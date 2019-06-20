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Як представник ЛГБТІ відстоює на виборах права спільноти - #LocalHeroes (відео)

"КиївПрайд"-2019 призначено у Києві на 23 червня. Спеціально до виборів для українських партій розробили рекомендації, як працювати з ЛГБТІ-спільнотою та захищати її права в Україні. Про це - у проекті DW #LocalHeroes.

У країнах ЄС права ЛГБТІ-спільноти більше захищені законом, а політики дедалі активніше звертаються до цієї групи виборців

Тимур Левчук з ВГО "Точка опори" сподівається, що українські депутати переймуть міжнародний досвід роботи з геями і лесбійками. Серед іншого йдеться про призначення контактної особи-"омбудсмена" для роботи з ЛГБТІ, запрошення представників спільноти до партійних дискусій, а також публічне різке засудження нетерпимості та ненависті. Проте поки народні депутати України демонструють зовсім іншу поведінку.

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