 Як українські лікарні в регіонах готуються до коронавірусу? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.03.2020

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Україна

Як українські лікарні в регіонах готуються до коронавірусу?

В Україні визначили обласні заклади, які надаватимуть допомогу пацієнтам з коронавірусом. На Львівщині - це Львівська обласна інфекційна лікарня. Заступник директора цієї лікарні Ігор Берник відповів на запитання DW.

Львівська обласна інфекційна лікарня вже готова приймати пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом

Львівська обласна інфекційна лікарня вже готова приймати пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом

Deutsche Welle: Пане Берник, наскільки Ваша лікарня готова до прийняття пацієнтів, які хворіють на COVID-19?

Ігор Берник: Лікарня сама по собі призначена для обстеження і лікування інфекційних хвороб, у тому числі і цієї нової хвороби, яка викликається новим коронавірусом. Тому вона і була визначена як базова для лікування пацієнтів, які будуть поступати з підозрою, або яким буде підтверджено хворобу. Для початку передбачено 20 місць в ізоляторі. Це - 8 боксів з окремим входом, вентиляцією і окремим розміщенням пацієнтів. Якщо цього буде недостатньо, буде задіяний план внутрішньої перепрофілізації інших відділень нашої лікарні. В нас ще є два відділення по 120 ліжок. Тобто, при наявності великої кількості пацієнтів ми зможемо надавати допомогу майже 300 хворим. Якщо їх буде ще більше, то Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації визначив й інші медичні заклади, які зможуть додатково надавати допомогу в разі необхідності.

Ігор Берник - заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні

Ігор Берник - заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні

А якщо говорити  про важкохворих, які потребуватимуть, наприклад, штучної вентиляції легень, чи досить у вас можливостей для порятунку таких пацієнтів?

Відділення інтенсивної терапії у нас розраховане на шість ліжок. Це шість окремих реанімаційних палат, обладнаних медичним обладнанням, таким, наприклад, як апарати штучної вентиляції легень. Якщо важких хворих буде більше, то їх, очевидно, будуть відвозити в інші заклади, де є такі апарати.

Чи готовий персонал працювати в умовах стрімкого поширення нової інфекції?

Персонал готовий, навчений.  Ми ж і так щодня надаємо допомогу хворим з інфекційними хворобами.  Щодо коронавірусу, то в нас вже відбулось кілька семінарських занять , де ми слухали про особливості діагностування й лікування таких хворих. До нас приїжджала головний експерт інфекційних хвороб з міністерства охорони здоров'я, яка так само нам розповідала про це захворювання. Ми користуємося й іншими джерелами, наприклад, настановами й стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Наскільки Ваші медики забезпечені спеціальними біокостюмами чи захисними масками?

На сьогодні ми забезпечені всіма засобами захисту. Зрозумійте, ми ж лікарня, яка не спеціально готується для того, щоб надавати допомогу саме цим хворим на коронавірус.  Ми постійно надаємо допомогу  хворим з найрізноманітнішими інфекційними захворюваннями. Ми завжди і достатньо маємо засобів індивідуального захисту: окуляри, захисні щитки, маски, ізоляційні, водонепроникні халати, бахіли, рукавички.  Ми їх витрачаємо, закуповуємо нові, створюємо якісь запаси. На сьогодні всього є достатньо. Але, звичайно, якщо масштаби хвороби будуть швидко рости, можливо, ми будемо потребувати більше цих засобів для безперервного надання допомоги.

З огляду на те, що ліків від нового вірусу поки що немає, як Ви збираєтесь лікувати пацієнтів?

Надання медичної допомоги таким хворим здійснюється відповідно до настанов та стандартів ВООЗ. Так, етіологічного лікування немає. Допомога надається відповідно до симптоматики, наявної у кожного окремого хворого. Вона може бути різна: і підвищена температура, і кашель, і біль, ломота в тілі, суглобах, головний біль. Тому допомога зорієнтована на те, щоб зменшити ці симптоми: наприклад, протизапальна терапія, чи зняття інтоксикації, в залежності від симптомів конкретного пацієнта.

