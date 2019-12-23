Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:03 Як "прибирали" противників Лукашенка - сповідь співучасника злочинів

08:20 Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста?

07:34 Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO

13:00 Утиски уйгурів у Китаї: історія жінки з "табору для перевиховання"

17:45 Що креативні французи придумали робити з черствим багетом? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO