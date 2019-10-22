 Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2019

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Політика й суспільство

Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? (відео)

Українець, об'єднавши представників іноземних громад Тріра, йде з ними у політику. Потрапивши до Інтеграційного комітету, ця команда прагне не лише впливати на комунальні справи громади, а й змінити Конституцію ФРН.

DW Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi | Bildschirmschoner (DW/M. Malyi)

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Артур Карась – уродженець Шепетівки, що на Хмельниччині, проводить будівлею міської ради Тріра і показує кімнату, де засідає міський Комітет з міграції та інтеграції. Цей орган представляє інтереси іноземців на муніципальному рівні та консультує органи місцевої влади з усіх питань, що стосуються іноземних мешканців громади. До складу комітету зазвичай входять 13 осіб. І саме цей комітет прагне очолити 27-річний українець. У цій серії "Відкривай Німеччину" - про іноземців у ФРН та їхнє право обиратися до органів місцевої влади. 

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Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)  

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Авто і німці: знак статусу чи засіб пересування? Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

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Чому німці вчать дерева у "школі дерев"? (відео)

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Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (22.10.2019) 22.10.2019

Українець Артур Карась, об'єднавши представників іноземних громад Тріра, йде з ними у політику. Потрапивши до Інтеграційного комітету, ця команда прагне не лише впливати на комунальні справи громади, а й змінити Конституцію ФРН.

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