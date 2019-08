Як смартфони можуть призвести до ожиріння?

Синє світло, яке випромінюють екрани смартфонів та монітори комп'ютерів, справді негативно впливає на біоритми людини - цією тезою вже нікого не здивуєш. Людина має чутливі рецептори, які реагують на синє світло та керують біоритмами організму.

У той час, коли природнє світло у вечірні години стає слабкішим та жовтішим, світло від смартфону уповільнює вироблення гормону мелатоніна. У результаті людина гірше засинає, спить не таким глибоким сном і наступного дня почувається не достатньо відпочилою.

Але ми миримося з цим - і далі дивимося на екрани смартфонів, планшетів чи комп'ютерів. Бо кому ж потрібен сон, коли можна цілодобово залишатися онлайн? Більшість людей самі собі зізнаються, що таке твердження щодо них є правомірним. Саме тому - корисна порада для усіх "смартфонозомбі": це вже є залежністю, зробіть паузу!

Але й це ще не все. Синє світло викликає й дещо інше: бажання з'їсти солоденького. Привіт, жага до цукру! Згідно із новим дослідженням, щури, яких ввечері протягом однієї години тримали перед синім світлом, почали їсти більше цукру. І тому у них спостерігалося зростання рівня цукру в крові і змінювалася толерантність до глюкози. Такий зв'язок встановив колектив дослідників Страсбурзького та Амстердамського університетів під керівництвом Анаянсі Масіс-Варгас, які проводили досліди на щурах чоловічої статі.

Ніч із синім світлом

Дослідження було представлене на щорічній конференції товариства Society for the Study of Ingestive Behavior (SSIB) в нідерландському місті Утрехт. У рамках дослідження науковці змінили біологічний ритм піддослідних щурів, які, за своєю природою, особливу активність проявляють вночі. Тобто, тепер тварини навпаки - вночі спали, а вдень були активними. Зроблено це було для того, аби можна було краще порівняти реакцію щурів на світло з відповідною реакцією людини. Вночі ж науковці впродовж години опромінювали щурів холодним синім світлом.

Водночас у щурів була можливість вибирати між звичним для них кормом або розчином з води, жиру та цукру. Науковці помітили, що самці-щури, які вночі зазнали опромінювання синім світлом, більше пили цукрового розчину, ніж в ті ночі, коли синє світло було вимкнене.

Синє світло збуджує апетит

Крім того, проведений наприкінці дослідів тест на толерантність до глюкози засвідчив, що цей показник у щурів чоловічої статі зазнав змін. Такі зміни - коли вміст цукру в крові перевищує допустимі норми - є попереджувальним сигналом і вказують загрозу виникнення переддіабету.

Раніше проведені дослідження вказували на існування сильного взаємозв'язку між ожирінням та впливом штучного світла у нічний період доби. Причиною цього є те, що джерелом великої частини штучного світла, під яким ми перебуваємо, є LED-освітлення та LED-монітори, які випромінюють велику кількість синього світла. Клітини рогівки людського ока особливо чутливо реагують саме на це синє світло і передають інформацію напряму до частини мозку, яка відповідає за збудження апетиту.

Знайте міру

Дослідники дійшли висновку, що це та інші подібні дослідження чітко вказують на те, що синє світло особливо шкідливим є у нічний період і що використання пристроїв з дисплеями вночі може підвищити жагу до солодких продуктів харчування. Крім того, це може також негативно вплинути на здатність людського організму перетворювати цукор.

І хоча досліди зі впливом світла на щурів проводилися лише впродовж однієї ночі, у більш тривалій перспективі, на думку вчених, такий вплив може призвести до збільшення ваги тіла та до розвитку діабету. "Обмеження часу, який ми вночі проводимо перед екранами, поки що є найкращим заходом для того, щоб захистити нас від шкідливого впливу синього світла", - радить дослідниця Анаянсі Масіс-Варгас.

У тому разі, якщо жодним чином не можна уникнути роботи вночі з електронними пристроями, дослідниця радить використовувати спеціальні програми, за допомогою яких активується нічний режим екрану. У такому режимі екрани випромінюють менше синього світла і більше - жовтого. Ще однією можливістю є використання спеціальних окулярів, які фільтрують синє світло.