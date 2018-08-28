Як теракти у Франції змінили життя поліцейських (відео)

"Людина стає поліцейським, бо колись хотіла хапати грабіжників, гралася в жандарма і любить екшн. Але нині я часто йду додому з думкою, що щасливий, бо нічого не трапилося", - зізнається паризький поліцейський Максім Реньов. Поліцейські повинні запобігти теракту в будь-який момент і в будь-якому місці. Минулого року французькі поліцейські загалом перепрацювали 22 мільйони годин - це в сумі понад 900 тисяч днів. Як вони це витримують:



