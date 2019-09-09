Як працюють німці сьогодні та яких умов праці хочуть в майбутньому

Сучасні німці хотіли б самостійно розподіляти свої робочі години, вимагають змінити законодавство, щоб розширити можливості для Homeoffice (роботи з дому), вважають, що їхні роботодавці мають мати такі ж цінності, як і вони самі, підтримують рівну оплату праці чоловіків та жінок та переконані, що змішані колективи працюють більш ефективно, ніж одностатеві.

Гнучкий графік та віддалена робота є дуже популярними

Це одні з результатів телефонного опитування, проведеного серед жителів Німеччини віком від 16 до 65 років, які працюють, німецькою спілкою підприємств цифрової економіки Bitkom. Її цікавило широке коло тем, але основним було питання, яким чином дигіталізація вплинула на трудові стосунки німців та як вони уявляють собі світ праці в цифрову епоху. Більшість учасників репрезентативного опитування працює в офісах, що відповідає структурі зайнятості країни.

"Цифрові технології дають змогу мобільно й самостійно працювати без прив'язки до часу й місця", - підкреслив президент Bitkom Ахім Берґ (Achim Berg), презентуючи у середу, 11 вересня, це соціологічне дослідження. Згідно з опитуванням, абсолютна більшість німців хотіла б скористатися такою можливістю.

Дедалі популярнішою в Німеччині стає робота з дому

Так, 96 відсотків респондентів висловилися на підтримку гнучкого графіку, при цьому 58 відсотків хочуть, щоб на законодавчому рівні встановлювали максимальну тривалість не робочого дня, а робочого тижня. 53 відсотків хотіли б працювати за довірою, без суворої фіксації відпрацьованих годин. Проте 77 відсотків розповіли, що на підприємствах, де вони працюють, діють різні методи обліку робочих годи, 13 відсотків повідомили, що добровільно фіксують відпрацьований час.

63 відсотків опитаних пропонують змінити трудове законодавство, щоб полегшити роботу за допомогою інтернету з дому. А 45 відсотків взагалі пропонують гарантувати законом право кожного працівника на Homeoffice, хоч далеко не всі професії уможливлюють роботу дистанційно. Проте усамітнитися можна і в офісі. Майже кожен третій респондент (31 відсоток) повідомив, що на його фірмі є спеціальне приміщення, де можна попрацювати в тиші.

Дигіталізація породжує запит на пласкі ієрархії

На ключове для Bitkom питання: "Чи Ви вважаєте цифровізацію на своєму робочому місці радше шансом чи загрозою?", рівно дві третини опитаних (66 відсотків) відповіли перше. У віковій групі від 16 до 29 років таких було 70 відсотків. Із відповіді на друге запитання стало зрозуміло: лише 8 відсотків вважають, що в 2030 році їхнього робочого місця вже не буде.

Майже всі опитані хотіли б пласких ієрархій у колективі

91 відсоток респондентів заявив, що цифрові технології, такі як комп'ютери, смартфони або автоматизовані станки та машини, вже мають велике значення в їхній щоденній праці. У 2017 році так відповіли 80 відсоток, що підтверджує високу динаміку впровадження цих технологій та їхню вже практично всеосяжну поширеність в Німеччині. 78 відсотків наголосили, що без них просто не змогли б виконувати свою роботу.

Впровадження цих технологій не лише підвищує продуктивність праці (з цим згодні 62 відсотки опитаних), але також сприяє змінам уявлень німців про те, як потрібно організовувати робочий процес. Твердження "Я б хотів / хотіла пласких ієрархій" підтримали 93 відсотки опитаних. Іншими словами, оснащені цифровою технікою робітники не бачать сенсу в жорстких управлінських вертикалях з великою кількістю керівників на різних рівнях.

Рівноправність статей і соціальна відповідальність роботодавців

Ціла низка питань дослідження Bitkom не була безпосередньо пов'язана з цифровізацією, але дозволила з'ясувати думку німців про сучасний світ праці та перспективи його розвитку.

Так, практично всі учасники опитування (97 відсотків) вважають, що чоловіки та жінки мають отримувати рівні заробітні плати за однакову працю. При цьому 87 відсотків зауважили, що їхні підприємства ставляться серйозно до теми рівноправності статей. 79 відсотків вказали, що в змішаних колективах, де разом працюють жінки та чоловіки, результати праці є кращими, ніж в одностатевих. На питання, чи є на вашому підприємстві жінки на керівних посадах, ствердно відповіли 57 відсотків.

82 відсотків опитаних бажають краще поєднувати роботу та сім'ю. Керівник Bitkom Ахім Берґ прокоментував це так: "Для багатьох працівників сьогодні в центрі уваги вже не тільки кар'єра. Вони хочуть, щоб професійний успіх залишав їм час для сім'ї та поєднувався з особистим життям".

Водночас німці мають досить високі моральні вимоги до компаній та організацій, де вони працюють. 96 відсотків погодилися з твердженням: "Мій роботодавець повинен обстоювати цінності, з якими я можу себе ідентифікувати". 92 відсотки вважають, що роботодавець повинен бути соціально відповідальним.