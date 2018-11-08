Як світові лідери відзначили в Парижі сторіччя кінця Першої світової

У Франції Першу світову називають просто Великою війною. Адже цю країну вона уразила більше, ніж навіть Друга світова війна. І президент Франції Еммануель Макрон доклав усіх зусиль, аби центром відзначення 100-ї річниці завершення Першої світової війни стала саме його країна. Тож 11 листопада у Парижі зібралися лідери понад 60 країн. З основних учасників війни вдома залишилися лише керівники Великобританії та Польщі.

Пом'янути 17 мільйонів загиблих

Перша світова війна завершилася об 11 годині 11 числа 11 місяця 1918 року. Тож центральною подією стало вшанування біля Тріумфальної арки полеглих за понад чотири роки боїв. А це близько десяти мільйонів солдатів і семи мільйонів цивільних. Погода цілковито пасувала цим сумним споминам - з самого ранку в Парижі йшов дощ. Щоправда, нагоди сильно змокнути у глав держав і урядів не було - для них і для запрошених глядачів звели кілька критих трибун.

Усі вулиці довкола Тріумфальної арки були перекриті для перехожих - парканами та поліцейськими фургонами. Довкола ходили посилені патрулі полцейських у бронекостюмах і військових. А для авто усі під'їзди були закриті ще за кілька кварталів до Тріумфальної арки.

У той самий час президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжіт зустрічали глав держав і урядів у Єлисейському палаці. Президент України Петро Порошенко прибув з дружиною Мариною. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель приїхала до Єлисейського палацу останньою, без чоловіка Йоахіма Зауера.

Звідти всі лідери автобусами вирушили до Тріумфальної арки - за винятком президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Кожен з них приїхав до Тріумфальної арки окремим кортежем, на лімузинах, традиційно привезених із собою.

Протокольний перебіг подій порушила лише активістка Femen, яка з оголеними грудьми вибігла на проїжджу частину Єлисейських полів і майже добігла до кортежу Трампа, перш ніж її перехопили поліцейські. На грудях у неї було написано "Фейк".

Цілковита протилежність націоналізму

З голів держав та урядів головну роль у церемонії вшанування полеглих відігравав Макрона. У центрі ж заходу була молодь. Школярі зачитали листи солдатів, які брали участь у війні: французькою, англійською, німецькою мовами. Розпочав церемонію військовий оркестр, двічі зігравши гімн Франції Марсельєзу, - вдруге спільно з хором. А завершив її Європейський молодіжний оркестр, який виконав "Болеро" Моріса Равеля.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont) Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Верденський меморіал (Mémorial de Verdun) Битва за Верден, що розташований на північному сході Франції, вважається жахливим символом Першої світової війни. З лютого до грудня 1916 року тут загинули сотні тисяч солдатів. Музей, заснований 1967-го, заново відкрили на 100-ту річницю цієї битви у присутності президента Франції Франсуа Олланда та канцлерки ФРН Анґели Меркель.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette) На меморіальному пам'ятнику Нотр-Дам-де-Лорет, будівництво якого завершили у 2014 році, у "Списку пам'яті" наведені імена 600 тисяч загиблих у Першій світовій на півночі Франції. Серед них - і французи, і німці, і британці, і мешканці французьких колоній в Африці.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф (нім. - Hartmannsweilerkopf, фр. - Vieil Armand), що у французькому Ельзасі на хребті Вогези, відкрили у листопаді 2017 року президенти Франції Еммануель Макрон та ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він доповнює меморіал пам'яті жертв Першої світової, до якого входять Національне кладовище та склеп, які існують з 1918 року.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Музей Першої світової війни в Іпрі Музей Першої світової війни In Flanders Fields ("На полях Фландрії") у бельгійському місті Іпр є комплексом будівель колишніх торгових рядів у готичному стилі, які звели заново після руйнувань під час війни. Назва музею In Flanders Fields є назвою вірша канадського військового лікаря Джона Мак Крея, чий друг загинув у 1915-му поблизу Іпра.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Меморіальний музей в Монсі Екпозиція відкритого у 2015 році меморіального музею в бельгійському місті Монс, присвячена не засобам війни, а людині. Там можна побачити особисті речі солдатів та цивільних періоду Першої світової, завдяки яким можна отримати уявлення про фронтове життя та існування в окупації. На північному заході Бельгії, де розташований Монс, точилися бої також і під час Другої світової.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Комплекс Castel Dante в Італії У північноіталійському місті Роверето розташований пам'ятний комплекс Castel Dante, що охоплює як масові поховання, так і індивідуальні могили понад 20 тисяч загиблих на території Італії у Першій світовій. Щовечора про загиблих тут нагадують сто ударів дзвона, відлитого у 1924 році з розплавлених гармат тодішніх ворожих армій Італії та Австро-Угорщини.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Музей у Кобаріді (Словенія) На території сьогоднішньої словенської громади Кобарід під час Першої світової війни точились запеклі бої між Австро-Угорщиною та Італією. Експозиція музею у Кобаріді нагадує про бойові дії на річці Ізонцо, а також показує солдатське буття армій обох тодішніх противників.

