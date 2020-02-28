 Як позбутися залежності від пластику? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2020

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Політика й суспільство

Як позбутися залежності від пластику? (відео)

Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?

Поліетиленові торбини - далеко не єдина залежність людства від пластику (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Поліетиленові торбини - далеко не єдина залежність людства від пластику

Пластик у матраці, на якому ми спимо, у смартфоні, який нас будить вранці, у вбранні, яке ми одягаємо, в ізоляції вікон, які нас гріють… Одним словом - всюди! Навіть буцімто альтернативи пластику вводять нас в оману - отакої! Паперові одноразові тарілки часто мають покриття з пластику, аби папір не розмокав від води. Консервні банки всередині часто мають покриття з пластику проти іржі. Також фільтри від цигарок - один з найпоширеніших видів шкідливого сміття - значною мірою складаються з пластику. Але чому пластик такий всюдисущий?

 

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