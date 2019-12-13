 Як правильно доглядати за ялинкою: поради німецьких експертів | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.12.2019

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Культура й стиль життя

Як правильно доглядати за ялинкою: поради німецьких експертів

Поради німецьких експертів допоможуть вам не помилитися з вибором ялинки і зробити так, щоб вона довго тішила вас.

На одному з ялинкових базарів у Берліні (архівне фото)

На одному з ялинкових базарів у Берліні (архівне фото)

Головні критерії, за якими вибирають різдвяну або новорічну ялинку, - це, як правило, її величина, пухнастість, забарвлення і аромат. Однак фахівці запевняють, що необхідно враховувати й низку інших нюансів. Отже...

Як визначити якість при покупці

Якщо хвоя густо-зеленого кольору, масляниста на дотик і яскраво блищить на сонці, - значить, ялинка свіжозрубана. Важливо звернути увагу і на колір зрізу стовбура: в ялинки "першої свіжості" він білого кольору і трохи вологий. Ще один показник якості: коли ялинку трясуть, її голки не обсипаються. Простежте і за тим, щоб гілки і стовбур були чистими: без цвілі, грибка, пошкоджень.

Гілки повинні легко гнутися, не ламаючись при цьому, а також бути розташованими часто і рівномірно: тоді дерево виглядає особливо пухнастим і красивим. Намагайтеся вибирати ялинку не надто високу, щоб потім не зрізати верхівку: якщо це зробити, дерево починає гинути.

Як зберігати дерево, куплене заздалегідь

Якщо ви придбали ялинку задовго до свята, найкраще поставити її у відро з водою і помістити в тіні на свіжому повітрі, але тільки не на протязі. Рекомендується також дерево чимось прикрити: це захистить його від впливу вітру і сонця, і його хвоя не осиплеться завчасно, радять фахівці Академії садівництва федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Якщо ялинка, яку ви купили заздалегідь, упакована в сітку, то на час зберігання краще її не знімати. Так дерево не втратить дуже багато вологи. Однак за день до встановлення ялинки в кімнаті сітку з неї потрібно зняти і дати дереву відстоятися, щоб гілки знову прийняли  природне положення. До речі, зрізати сітку слід знизу вгору, підказують експерти з об'єднання Christbaumverband в Баден-Вюртемберзі.

Як доглядати за ялиною в теплому приміщенні

Перед тим як внести ялинку в опалюване приміщення, її стовбур слід підпиляти знизу на 2-3 сантиметри і зняти приблизно 10 сантиметрів кори. Це дозволить дереву вільно "пити" воду з посудини, в яку його поставлять. Щоб ялинка краще адаптувалася в теплій кімнаті, спочатку дайте їй постояти деякий час в підвалі, гаражі або на сходовому майданчику. Так вона не буде "шокована" різкою зміною температури.

Головні критерії при купівлі ялинки - розмір, колір, пухнастість

Головні критерії при купівлі ялинки - розмір, колір, пухнастість

Встановивши ялинку у вітальні, одразу її не наряджайте. Нехай постоїть ще добу і звикне до нового клімату. Для того щоб ялинка довго зберігала свою свіжість, в жодному разі не розміщуйте її поряд з обігрівальними приладами і регулярно зволожуйте повітря навколо неї, а також саму хвою за допомогою пульверизатора.

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Одна ялинка - справжня, вирощена неподалік та яку потрібно купувати щороку нову. Інша - зроблена з пластика та яку можна використовувати не один рік. Яка з них екологічніша: справжня чи штучна? (29.12.2016)

В Німеччині почався сезон новорічних свят. По всій країні відкрились рідзвяні ярмарки, німці прикрашають будинки та закупаються ялинками. Найбільшу на планеті встановили у Дортмунді на заході ФРН: 45 метрів заввишки. (28.11.2018)

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Перед святами в Німеччині замислюються не тільки над тим, де і які подарунки придбати, але й як екологічно їх упакувати. (24.12.2019)

Ялинці висотою до стелі необхідно два-три літри води на добу. Тому потрібно стежити за тим, щоб резервувар, в якому вона стоїть, не спустошувався, підкреслюють представники Об'єднання баварських виробників різдвяних ялинок. А експерти Товариства захисників німецького лісу радять також додавати в резервуар з водою, в якій стоїть ялинка, одну чайну ложку цукру або спеціального засобу проти в'янення рослин.

Як захиститися від нежданих гостей

Купуючи новорічну ялинку, ви ризикуєте разом з нею занести в будинок до 25 тисяч "гостей". У середньому саме стільки комах може мешкати на одному такому дереві, показали результати дослідження, проведеного два роки тому норвезькими вченими. Серед них - кліщі, попелиці, павуки, міль... Причому на ялинках, зрубаних в лісах, членистоногих більше, ніж на деревах, придбаних на спеціальних плантаціях.