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині Меморіал Чанаккале - як і більшість пам'ятників на турецькому Галліпольському півострові - нагадує про бої, що точились між військами Османської імперії, з одного боку, та Великобританії, Франції, Австралії та Нової Зеландії, з іншого. На одному з каменів виточені слова, які приписують першому президенту Турецької Республіки Ататюрку: "Герої, які пролили тут кров, наша земля приймає вас з миром".

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі "Нова варта" У Німеччині чи не кожна громада має пам'ятні місця, присвячені Першій світовій війні. Меморіал "Ноє вахе" (Neue Wache - "Нова варта") у Берліні з 1993 року вважається у ФРН "центральним меморіалом пам'яті жертв війни та деспотизму". Всередині розташована бронзова скульптура Кете Колльвіц "Мати з її мертвим сином". Автор: Андреас Кірхгофф, Олена Перепадя



Єдину промову виголосив Макрон. Її він присвятив тому, аби змалювати жахіття війни, яка забрала життя десяти мільйонів військових, залишивши три мільйонів удів і шість мільйонів сиріт. За словами Макрона, лише на Францію впав мільярд снарядів. Президент Франції згадав села, де після війни не залишилося жодної людини, аби їх відбудувати, та могили, де кістки французьких і німецьких солдатів лежать поряд. "Європа майже вчинила самогубство", - зауважив він.

Але промова не залишилася без політичних сигналів. "Патріотизм - цілковита протилежність націоналізму", - заявив Макрон. За його словами, всі лідери, які зібралися 11 листопада в Парижі, мають підтвердити свою відповідальність передати дітям світ, про який мріяли попередні покоління. "Разом ми можемо відвернути загрози глобального потепління, бідності, голоду, хвороб, нерівності та невігластва", - додав він.

Після виступу Макрона інші лідери почали аплодувати. А Трамп, який надає перевагу двостороннім відносинам перед багатосторонніми, а також вирішив вивести США з Паризької кліматичної угоди, кілька секунд повагався, та все ж також почав неохоче плескати в долоні.

Обід та розмова Путіна з Трампом

Другою ключовою подією дня у французькій столиці став Паризький форум миру. Це ініціатива Макрона, якою він хотів дати нагоду своїм колегам відчути "колективну відповідальність" перед світом. Відтепер форум проходитиме щороку. Але спершу всі лідери попрямували до Єлисейського палацу на обід. Трамп і Путін знову їхали окремо від інших.

Під час обіду президентам РФ та США вдалося провести коротку бесіду. Нагадаємо, що раніше обговорювався варіант окремого саміту між лідерами, але Париж наполіг, щоб повноцінну зустріч Путіна та Трампа 11 листопада не проводили. За словами президента Росії, розмова з Трампом пройшла "добре". Двосторонній саміт вони планують провести в кінці місяця у Буенос-Айресі.

За чільним столом, крім Макрона та Меркель, зібралися близько 20 лідерів, включно з Трампом і Путіним. Порошенко сидів за іншим столом.

Символізм форуму миру

Згодом всі лідери, за винятком Трампа, поїхали на Паризький форум миру. Ця подія була просякнута символізмом. Адже, за словами Макрона, лідери тих країн, які сто років тому воювали між собою, нині всі зібралися в мирі. "Сто років тому ми не змогли виграти мир, бо Франція та Німеччина були розділеними", - зазначив Макрон. І тому, за його словами, відкрити форум миру в Парижі мала саме канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Як відомо, хоча Першу світову війну офіційно розпочала Австро-Угорська монархія, до її розпалювання була напряму причетна Німецька імперія. І німецькі війська почали бої на Західному фронті, атакувавши Францію через територію Бельгії.

Меркель у своїй промові назвала честю можливість для канцлерки ФРН відкрити цей форум. За її словами, Перша світова війна показала, "до чого можуть призвести національне свавілля та військова зарозумілість". Після Першої світової війни створили Лігу націй, але, за словами канцлерки, ця спроба провалилася. Відповідь вдалося знайти лише після Другої світової війни. Це - Організація об'єднаних націй. Очільниця німецького уряду пригадала критику, яка звучить на адресу цієї організації, але наголосила, що без ООН життя кращим точно не було би. Такі інституції набагато швидше зруйнувати, аніж їх відбудувати.

"Ми бачимо, що міжнародна співпраця, мирний пошук балансу інтересів і навіть європейський мирний проект знову ставиться під питання", - застерегла Меркель. Після неї із емоційною промовою на захист багатосторонніх міжнародних відносин виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. На цьому відкриття форуму закрилося, і лідери розійшлися брати участь у близько 15 круглих столах у різних приміщеннях павільйону, де проходив захід.

Порошенко мав виступити під час одного зі круглих столів спільно з президентами Швейцарії та Малі. Утім, він так і не прийшов, що стало несподіванкою для організаторів. Як з'ясувалося згодом, він провів зустріч з Меркель і Макроном. Іще одним символічним елементом цього дня було те, що керівники Франції та Німеччини - країн, між якими понад 100 років тому відбувалися найзапекліші бої - майже постійно були разом.