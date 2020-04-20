Як у Берліні допомагають підприємцям під час епідемії

Вулиці берлінського району Пренцлауер Берг, де ще зовсім недавно кипіло життя, геть спорожніли - попри прихід весни. Кафе, ресторани, бутіки - все зачинене. У столиці Німеччини запроваджені суворі обмежувальні заходи. Крамниця з продажу вовни Loops - не виняток. Це типовий приклад малого бізнесу, який опинився під ударом через епідемію. І хоча за кілька днів до масового закриття торгових точок клієнти скупили тут мало не річний запас вовни, після закриття обіг упав до мінімуму - пускати клієнтів до крамниці не можна, дозволеними залишаються лише доставка за адресою або продаж "на винос" заздалегідь замовленого товару.

Фінансова допомога з боку держави: швидко і просто

Власниця бізнесу Штеффі Естерер (Steffi Esterer) розрахувала, що її запасів вистачило б тільки на декілька місяців - для неї самої і її співробітників. Але тут надійшла екстрена фінансова допомога з боку держави.

Штеффі Естерер отримала від держави 12 000 євро допомоги

Міська влада Берліна спільно з федеральним урядом оголосили про те, що дрібні підприємці, які залишилися без ліквідності, можуть отримати грошові субсидії на найближчі три місяці - це допомога, яку держави не треба буде повертати. Суми виплат визначаються індивідуально і сягають 15 тисяч євро на підприємця. Заявки приймав Інвестиційний банк Берліна, чекати електронної черги на його сайті доводилося один-два дні. Але тим, хто дочекався і відправив заявку, гроші приходили наступного робочого дня.

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Штеффі Естерер отримала 12 000 євро. "Просто неймовірно, - ділиться вона. - Я не розраховувала на те, що це станеться так швидко. Я відправила заявку в неділю ввечері, а у вівторок просто з цікавості перевірила рахунок. І побачила, що гроші прийшли". Упродовж найближчих трьох місяців Естерер може не турбуватися ні за себе, ні за своїх співробітників, ні за свій бізнес. І таких, як вона, у Берліні - десятки тисяч.

Джерела допомоги: міський і федеральний бюджет

За минулий тиждень Інвестиційний банк Берліна переказав близько 1,4 мільярда євро фінансової допомоги приватним підприємцям і малим підприємствам. Перекази отримали близько 140 тисяч осіб. Звідки ці гроші? "Це бюджетні кошти, надані нам сенатом Берліна і урядом Німеччини, - пояснює Юрґен Аллеркамп (Jürgen Allerkamp), голова правління банку. - Але зрештою, звісно, це гроші платників податків, тому до їх розподілу треба підходити ретельно й акуратно".

Ось тільки в ретельності і акуратності цих перевірок виникають сумніви - між відправленням десятків тисяч заявок про надання допомоги та її виплатою проходить всього один робочий день. Берлінський податковий консультант Міхаель Ґраверт (Michael Grawert) в інтерв'ю DW говорить про те, що багато його клієнтів отримали допомогу, в якій насправді не мають нагальної потреби.

Юрґен Аллеркамп: Все це - гроші платників податків

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"У нас дуже широке коло клієнтів, і практично всі вони впевнені, що у них є право отримати від держави три перекази, кожен по три або по п'ять тисяч євро, - розповідає він. - Це не так! Кошти призначені виключно для тих, у кого через кризу виникли проблеми з ліквідністю. І лише в тому випадку, якщо всі інші кошти витрачені. А у нас є клієнти, у яких по 13 об'єктів нерухомості, річний обіг в чотири мільйони і місячний прибуток у 100 тисяч - і вони теж відправляють заявки і отримують ці гроші! Почасти через необізнаність в правилах отримання допомоги, а почасти просто із принципу "бери, поки дають".

Півгодини на заповнення заявки, грошовий переказ на наступний день

Але таким, як гід по Берліну Олександр Міндлін, гроші якраз дуже необхідні. Його мінівен вже тиждень простоює - туристів немає. Міндлін теж отримав від уряду п'ятизначну суму, яку вважає за краще не називати. На заповнення заявки пішло менше ніж пів години, гроші надійшли на рахунок наступного дня.

Гід по Берліну Олександр Міндлін під час карантину залишився без заробітків

"Якщо чесно, ми з дружиною не вірили до моменту, поки гроші не надійшли на рахунок, - розповідає він. - І навіть коли гроші прийшли на рахунок, ми ще години дві не вірили. Ми переглядали баланс рахунку і думали, що зараз ці гроші зникнуть. І все це розвіється, як дим".

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Але гроші не зникли. На радощах гід написав пост у Facebook, який він підсумував так: "У чому сила держави? Може, все ж не у кількості ядерних боєголовок? Може, сила саме в простягнутій у скрутну хвилину руці допомоги? Сьогодні я вперше дізнався, а точніше відчув, що таке "держава". І в чому її сила".

Наступного ранку з'ясувалося, що ці слова зачепили його аудиторію за живе. Міндлін не встигав відповідати на сотні коментарів і видаляти лайку. "Судячи з усього, я зачепив за болюче, сам того не очікуючи, - продовжує він. - Мабуть, мої відчуття збіглися з відчуттями дуже багатьох людей. І я, звичайно, розумію відчуття росіян, у яких все закрили і взагалі ніяк не допомогли".

І хоча потік туристів до Берліна повністю вичерпався, і клієнтів у Міндліна взагалі немає, вільного часу від цього більше не стало - тепер він проводить уроки вдома для свого сина, а в перервах видаляє нецензурні коментарі під своїм постом у Facebook.

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