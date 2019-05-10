 Як Україна стає Меккою сурогатного материнства (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.05.2019

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Політика й суспільство

Як Україна стає Меккою сурогатного материнства (відео)

Україна перетворилася на один зі світових центрів репродуктивного туризму. Адже сурогатне материнство тут легальне, а ціни на такі послуги - порівняно низькі. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW.

Symbolbild: Leihmutterschaft (picture-alliance/dpa/D. Fiedler)

В Україні кількість сурогатних матерів сягає вже сотень на рік

Для харківської клініки професора Феськова сурогатне материнство - вигідний бізнес. Ціни - від приблизно 30 тисяч євро, розповів DW лікар, відповідальний за такі програми. Деякі батьки сплачують і вдвічі більше - все залежить від індивідуальних побажань. В Україні кількість сурогатних вагітностей сягає вже сотень на рік. Причому попит зростає - особливо тепер, коли Індія і Таїланд заборонили сурогатне материнство для іноземців. Клієнти приїздять навіть з Латинської Америки та Австралії. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW:


 

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Як Україна ледь не стала світовим центром сурогатного материнства

Україна - одна з небагатьох країн, де дозволене сурогатне материнство. Але Генпрокуратура вважає, що цією процедурою часто прикриваються, продаючи іноземцям чужих дітей. (30.08.2018)  

Німецький суд виніс знакове рішення у справі сурогатного материнства в Україні

Федеральний верховний суд Німеччини своїм останнім рішенням вніс ясність у питання правового статусу батьків дитини, народженої українською сурогатною матір'ю. Рішення може стати орієнтиром у схожих позовах. (23.04.2019)  

Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео)

У Німеччині сурогатне материнство заборонено, тому часто німецькі жінки звертаються до послуг закордонних фірм-посередників, зокрема в Україні. Ціна за дитину - до 50 тисяч євро. (18.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сурогатне материнство: 50 тисяч євро за немовля? (18.05.2018)  

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018)  

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