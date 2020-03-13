Як українські лікарні в регіонах готуються до коронавірусу?

Deutsche Welle: Пане Берник, наскільки Ваша лікарня готова до прийняття пацієнтів, які хворіють на COVID-19?

Ігор Берник: Лікарня сама по собі призначена для обстеження і лікування інфекційних хвороб, у тому числі і цієї нової хвороби, яка викликається новим коронавірусом. Тому вона і була визначена як базова для лікування пацієнтів, які будуть поступати з підозрою, або яким буде підтверджено хворобу. Для початку передбачено 20 місць в ізоляторі. Це - 8 боксів з окремим входом, вентиляцією і окремим розміщенням пацієнтів. Якщо цього буде недостатньо, буде задіяний план внутрішньої перепрофілізації інших відділень нашої лікарні. В нас ще є два відділення по 120 ліжок. Тобто, при наявності великої кількості пацієнтів ми зможемо надавати допомогу майже 300 хворим. Якщо їх буде ще більше, то Департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації визначив й інші медичні заклади, які зможуть додатково надавати допомогу в разі необхідності.

Ігор Берник - заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні

А якщо говорити про важкохворих, які потребуватимуть, наприклад, штучної вентиляції легень, чи досить у вас можливостей для порятунку таких пацієнтів?

Відділення інтенсивної терапії у нас розраховане на шість ліжок. Це шість окремих реанімаційних палат, обладнаних медичним обладнанням, таким, наприклад, як апарати штучної вентиляції легень. Якщо важких хворих буде більше, то їх, очевидно, будуть відвозити в інші заклади, де є такі апарати.

Чи готовий персонал працювати в умовах стрімкого поширення нової інфекції?

Персонал готовий, навчений. Ми ж і так щодня надаємо допомогу хворим з інфекційними хворобами. Щодо коронавірусу, то в нас вже відбулось кілька семінарських занять , де ми слухали про особливості діагностування й лікування таких хворих. До нас приїжджала головний експерт інфекційних хвороб з міністерства охорони здоров'я, яка так само нам розповідала про це захворювання. Ми користуємося й іншими джерелами, наприклад, настановами й стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Наскільки Ваші медики забезпечені спеціальними біокостюмами чи захисними масками?

На сьогодні ми забезпечені всіма засобами захисту. Зрозумійте, ми ж лікарня, яка не спеціально готується для того, щоб надавати допомогу саме цим хворим на коронавірус. Ми постійно надаємо допомогу хворим з найрізноманітнішими інфекційними захворюваннями. Ми завжди і достатньо маємо засобів індивідуального захисту: окуляри, захисні щитки, маски, ізоляційні, водонепроникні халати, бахіли, рукавички. Ми їх витрачаємо, закуповуємо нові, створюємо якісь запаси. На сьогодні всього є достатньо. Але, звичайно, якщо масштаби хвороби будуть швидко рости, можливо, ми будемо потребувати більше цих засобів для безперервного надання допомоги.

З огляду на те, що ліків від нового вірусу поки що немає, як Ви збираєтесь лікувати пацієнтів?

Надання медичної допомоги таким хворим здійснюється відповідно до настанов та стандартів ВООЗ. Так, етіологічного лікування немає. Допомога надається відповідно до симптоматики, наявної у кожного окремого хворого. Вона може бути різна: і підвищена температура, і кашель, і біль, ломота в тілі, суглобах, головний біль. Тому допомога зорієнтована на те, щоб зменшити ці симптоми: наприклад, протизапальна терапія, чи зняття інтоксикації, в залежності від симптомів конкретного пацієнта.

Львівська обласна інфекційна лікарня здатна надати допомогу майже 300 хворим

У багатьох областях України заявили, що не мають тест-систем для визначення коронавірусу. Чи є вони у Вас?

Ні. Але я вважаю, що не варто панікувати відсутністю тестів у регіонах. Зараз тести проводять у Києві. У разі виявлення підозрілого випадку, ми беремо в пацієнта матеріал: змиви з носоглотки, ротоглотки. Вони доставляються спершу в наш лабораторний центр у Львові, щоб виключити грип і гострі респіраторні інфекції. Якщо вони цього не виявляють, тоді матеріал відправляють у Київ, у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я, де вже його обстежують на момент виявлення генетичного матеріалу коронавірусу.

Але коли тести будуть у Вас безпосередньо, Ви зможете швидше ставити діагноз?

Від швидкості не залежить якість лікування. Це не той випадок, коли нам треба конче вже знати, що це за хвороба, щоб знати що призначити. Ліків від коронавірусу ще немає. Ми лікуємо лише симптоматику. Пацієнт і так буде отримувати необхідний комплекс лікувальних заходів. Хоча якщо будуть швидкі тести, це, звичайно, добре, але і панікувати, що їх не вистачає - теж не треба.

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Розкажіть, будь ласка, які симптоми в хворого можуть свідчити про захворювання на коронавірус?

Тут можуть бути дві ознаки: епідеміологічна і клінічна. Перша це - перебування в Китаї або інших країнах, де зафіксовані випадки спалаху коронавірусу, або контакт з людиною звідти. З клінічних ознак: це - підвищення температури тіла більше 38 градусів, кашель більше тижня, ускладнення дихання. Якщо є ці складники, то ми можемо мати підстави запідозрити коронавірус.

То що робити хворим, які підозрюють у себе цей новий вірус?

Якщо людина має такі підозри, то краще їй все-таки перебувати вдома на самоізоляції, а не ходити в поліклініку. Натомість, повідомити про це сімейного лікаря. І, бажано, в телефонному режимі. А вже сімейний лікар визначить, чи прийти оглянути пацієнта вдома, чи викликати швидку допомогу.

Зараз ведуться дискусії щодо того, чи носити, чи не носити маску. Одні лікарі говорять, що здоровим це - непотрібно. Інші - все ж рекомендують одягати маски в місцях масового скупчення людей. Що радите Ви?

Хворим, щоб не виділяли збудника хвороби, треба носити. Але якщо говорити про носіння масок на вулиці, то це - без сенсу. Якщо людина у відкритому просторі, і поблизу нема хворих, то передача збудника буде неможлива. Якщо ж людина в скупченні людей, транспорті, торговому центрі, психологічно потребує відчувати себе більш захищеною, то чому - ні? Маску можна носити, але не довше 4 годин. Найважливіше, дотримуватись дистанції і не підходити до іншої людини ближче, ніж на метр. І обов'язково не забувати після магазинів, місць масового перебування мити руки або хоча б протирати руки антисептиками.