаментами колись слугував для демонстрації величі Пруссії.
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Палац Шарлоттенгоф
Кронпринц, а пізніше король Фрідріх Вільгельм IV, отримав бароковий заміський маєток від батька як подарунок на Різдво у 1825 році. Він його реконструював у неокласичний палац. Архітектором виступив Карл Фрідріх Шінкель, а дизайнером Петер Йозеф Ленне. Як і два інших палаци, Шарлоттенгоф розташований у парку Сансусі.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Бабельсберг
Дивлячись на палац Бабельсберг на березі річки Гафель, може здатися, що ви перебуваєте в Англії. Замок був побудований в англійському нео-готичному стилі і слугував літньою резиденцією для королівського, а пізніше для імперського подружжя Вільгельма I і Августи Сакс-Ваймар-Айзенах. У 1860-х і 1880-х роках Бабельсберг став одним з найважливіших місць суспільно-політичного життя Пруссії.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Мармуровий палац
На околиці Потсдама ви знайдете новий сад - ландшафтний парк в англійському стилі, звідки відкривається чудовий вид на Гафель. Серед цих романтичних краєвидів розташована літня резиденція короля Фрідріха Вільгельма II — Мармуровий палац. Будівля, оздоблена сілезьким мармуром, є єдиним королівським палацом родини Гогенцоллерн, оформленому у стилі раннього класицизму.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Сесільєнгоф
Замок Сесільєнгоф оформлений у стилі англійського заміського будинку, що також розташований у Новому саду, останній зведений династією Гогенцоллерн. Після Другої світової війни, з 17 липня до 2 серпня 1945 року, тут вершилася історія, оскільки переможні союзні сили зустрілися в Сесільєнгофі. Потсдамська конференція вважається символом кінця Другої світової війни та початком "Холодної війни".
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Капутський палац
Капутський замок має 350-річну історію. Невеликий палац епохи Фрідріха Вільгельма - це мистецько-історична перлина, що свідчить про пишність королівського життя у 1700-х роках, коли королі влаштовували великі бали. А у середині ХХ-го століття після продажу будівлі тут розмістили ремісниче училище. Нині Капутський замок є музеєм.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Кеніґс-Вустергаузен
Фрідріх Вільгельм I, відомий як "король солдатів" і батько Фрідріха Великого, обожнював цей замок на південному сході Берліна. Тут він готував себе до правління, проводив щасливі дні з сім'єю та любив полювати. Саме з цієї резиденції Фрідріх I виконував королівські обов'язки.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Паретц
Далеко від придворного етикету і помпезності прусської столиці, Берліна, королева Луїза зі своїм чоловіком Фредеріком Вільгельмом III і їхніми дітьми щорічно проводила літні місяці у віддаленому місці - в замку Паретц. Тут, за 20 кілометрів від Потсдама, вони не лише насолоджувалися сімейним життям, а й демонстрували сучасну форму сільського життя.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Оранієнбург
У 1700-х роках палац Оранієнбург вважався найкрасивішим з усіх прусських резиденцій. Спочатку це була заміська садиба принцеси Оранської-Нассау, яка і дала цій місцині назву "Оранієнбург". Впродовж століть замок використовували та розширювали. Сьогодні у музеї палацу можна помилуватися прекрасними творами мистецтва, такими як королівське срібло чи меблями зі слонової кістки.
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Палац Райнсберг
Фрідріх Великий провів свої найщасливіші дні у замку Райнсберґ на Грінерікзе. Він любив музику, мистецтво і започаткував тут проведення музичних прийомів, який продовжив його брат принц Гайнріх. Німецький письменник і поет Теодор Фонтане, надихнутий музою в замку, описав його красу у своїй книзі про подорожі "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" ("Прогулянки в Бранденбурзі").
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Магічність та слава Пруссії - найкрасивіші палаци Бранденбурга
Свідки минулої епохи
Пруссія існувала з 1701 до 1918 року. Втрачена імперія, життю якої були притаманні покора, виконання обов'язків та мілітаризм та яка водночас виступала за толерантність і релігійну свободу. Зубчасті шоломи та уніформа найчастіше асоціюються із Пруссією. Але і палаци Гогенцоллернів нагадують нам сьогодні про ті часи.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Вікторія Борисюк