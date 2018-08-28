 Як теракти у Франції змінили життя поліцейських (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2018

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Європа

Як теракти у Франції змінили життя поліцейських (відео)

Понад 60 французьких поліцейських вчинили в минулому році самогубство. Терористична загроза з боку ісламістів змінила життя й роботу поліцейських назавжди. Психологічний тиск витримують не всі.

Французька поліція під тиском терористичної загрози

Французька поліція під тиском терористичної загрози

"Людина стає поліцейським, бо колись хотіла хапати грабіжників, гралася в жандарма і любить екшн. Але нині я часто йду додому з думкою, що щасливий, бо нічого не трапилося", - зізнається паризький поліцейський Максім Реньов. Поліцейські повинні запобігти теракту в будь-який момент і в будь-якому місці. Минулого року французькі поліцейські загалом перепрацювали 22 мільйони годин - це в сумі понад 900 тисяч днів. Як вони це витримують: 


 

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Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років

Головного підозрюваного в організації терактів у Парижі Салаха Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення за спробу вбивства поліцейських. Він та його спільник також мають сплати грошові штрафи. (23.04.2018)  

Бельгійські правоохоронці заявляють, що запобігли теракту у Франції

Бельгійська прокуратура повідомила про затримання підозрюваних у плануванні теракту на заході іранської опозиції у Франції. (02.07.2018)  

У Берліні затримали росіянина за підозрою у підготовці теракту

У Берліні затримали 31-річного громадянина Росії, котрий, як підозрюють, брав участь в підготовці терористичного акту в Німеччині. (22.08.2018)  

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Докладно

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