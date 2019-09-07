Як Україна зустрічала колишніх ув'язнених у Росії (фоторепортаж)

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

Секретна операція

Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.