Як позбутися залежності від пластику? (відео)

Пластик у матраці, на якому ми спимо, у смартфоні, який нас будить вранці, у вбранні, яке ми одягаємо, в ізоляції вікон, які нас гріють… Одним словом - всюди! Навіть буцімто альтернативи пластику вводять нас в оману - отакої! Паперові одноразові тарілки часто мають покриття з пластику, аби папір не розмокав від води. Консервні банки всередині часто мають покриття з пластику проти іржі. Також фільтри від цигарок - один з найпоширеніших видів шкідливого сміття - значною мірою складаються з пластику. Але чому пластик такий всюдисущий?