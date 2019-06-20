 Як представник ЛГБТІ відстоює на виборах права спільноти - #LocalHeroes (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 21.06.2019

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Як представник ЛГБТІ відстоює на виборах права спільноти - #LocalHeroes (відео)

"КиївПрайд"-2019 призначено у Києві на 23 червня. Спеціально до виборів для українських партій розробили рекомендації, як працювати з ЛГБТІ-спільнотою та захищати її права в Україні. Про це - у проекті DW #LocalHeroes.

У країнах ЄС права ЛГБТІ-спільноти більше захищені законом, а політики дедалі активніше звертаються до цієї групи виборців

У країнах ЄС права ЛГБТІ-спільноти більше захищені законом, а політики дедалі активніше звертаються до цієї групи виборців

Тимур Левчук з ВГО "Точка опори" сподівається, що українські депутати переймуть міжнародний досвід роботи з геями і лесбійками. Серед іншого йдеться про призначення контактної особи-"омбудсмена" для роботи з ЛГБТІ, запрошення представників спільноти до партійних дискусій, а також публічне різке засудження нетерпимості та ненависті. Проте поки народні депутати України демонструють зовсім іншу поведінку. 

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Гомо, гетеро чи бі - сексуальну орієнтацію важко визначити, особливо серед жінок

Сексуальна орієнтація міленіалів є гнучкою і виходить за рамки традиційних категорій, таких як гомосексуальність, гетеросексуальність або бісексуальність, особливо серед жінок - такими є дані нового дослідження. (08.05.2019)  

Дослідження: що українці знають про свої права?

Свобода, демократія і справедливість - основні цінності для українців, водночас рівень толерантності у суспільстві досі низький. Це головні підсумки соцдослідження, оприлюдненого в Києві у Міжнародний день прав людини. (10.12.2018)  

Зниклі в "ДНР/ЛНР": репресії на непідконтрольних Києву територіях

Європейський суд з прав людини відкрив провадження щодо незаконно позбавленого волі в Луганську активіста Андрія Ярового. Міжнародні правозахисні організації заявляють про постійні порушення базових свобод у "ДНР/ЛНР". (15.02.2019)  

Небезпечний притулок: як живуть ЛГБТ-біженці в Берліні

У Берліні розташований найбільший гуртожиток ЛГБТ-біженців у Німеччині. Третина мешканців - вихідці зі Східної Європи. Багато з них кажуть про відчуття, ніби їх кинули напризволяще. Чому - в репортажі DW. (20.12.2018)  

Юрій Андрухович: Кант би плакав

"Меншини проти меншин? Національні проти сексуальних?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW. (18.10.2018)  

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ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019) 20.06.2019

23 червня у Києві пройде "КиївПрайд". Напередодні виборів для українських партій розробили рекомендації, як працювати з ЛГБТІ-спільнотою і які закони слід ухвалити, аби захистити права ЛГБТІ в Україні. Серед ініціаторів - Тимур Левчук з ВГО "Точка опори". Про нього - у проекті DW #LocalHeroes.