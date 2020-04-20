 Як у Берліні допомагають підприємцям під час епідемії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2020

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Економіка

Як у Берліні допомагають підприємцям під час епідемії

Приватні підприємці в Німеччині отримують від влади по кілька тисяч євро, аби не збанкротувати унаслідок спричиненої коронавірусом кризи. DW зустрілася з тими, хто вже отримав такі виплати.

Бранденбурзькі ворота в Берліні - порожнє місто під час епідемії COVID-19

Вулиці берлінського району Пренцлауер Берг, де ще зовсім недавно кипіло життя, геть спорожніли - попри прихід весни. Кафе, ресторани, бутіки - все зачинене. У столиці Німеччини запроваджені суворі обмежувальні заходи. Крамниця з продажу вовни Loops - не виняток. Це типовий приклад малого бізнесу, який опинився під ударом через епідемію. І хоча за кілька днів до масового закриття торгових точок клієнти скупили тут мало не річний запас вовни, після закриття обіг упав до мінімуму - пускати клієнтів до крамниці не можна, дозволеними залишаються лише доставка за адресою або продаж "на винос" заздалегідь замовленого товару.

Фінансова допомога з боку держави: швидко і просто

Власниця бізнесу Штеффі Естерер (Steffi Esterer) розрахувала, що її запасів вистачило б тільки на декілька місяців - для неї самої і її співробітників. Але тут надійшла екстрена фінансова допомога з боку держави.

Штеффі Естерер отримала від держави 12 000 євро допомоги

Штеффі Естерер отримала від держави 12 000 євро допомоги

Міська влада Берліна спільно з федеральним урядом оголосили про те, що дрібні підприємці, які залишилися без ліквідності, можуть отримати грошові субсидії на найближчі три місяці - це допомога, яку держави не треба буде повертати. Суми виплат визначаються індивідуально і сягають 15 тисяч євро на підприємця. Заявки приймав Інвестиційний банк Берліна, чекати електронної черги на його сайті доводилося один-два дні. Але тим, хто дочекався і відправив заявку, гроші приходили наступного робочого дня.

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Штеффі Естерер отримала 12 000 євро. "Просто неймовірно, - ділиться вона. - Я не розраховувала на те, що це станеться так швидко. Я відправила заявку в неділю ввечері, а у вівторок просто з цікавості перевірила рахунок. І побачила, що гроші прийшли". Упродовж найближчих трьох місяців Естерер може не турбуватися ні за себе, ні за своїх співробітників, ні за свій бізнес. І таких, як вона, у Берліні - десятки тисяч.

Джерела допомоги: міський і федеральний бюджет

За минулий тиждень Інвестиційний банк Берліна переказав близько 1,4 мільярда євро фінансової допомоги приватним підприємцям і малим підприємствам. Перекази отримали близько 140 тисяч осіб. Звідки ці гроші? "Це бюджетні кошти, надані нам сенатом Берліна і урядом Німеччини, - пояснює Юрґен Аллеркамп (Jürgen Allerkamp), голова правління банку. - Але зрештою, звісно, це гроші платників податків, тому до їх розподілу треба підходити ретельно й акуратно".

Ось тільки в ретельності і акуратності цих перевірок виникають сумніви - між відправленням десятків тисяч заявок про надання допомоги та її виплатою проходить всього один робочий день. Берлінський податковий консультант Міхаель Ґраверт (Michael Grawert) в інтерв'ю DW говорить про те, що багато його клієнтів отримали допомогу, в якій насправді не мають нагальної потреби.

Голова правління Інвестиційного банку Берліна Юрґен Аллеркамп

Юрґен Аллеркамп: Все це - гроші платників податків

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"У нас дуже широке коло клієнтів, і практично всі вони впевнені, що у них є право отримати від держави три перекази, кожен по три або по п'ять тисяч євро, - розповідає він. - Це не так! Кошти призначені виключно для тих, у кого через кризу виникли проблеми з ліквідністю. І лише в тому випадку, якщо всі інші кошти витрачені. А у нас є клієнти, у яких по 13 об'єктів нерухомості, річний обіг в чотири мільйони і місячний прибуток у 100 тисяч - і вони теж відправляють заявки і отримують ці гроші! Почасти через необізнаність в правилах отримання допомоги, а почасти просто із принципу "бери, поки дають".

Півгодини на заповнення заявки, грошовий переказ на наступний день

Але таким, як гід по Берліну Олександр Міндлін, гроші якраз дуже необхідні. Його мінівен вже тиждень простоює - туристів немає. Міндлін теж отримав від уряду п'ятизначну суму, яку вважає за краще не називати. На заповнення заявки пішло менше ніж пів години, гроші надійшли на рахунок наступного дня.

Гід по Берліну Олександр Міндлін

Гід по Берліну Олександр Міндлін під час карантину залишився без заробітків

"Якщо чесно, ми з дружиною не вірили до моменту, поки гроші не надійшли на рахунок, - розповідає він. - І навіть коли гроші прийшли на рахунок, ми ще години дві не вірили. Ми переглядали баланс рахунку і думали, що зараз ці гроші зникнуть. І все це розвіється, як дим".

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Але гроші не зникли. На радощах гід написав пост у Facebook, який він підсумував так: "У чому сила держави? Може, все ж не у кількості ядерних боєголовок? Може, сила саме в простягнутій у скрутну хвилину руці допомоги? Сьогодні я вперше дізнався, а точніше відчув, що таке "держава". І в чому її сила".

Наступного ранку з'ясувалося, що ці слова зачепили його аудиторію за живе. Міндлін не встигав відповідати на сотні коментарів і видаляти лайку. "Судячи з усього, я зачепив за болюче, сам того не очікуючи, - продовжує він. - Мабуть, мої відчуття збіглися з відчуттями дуже багатьох людей. І я, звичайно, розумію відчуття росіян, у яких все закрили і взагалі ніяк не допомогли".

І хоча потік туристів до Берліна повністю вичерпався, і клієнтів у Міндліна взагалі немає, вільного часу від цього більше не стало - тепер він проводить уроки вдома для свого сина, а в перервах видаляє нецензурні коментарі під своїм постом у Facebook.

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  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

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  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

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  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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