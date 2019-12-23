Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:03 Як "прибирали" противників Лукашенка - сповідь співучасника злочинів
08:20 Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста?
07:34 Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO
13:00 Утиски уйгурів у Китаї: історія жінки з "табору для перевиховання"
17:45 Що креативні французи придумали робити з черствим багетом? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO
Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою. (09.12.2019)
Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)
Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)