Взимку у цих комах сплячка, але коли ялинку заносять в тепле, наповнене світлом приміщення, вони прокидаються. Однак особливого приводу для занепокоєння ентомологи тут не бачать: серед домашніх рослин навряд чи знайдуться такі, якими зможуть харчуватися лісові членистоногі, і тому вони швидко висихають і вмирають. До того ж більшість з них навіть не розповзаються по кімнаті, а залишаються на ялинці.

Так що ризик мінімальний, заспокоюють німецькі біологи. Але при цьому вони все-таки радять: перш ніж заносити в будинок, про всяк випадок гарненько її потрясіть.

  • Mexico Monterrey Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Монтеррей (Мексика)

    Цю новорічну ялинку встановили біля Історичного музею мексиканського Монтеррея. Хоча її зроблено з нетрадиційних матеріалів, значення її не відрізняється від звичайних різдвяних ялинок. Цю сучасну версію складено з пластикових контейнерів і старих сміттєвих баків та підсвітлено зсередини. Посил традиційний: веселого Різдва та щасливого Нового року!

  • Elfenbeinküste Abidjan Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Абіджан (Кот-Д’Івуар)

    В екваторіальних широтах різдвяна ялинка не надто схожа на традиційні європейські ялинки та смереки. Головне святкове дерево Кот-Д’Івуару стоїть в Абіджані. Його виготовили з великої кількості електричних лампочок.

  • Libanon Beirut Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Біблос (Ліван)

    Традиційні для свята нового року ялинки встановлюють і на Близькому Сході, як-от в Лівані. Найбільшу радість цей символ дарує дітям - своїм яскравим блиском. Ось таке абстрактне дерево-ліхтар прикрашає ліванське портове місто Біблос, що на північ від Бейрута.

  • Tokio Shinjuku Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Токіо (Японія)

    Ця величезна ялинка з’явилася 6 грудня 2015 року перед мерією токійського району Сіндзюку. Вона одразу ж стала справжнім магнітом не лише для місцевих мешканців, а й туристів з усього світу, які відвідують японську столицю.

  • Singapur Superstrees Weihnachten

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Сінгапур (Південно-Східна Азія)

    Різдвяні "супердерева" в середмісті Сінгапура добре адаптовані до місцевої погоди - вони зроблені з пластику, що робить їх стійкими до дощів. Яскраво освітлений різдвяний парк у південноазійській столиці, де їх встановлено, вабить і літніх людей, і молодь.

  • Philippinen Manila Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Маніла (Філіппіни)

    Ялинка є невід’ємною частиною міського краєвиду взимку і в столиці Філіппін - Манілі. Перед цим святковим деревом, встановленим поблизу великого торговельного центру, залюбки збираються місцеві мешканці та грають діти.

  • Ukraine Weihnachtsbaum in Kiew

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Київ (Україна)

    Головну українську ялинку вже другий рік поспіль встановлюють на Софійській площі. 25-метрову смереку, якій виповнилося 80 років, привезли з Прикарпаття і прикрасили іграшками у вигляді пряників і фруктів, а також яскравими гірляндами. Поруч працює новорічно-різдвяний ярмарок із святковими частуваннями.

  • New York Rockefeller Center Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Нью-Йорк (США)

    У зимовому Нью-Йорку завжди відзначали Різдво з розмахом і шиком, навіть коли інші великі американські міста економили на святкуванні. Ця класична ялинка стоїть перед Рокфеллер-центром на Мангеттені.

  • Monaco Monte Carlo Casino Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Монте-Карло (Монако)

    Яскраво освітлена ялинка, що виблискує барвами, також традиційна різдвяна окраса європейського Монте-Карло. Всі дерева - справжні, а різнокольорове підсвітлення - незмінна ознака святкового ялинкового прикрашання.

  • Berlin Brandenburger Tor Weihnachtsbaum

    Новорічні ялинки у різних куточках світу

    Берлін (Німеччина)

    Берлінська ялинка - символ німецької різдвяної культури, що вабить до себе туристів з усього світу. Селфі на тлі цього дерева і Бранденбурзьких воріт наразі - один з найпопулярніших у соцмережах фотознімків.

    Автор: Гайке Мунд, Ганна Бєднова


Дивитись відео 06:56

Різдво у Чорнобилі: новорічна ялинка для колишніх мешканців Прип’яті (27.12.2019)

DW.COM

Новорічні ялинки у різних куточках світу

Традиція пишно прикрашати ялинки поширена в усьому світі. Однак скрізь це роблять по-різному - залежно від широти, а відтак і температури на вулиці. (29.12.2015)  

Аудіо й відео до теми

Різдво у Чорнобилі: новорічна ялинка для колишніх мешканців Прип’яті (27.12.2019)  

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