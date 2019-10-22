Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? (відео)

Артур Карась – уродженець Шепетівки, що на Хмельниччині, проводить будівлею міської ради Тріра і показує кімнату, де засідає міський Комітет з міграції та інтеграції. Цей орган представляє інтереси іноземців на муніципальному рівні та консультує органи місцевої влади з усіх питань, що стосуються іноземних мешканців громади. До складу комітету зазвичай входять 13 осіб. І саме цей комітет прагне очолити 27-річний українець. У цій серії "Відкривай Німеччину" - про іноземців у ФРН та їхнє право обиратися до органів місцевої влади.