 Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19

Спричинена коронавірусом хвороба COVID-19 є показовим прикладом того, як вплив людини на осередки життя диких тварин сприяє поширенню інфекційних захворювань.

Торгівля панголінами в Індонезії

Торгівля панголінами в Індонезії

Після того, як новий коронавірус наприкінці грудня 2019 року почав поширюватися у китайському мегаполісі Ухані, на виникли перших теорій змови не довелося довго чекати. Одна з них твердила, що вірус начебто розробили у тамтешній лабораторії. Натомість науковці сходяться на думці, що ми маємо справу з зоонозом, тобто хворобою, яка передалася людині від тварин. Найбільш імовірно, що коронавірус SARS-CoV-2 походить від кажана, котрий інфікував іншого ссавця, від якого заразилися вже люди.

Читайте також: Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Утім, хоча SARS-CoV-2 напевно не походить з якоїсь лабораторії, людина зіграла у появі цієї пандемії не останню роль. Втручання у природу, скорочення кількості живих видів і руйнування екосистем роблять передачу таких вірусів набагато ймовірнішою. Це підтверджує нове масштабне дослідження, проведене науковцями з Австралії та США.

Так, останнім часом спалахи нових інфекційних хвороб суттєво почастішали. З 1980-х років їхня кількість потроювалася кожні десять років. Понад дві третини цих хвороб походять від тварин. З них 70 відсотків - від диких тварин. Чимало хвороб, про які ми багато чули за цей час - вірус Ебола, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), свинячий і пташиний грип, - є зоонозами.

Крім того, SARS-CoV-2 та викликана ним хвороба COVID-19 продемонстрували, що у глобальному та тісно пов'язаному сучасному світі спалахи інфекційних хвороб швидко можуть переростати в пандемії. Багато людей були шоковані тим, наскільки швидко COVID-19 поширився усім світом. Але при цьому науковці вже давно застерігали від подібних пандемій.

З серпня 2018 року по липень 2019-го в Амазонії було вирублено майже 10 000 квадратних кілометрів лісу

З серпня 2018 року по липень 2019-го в Амазонії було вирублено майже 10 000 квадратних кілометрів лісу

Порушуючи екосистеми, ми створили передумови для того, аби віруси передавалися від тварин до людей, зазначає еколог і заступник керівника німецького Дослідницького інституту "Стала Європа" Йоахім Шпанґенберґ (Joachim Spangenberg). "Не тварини, а ми створюємо цю ситуацію", - наголошує він у розмові з DW.

Читайте також: Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді

Вирубування лісів і розбалансування екосистем

Люди все більше вдираються в осередки життя диких тварин, вирубують ліси для розведення худоби, влаштовують полювання та добувають ресурси. Це випускає в широкий світ збудників хвороби, які, як правило, ніколи не полишають звичні для них осередки та тварин. "Ми опиняємося все ближче до диких тварин і через це контактуємо з цими вірусами", - зауважує професор вірусології Техаського університету Ян Сянь.

"Зростання густоти населення та все більше втручання у природні осередки життя тварин - не лише з боку людей, але і свійських тварин - збільшує ризик інфікування", - додає Девід Хейман, який досліджує інфекційні хвороби та способи їх передачі в Університеті Мессі у Новій Зеландії. При цьому руйнування екосистем не лише збільшує вірогідність інфікування. Воно також впливає на те, скільки вірусів живе у дикій природі та як вони поводяться, додає науковець.

Протягом останнього століття вирубали близько половини всіх тропічних дощових лісів, у яких живуть приблизно дві третини всіх біологічних видів на Землі. Такі масштабні втрати середовищ існування мають наслідки для усієї екосистеми, зокрема і "тих її частин, про які ми так охоче забуваємо, - інфекцій", говорить Хейман.

Науковці дійшли висновку, що коли зникають тварини на верхівці харчового ланцюга, то тварини нижчих ланок, наприклад, пацюки та миші, схильні за певних обставин займати їхні місця проживання. А саме ці тварини несуть із собою більше за інших збудників хвороб. "Має значення не лише те, скільки видів живуть в екосистемі, але також і те, які саме це види", - зазначає Аліс Латін з Товариства охорони дикої природи.

"Кожен вид має свою роль в екосистемі, й іноді достатньо замінити лише один вид іншим, щоб спричинити велетенські наслідки для ризику інфікування. І ми не завжди можемо це передбачити", - заявила вона DW.

Зміни в середовищах проживання можуть змушувати переселятися диких тварин разом з їхніми збудниками хвороб - причому й у ті райони, де живуть люди. Латін наводить приклад вірусу Ніпах, який спричинив спалах хвороби в Малайзії у кінці 1990-х років. Вирубування дерев змусило тоді криланів залишити ліси, де вони жили, і переселитися у мангові дерева, що росли на території ферм, де розводили свиней. Кажани часто переносять збудників хвороб, на які вони самі не хворіють. Того разу вони своїми випорожненнями та слиною заразили свиней, а ті вже інфікували працівників ферм.

Існують і докази того, що розбалансування екосистем збільшує ризик появи нових шляхів передачі хвороб. За словами німецького дослідника Шпанґенберґа, саме через це настільки важливим є підхід "Єдиної охорони здоров'я". Він заснований на ідеї, що все пов'язано з усім - і здоров'я тварин, і екосистема, і людина. Як тільки один з елементів виходить зі збалансованого стану, те саме відбувається і з іншими.

Торгівля дикими тваринами

Так звані "мокрі" ринки, де продають тварин, які або ще живі, або яких тільки-но забили, є додатковими розсадниками інфекційних хвороб. Науковці вважають, що коронавірус SARS-CoV-2 з високою імовірністю походить з одного з таких ринків у китайському Ухані.

Читайте також: Коронавірус і подекуди небезпечні гастрономічні вподобання китайців

Клітки з набитими в них хворими тваринами з багатьох причин є "ідеальним середовищем" для розмноження збудників хвороб, говорить Шпанґенберґ, а також "найшвидшим шляхом передачі хвороби від одного виду до іншого". Тому багато науковців, включно з Шпанґенберґом, переконані, що у світі потрібно запровадити жорсткі вимоги, які б регулювали ринки, де торгують живими тваринами.

А секретарка Конвенції ООН з біологічного розмаїття Елізабет Марума Мрема взагалі вимагає заборонити ринки диких тварин в усьому світі. При цьому вона зауважує, що мільйони людей, передусім у регіонах з низьким рівнем доходів, залежать від продуктів харчування та виручки, які їм забезпечують ці ринки.

І тому, пояснює Хейман, настільки складно знайти заходи, які би запобігли поширенню хвороб. Експлуатація тварин - це лише одна з проблем. "Бідність, наявність роботи, ставлення до людей у віддалених областях, а також спосіб, у який люди поводяться з харчовими продуктами" - все це, за словами Хеймана, створює умови для передачі інфекцій.

Доведеться щось змінювати і в економіці, певна Латін: "Адже втрати від появи хвороб та передачі їх дикими тваринами набагато вищі за економічний зиск від експлуатації довкілля". "Ми належимо до природи, ми - частина екосистем, у яких наше здоров'я залежить від здоров'я диких і свійських тварин, а також від стану довкілля. Ми повинні знайти кращий шлях безпечно жити поряд одне з одним", - закликає Латін.

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


Також за темою

USA Symbolbild Arbeitslosigkeit Corona-Pandemie

Усе про пандемію COVID-19 (досьє) 22.04.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW. Наприклад, чи можуть допомогти медикаменти, що вже існують.

Brüssel | Pressekonferenz zur EU-Afrika-Strategie mit Josep Borrell

Боррель приїде до України, коли скінчиться пандемія коронавірусу 22.04.2020

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель змушений був перенести запланований на березень візит до України. Він пообіцяв, що після повернення до нормальної ситуації його перша поїздка буде до України.

Deutschland Hochsicherheitslabor Ebola

Чи походить коронавірус SARS-CoV-2 із дослідницької лабораторії? 20.04.2020

Те, що спочатку скидалося на чистісіньку теорію змови, може виявитися правдою. Які факти говорять на користь того, що коронавірус усе-таки міг вийти з лабораторії, що досліджувала кажанячі віруси?

Реклама

Докладно

Торгівля панголінами в Індонезії

Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19

Вплив людини на осередки життя диких тварин сприяє поширенню інфекційних захворювань.  

Дефіцит бюджету

В уряді ФРН очікують на дефіцит бюджету у сім відсотків ВВП

Цьогоріч загальний дефіцит державного бюджету очікується на рівні 7,25 відсотка ВВП, прогнозують у Берліні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  