Як тварин в Австралії рятують від пожеж (фотогалерея)

В Австралії загасили велику частину лісових пожеж, які там вирували. Від вогню постраждало багато тварин і птахів. Деяким видам навіть загрожує вимирання.
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Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі країни. Історія про те, як вона двічі втікала з родиною: спочатку від полум'я, потім - від диму. (07.01.2020)