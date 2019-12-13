Як правильно доглядати за ялинкою: поради німецьких експертів

Поради німецьких експертів допоможуть вам не помилитися з вибором ялинки і зробити так, щоб вона довго тішила вас.
Головні критерії, за якими вибирають різдвяну або новорічну ялинку, - це, як правило, її величина, пухнастість, забарвлення і аромат. Однак фахівці запевняють, що необхідно враховувати й низку інших нюансів. Отже...
Як визначити якість при покупці
Якщо хвоя густо-зеленого кольору, масляниста на дотик і яскраво блищить на сонці, - значить, ялинка свіжозрубана. Важливо звернути увагу і на колір зрізу стовбура: в ялинки "першої свіжості" він білого кольору і трохи вологий. Ще один показник якості: коли ялинку трясуть, її голки не обсипаються. Простежте і за тим, щоб гілки і стовбур були чистими: без цвілі, грибка, пошкоджень.
Гілки повинні легко гнутися, не ламаючись при цьому, а також бути розташованими часто і рівномірно: тоді дерево виглядає особливо пухнастим і красивим. Намагайтеся вибирати ялинку не надто високу, щоб потім не зрізати верхівку: якщо це зробити, дерево починає гинути.
Як зберігати дерево, куплене заздалегідь
Якщо ви придбали ялинку задовго до свята, найкраще поставити її у відро з водою і помістити в тіні на свіжому повітрі, але тільки не на протязі. Рекомендується також дерево чимось прикрити: це захистить його від впливу вітру і сонця, і його хвоя не осиплеться завчасно, радять фахівці Академії садівництва федеральної землі Рейнланд-Пфальц.
Якщо ялинка, яку ви купили заздалегідь, упакована в сітку, то на час зберігання краще її не знімати. Так дерево не втратить дуже багато вологи. Однак за день до встановлення ялинки в кімнаті сітку з неї потрібно зняти і дати дереву відстоятися, щоб гілки знову прийняли природне положення. До речі, зрізати сітку слід знизу вгору, підказують експерти з об'єднання Christbaumverband в Баден-Вюртемберзі.
Як доглядати за ялиною в теплому приміщенні
Перед тим як внести ялинку в опалюване приміщення, її стовбур слід підпиляти знизу на 2-3 сантиметри і зняти приблизно 10 сантиметрів кори. Це дозволить дереву вільно "пити" воду з посудини, в яку його поставлять. Щоб ялинка краще адаптувалася в теплій кімнаті, спочатку дайте їй постояти деякий час в підвалі, гаражі або на сходовому майданчику. Так вона не буде "шокована" різкою зміною температури.
Встановивши ялинку у вітальні, одразу її не наряджайте. Нехай постоїть ще добу і звикне до нового клімату. Для того щоб ялинка довго зберігала свою свіжість, в жодному разі не розміщуйте її поряд з обігрівальними приладами і регулярно зволожуйте повітря навколо неї, а також саму хвою за допомогою пульверизатора.
Ялинці висотою до стелі необхідно два-три літри води на добу. Тому потрібно стежити за тим, щоб резервувар, в якому вона стоїть, не спустошувався, підкреслюють представники Об'єднання баварських виробників різдвяних ялинок. А експерти Товариства захисників німецького лісу радять також додавати в резервуар з водою, в якій стоїть ялинка, одну чайну ложку цукру або спеціального засобу проти в'янення рослин.
Як захиститися від нежданих гостей
Купуючи новорічну ялинку, ви ризикуєте разом з нею занести в будинок до 25 тисяч "гостей". У середньому саме стільки комах може мешкати на одному такому дереві, показали результати дослідження, проведеного два роки тому норвезькими вченими. Серед них - кліщі, попелиці, павуки, міль... Причому на ялинках, зрубаних в лісах, членистоногих більше, ніж на деревах, придбаних на спеціальних плантаціях.
Взимку у цих комах сплячка, але коли ялинку заносять в тепле, наповнене світлом приміщення, вони прокидаються. Однак особливого приводу для занепокоєння ентомологи тут не бачать: серед домашніх рослин навряд чи знайдуться такі, якими зможуть харчуватися лісові членистоногі, і тому вони швидко висихають і вмирають. До того ж більшість з них навіть не розповзаються по кімнаті, а залишаються на ялинці.
Так що ризик мінімальний, заспокоюють німецькі біологи. Але при цьому вони все-таки радять: перш ніж заносити в будинок, про всяк випадок гарненько її потрясіть.