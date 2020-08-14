Як підприємства Білорусі страйкують проти Лукашенка

У Білорусі тривають акції протесту після президентських виборів 9 серпня. 17 серпня понад 10 великих підприємств країни оголосили страйки. Працівники вимагають припинити застосовувати силу проти учасників протестів, відпустити усіх затриманих та переглянути результати виборів. Економічних вимог не висувають. Які підприємства підтримали страйк і що кажуть незалежні профспілки?

Які підприємства машинобудування страйкують?

Вигуками "Іди геть!" зустріли Олександра Лукашенка робітники "Мінського заводу колісних тягачів" (МЗКТ), що беруть участь у страйку. "Ніколи ви від мене не дочекаєтесь, щоб я під тиском щось зробив, їх (виборів) не буде", - заявив Лукашенко.

"Мінський завод колісних тягачів" випускає шляхові та позашляхові самоскиди, тягачі, автопоїзди, автомобільні шасі, зокрема, військові. Підприємство підпорядковане Державному військово-промисловому комітету. МЗКТ розробляв шасі для ракетних комплексів "Тополя" та "Тополя-М", на їхній колісній базі розміщають "Іскандери". На експорт, здебільшого в Росію, йде 80% продукції підприємства.

До страйку також приєднався і Білоруський автомобільний завод (БелАЗ). Підприємство розташоване у місті Жодино та випускає кар'єрні самоскиди різноманітних модифікацій. Близько 90% продукції експортують. Сьогодні БелАЗ переживає кризу - чистий прибуток скоротився приблизно на 20%.

Мінський тракторний завод, що випускає трактори "Білорус", теж страйкує. Основний ринок підприємства - Росія. Через зміну курсу валют чистий прибуток МТЗ торік зріс майже у 40 разів. При цьому його борги складають близько 35 мільйонів євро.

Серед машинобудівників до загальнонаціонального страйку приєдналися Мінський автомобільний завод, Мінський моторний завод та інші.

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Шахтарі та металурги проти Лукашенка

"У випадку із "Білоруськалієм", якщо зупинити це підприємство на кілька днів, то це буде вигідно основним конкурентам в Росії та Канаді", - заявив минулого тижня Олександр Лукашенко. 17 серпня працівники одного з найбільших в світі виробників мінеральних добрив оголосили безстроковий страйк. На відміну від більшості підприємств, "Білоруськалій" працює в плюс, чистий прибуток торік зріс на 14%.

Мітинг працівників "Білоруськалію" у Солігорську

На "Білоруський металургічний завод" (БМЗ), що розташований в місті Жлобин, минулого тижня приїздив прем'єр Роман Головченко. Домовитись не вдалося - 17 серпня на БМЗ зупинили всі три печі та злили метал. Правда, через кілька годин знову запустили. П'ять років тому на підприємстві завершилася масштабна реконструкція, однак сьогодні тут зазнають збитків. До страйку приєдналися працівники "Нафтана", "ГродноАзот", низки переробних підприємств по всій країні.

Що кажуть незалежні профспілки?

"Ми маємо і юридичні, і політичні права говорити, що до страйку приєдналася вся країна. Не знаю, хто сьогодні поза цим процесом", - так у розмові з DW прокоментував ситуацію голова "Білоруського Конгресу демократичних профспілок" Олександр Ярошук.

За його словами, страйкують найбільші та найвідоміші підприємства. Незалежні профспілки закликають створювати страйкові комітети, зокрема, й національний. Зараз долю країни визначають саме робітники, які вийшли на безстроковий страйк, - каже Ярошук. - Головна вимога - змусити скласти повноваження Лукашенко. Шляху назад немає".

У режим страйку підприємства та організації входять по-різному. Там, де це дозволяє технологічний процес, роботу зупиняють одразу. У різних формах до протесту приєдналися "Білоруська залізниця" й "Мінський метрополітен".

"Якщо влада не прислухається до наших вимог і Лукашенко не складе повноваження, буде повністю паралізована економіка. Робітники - сьогодні це єдина реальна сила - мають забезпечити транзит влади", - упевнений Олександр Ярошук.