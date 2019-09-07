 Як Україна зустрічала ув′язнених в Росії (фоторепортаж) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.09.2019

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Україна

Як Україна зустрічала ув'язнених в Росії (фоторепортаж)

Київ та Москва обмінялися ув'язненими в обох країнах громадянами за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки.

  • Звільнених зустрічає президент

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Звільнених зустрічає президент

    Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

  • В обіймах рідних

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    В обіймах рідних

    У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

  • Секретна операція

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Секретна операція

    Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

  • Олег Сенцов

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Олег Сенцов

    Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

  • Довгоочікуване повернення

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Довгоочікуване повернення

    На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Пункт збору - "Лефортово"

    Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

  • Кирило Вишинський

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Кирило Вишинський

    Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Важливий свідок

    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


  • Звільнених зустрічає президент

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Звільнених зустрічає президент

    Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

  • В обіймах рідних

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    В обіймах рідних

    У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

  • Секретна операція

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Секретна операція

    Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

  • Олег Сенцов

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Олег Сенцов

    Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

  • Довгоочікуване повернення

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Довгоочікуване повернення

    На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Пункт збору - "Лефортово"

    Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

  • Кирило Вишинський

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Кирило Вишинський

    Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Важливий свідок

    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


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Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

Київ та Москва обмінялися утримуваними в обох країнах за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки. (07.09.2019)  

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Звільнених у Росії українців у Борисполі зустрічали їхні рідні та близькі

Як Україна зустрічала ув'язнених в Росії (фоторепортаж)

Київ та Москва обмінялися ув'язненими за формулою "35 на 35". Серед звільнених Олег Сенцов і затримані моряки.  

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