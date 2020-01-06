Як тварин в Австралії рятують від пожеж (фотогалерея)

Як тварин в Австралії рятують від пожеж

Загинула половина популяції коал

Коалу в клітці, що на цій фотографії, врятували від вогню на острові Кенгуру. Близько 50 тисяч представників цього виду тварин жили тут до пожеж. За останніми даними, половина з них загинула. Але врятованим тваринам доведеться і далі боротися за своє існування, оскільки екосистема, в якій вони мешкали, зруйнована.