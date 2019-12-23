 Як ″прибирали″ противників Лукашенка - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.12.2019

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Політика й суспільство

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?

Weißrussland Protest verschwundene Oppositionelle Yuri Zakharenko (Getty Images/AFP/V. Drachev)

Поминальна акція на честь загиблих білоруських опозиціонерів у Мінську

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:03 Як "прибирали" противників Лукашенка - сповідь співучасника злочинів

08:20 Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста?

07:34 Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO

13:00 Утиски уйгурів у Китаї: історія жінки з "табору для перевиховання"

17:45 Що креативні французи придумали робити з черствим багетом? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3VFnO

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Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?

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