Львівська обласна інфекційна лікарня здатна надати допомогу майже 300 хворим

Львівська обласна інфекційна лікарня здатна надати допомогу майже 300 хворим

У багатьох областях України заявили, що не мають тест-систем для визначення коронавірусу. Чи є вони у Вас?

Ні. Але я вважаю, що не варто панікувати відсутністю тестів у регіонах. Зараз тести проводять у Києві. У разі виявлення підозрілого випадку, ми беремо в пацієнта матеріал: змиви з носоглотки, ротоглотки. Вони доставляються спершу в наш лабораторний центр у Львові, щоб виключити грип і гострі респіраторні інфекції. Якщо вони цього не виявляють, тоді матеріал відправляють у Київ, у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я, де вже його обстежують на момент виявлення генетичного матеріалу коронавірусу.

Але коли тести будуть у Вас безпосередньо, Ви зможете швидше ставити діагноз?

Від швидкості не залежить якість лікування. Це не той випадок, коли нам треба конче вже знати, що це за хвороба, щоб знати що призначити. Ліків від коронавірусу ще немає.  Ми лікуємо лише симптоматику. Пацієнт і так буде отримувати необхідний комплекс лікувальних заходів.  Хоча якщо будуть швидкі тести, це, звичайно, добре, але і панікувати, що їх не вистачає - теж не треба.

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Розкажіть, будь ласка,  які симптоми в хворого можуть свідчити про захворювання на коронавірус?

Тут можуть бути дві ознаки: епідеміологічна і клінічна. Перша це - перебування в Китаї або інших країнах, де зафіксовані випадки спалаху коронавірусу, або контакт з людиною звідти. З клінічних ознак: це - підвищення температури тіла більше 38 градусів, кашель більше тижня, ускладнення дихання. Якщо є ці складники, то ми можемо мати підстави запідозрити коронавірус.

Порівняння симптомів COVID-19, грипу і застуди: інфографіка

То що робити хворим, які підозрюють у себе цей новий вірус?

Якщо людина має такі підозри, то краще їй все-таки перебувати вдома на самоізоляції, а не ходити в поліклініку. Натомість, повідомити про це сімейного лікаря. І, бажано, в телефонному режимі. А вже сімейний лікар визначить, чи прийти оглянути пацієнта вдома, чи викликати швидку допомогу.

Зараз ведуться дискусії щодо того, чи носити, чи не носити маску. Одні лікарі говорять, що здоровим це - непотрібно. Інші - все ж рекомендують одягати маски в місцях масового скупчення людей. Що радите Ви?

Хворим, щоб не виділяли збудника хвороби, треба носити. Але якщо говорити про носіння масок на вулиці, то це - без сенсу. Якщо людина у відкритому просторі, і поблизу нема хворих, то передача збудника буде неможлива. Якщо ж людина в скупченні людей, транспорті, торговому центрі, психологічно потребує відчувати себе більш захищеною, то чому - ні? Маску можна носити, але не довше 4 годин. Найважливіше, дотримуватись дистанції і не підходити до іншої людини ближче, ніж на метр. І обов'язково не забувати після магазинів, місць масового перебування мити руки або хоча б протирати руки антисептиками.

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  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

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    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 1500 осіб. Більше половини з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. 11 березня зафіксували уже три смерті від коронавірусу.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні лише один хворий на коронавірус

    Станом на середину березня в Україні офіційно підтверджений лише один випадок хвороби COVID-19. Коронавірус виявили у 39-річного чернівчанина. Однак в МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до 20. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

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    Іран: третє місце за смертністю від коронавірусу - після Китаю та Італії

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 10 тисяч хворих і понад 400 смертей. Не виключають, що в дійсності цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають дезінфікуючими засобами.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

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    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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