 Як тварин в Австралії рятують від пожеж (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 14.01.2020

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Світ

Як тварин в Австралії рятують від пожеж (фотогалерея)

В Австралії загасили велику частину лісових пожеж, які там вирували. Від вогню постраждало багато тварин і птахів. Деяким видам навіть загрожує вимирання.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Корм тваринам доставляють повітрям

    У національному парку Воллемі у штаті Новий Південний Уельс тваринам, які вижили після лісових пожеж, які вирували тут, корм доставляють повітрям. Насамперед це солодка картопля і морква. Співробітники національного парку скидають овочі з вертольота туди, де вогонь залишив після себе лише випалену землю.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Порятунок для валлабі

    На цій фотографії - валлабі, сумчастий ссавець зі сімейства кенгуру, який вижив під час пожежі. У національному парку Єнга корм для валлабі також доставляють повітрям. Місце, де мешкають тварини, на північний захід від Сіднея, в 2000-му році увійшло до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер ця місцевість дуже сильно постраждала від вогню.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Кенгуру у безпеці

    Про це дитинча кенгуру піклуються співробітники організації з порятунку диких тварин WIRES. Рятувальники розраховують, що молоді особини кенгуру можуть потім возз'єднатися зі своїми батьками, тому необхідно позначати місця, де тварини були знайдені.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Врятований опосум

    Цей опосум вижив після пожежі. Але тварина, як видно на фотографії, сильно постраждала від вогню: у нього обпечені вуха і шерсть, пошкоджені очі. За даними рятувальників, опосуми, як і інші види дрібних тварин, що мешкають на деревах і в чагарниках, особливо сильно постраждали від лісових пожеж.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Особлива місія військових

    Військовослужбовці австралійської армії шукають на третьому за розміром острові країни - острові Кенгуру - трупи тварин, що загинули під час пожеж. В цьому національному парку вогонь знищив дерева і чагарники на площі понад 210 000 гектарів. Й досі вогонь повністю не загасили.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Загинула половина популяції коал

    Коалу в клітці, що на цій фотографії, врятували від вогню на острові Кенгуру. Близько 50 тисяч представників цього виду тварин жили тут до пожеж. За останніми даними, половина з них загинула. Але врятованим тваринам доведеться і далі боротися за своє існування, оскільки екосистема, в якій вони мешкали, зруйнована.

  • Пожежі в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Тварини залишилися без звичного середовища проживання

    На цих знімках з супутника - лісові пожежі на південь від Едена в Новому Південному Уельсі. В усій Австралії полум'я знищило все живе на площі понад 10 мільйонів гектарів. За оцінками екологів, близько мільярда тварин загинули від вогню. Але тварини, що вижили, втратили звичне середовище проживання, а також корми та природній захист від сонця і хижаків.

  • Верблюд в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Чому верблюдів будуть відстрілювати

    Верблюди від пожеж в Австралії не постраждали. Але уряд країни оголосив про необхідність відстрілу тисяч цих тварин. Такий радикальний захід є наслідком екстремальної посухи на континенті. Дикі верблюди, які шукають воду і корм, становлять небезпеку для поселень аборигенів, забруднюючи питну воду і знищуючи запаси їжі.

    Автор: Катрін Генніке, Наталія Позднякова


  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Корм тваринам доставляють повітрям

    У національному парку Воллемі у штаті Новий Південний Уельс тваринам, які вижили після лісових пожеж, які вирували тут, корм доставляють повітрям. Насамперед це солодка картопля і морква. Співробітники національного парку скидають овочі з вертольота туди, де вогонь залишив після себе лише випалену землю.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Порятунок для валлабі

    На цій фотографії - валлабі, сумчастий ссавець зі сімейства кенгуру, який вижив під час пожежі. У національному парку Єнга корм для валлабі також доставляють повітрям. Місце, де мешкають тварини, на північний захід від Сіднея, в 2000-му році увійшло до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер ця місцевість дуже сильно постраждала від вогню.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Кенгуру у безпеці

    Про це дитинча кенгуру піклуються співробітники організації з порятунку диких тварин WIRES. Рятувальники розраховують, що молоді особини кенгуру можуть потім возз'єднатися зі своїми батьками, тому необхідно позначати місця, де тварини були знайдені.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Врятований опосум

    Цей опосум вижив після пожежі. Але тварина, як видно на фотографії, сильно постраждала від вогню: у нього обпечені вуха і шерсть, пошкоджені очі. За даними рятувальників, опосуми, як і інші види дрібних тварин, що мешкають на деревах і в чагарниках, особливо сильно постраждали від лісових пожеж.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Особлива місія військових

    Військовослужбовці австралійської армії шукають на третьому за розміром острові країни - острові Кенгуру - трупи тварин, що загинули під час пожеж. В цьому національному парку вогонь знищив дерева і чагарники на площі понад 210 000 гектарів. Й досі вогонь повністю не загасили.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Загинула половина популяції коал

    Коалу в клітці, що на цій фотографії, врятували від вогню на острові Кенгуру. Близько 50 тисяч представників цього виду тварин жили тут до пожеж. За останніми даними, половина з них загинула. Але врятованим тваринам доведеться і далі боротися за своє існування, оскільки екосистема, в якій вони мешкали, зруйнована.

  • Пожежі в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Тварини залишилися без звичного середовища проживання

    На цих знімках з супутника - лісові пожежі на південь від Едена в Новому Південному Уельсі. В усій Австралії полум'я знищило все живе на площі понад 10 мільйонів гектарів. За оцінками екологів, близько мільярда тварин загинули від вогню. Але тварини, що вижили, втратили звичне середовище проживання, а також корми та природній захист від сонця і хижаків.

  • Верблюд в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Чому верблюдів будуть відстрілювати

    Верблюди від пожеж в Австралії не постраждали. Але уряд країни оголосив про необхідність відстрілу тисяч цих тварин. Такий радикальний захід є наслідком екстремальної посухи на континенті. Дикі верблюди, які шукають воду і корм, становлять небезпеку для поселень аборигенів, забруднюючи питну воду і знищуючи запаси їжі.

    Автор: Катрін Генніке, Наталія Позднякова


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    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

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    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


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