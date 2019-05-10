Як Україна стає Меккою сурогатного материнства (відео)

Україна перетворилася на один зі світових центрів репродуктивного туризму. Адже сурогатне материнство тут легальне, а ціни на такі послуги - порівняно низькі. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW.
Для харківської клініки професора Феськова сурогатне материнство - вигідний бізнес. Ціни - від приблизно 30 тисяч євро, розповів DW лікар, відповідальний за такі програми. Деякі батьки сплачують і вдвічі більше - все залежить від індивідуальних побажань. В Україні кількість сурогатних вагітностей сягає вже сотень на рік. Причому попит зростає - особливо тепер, коли Індія і Таїланд заборонили сурогатне материнство для іноземців. Клієнти приїздять навіть з Латинської Америки та Австралії. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW:
Україна - одна з небагатьох країн, де дозволене сурогатне материнство. Але Генпрокуратура вважає, що цією процедурою часто прикриваються, продаючи іноземцям чужих дітей. (30.08.2018)
Федеральний верховний суд Німеччини своїм останнім рішенням вніс ясність у питання правового статусу батьків дитини, народженої українською сурогатною матір'ю. Рішення може стати орієнтиром у схожих позовах. (23.04.2019)