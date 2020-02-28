Як позбутися залежності від пластику? (відео)

Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?
Пластик у матраці, на якому ми спимо, у смартфоні, який нас будить вранці, у вбранні, яке ми одягаємо, в ізоляції вікон, які нас гріють… Одним словом - всюди! Навіть буцімто альтернативи пластику вводять нас в оману - отакої! Паперові одноразові тарілки часто мають покриття з пластику, аби папір не розмокав від води. Консервні банки всередині часто мають покриття з пластику проти іржі. Також фільтри від цигарок - один з найпоширеніших видів шкідливого сміття - значною мірою складаються з пластику. Але чому пластик такий всюдисущий?
У Німеччині навчилися робити пластик з ...цикорного салату. Він міцніший за звичайний, але головне - його легко переробляти. Ось як це працює. (12.06.2018)
За два роки в Євросоюзі заборонять одноразовий посуд, пластикові соломинки і ватні палички. Як це рішення вплине на Україну і чи наслідує вона приклад ЄС - з’ясовувала DW. (21.12.2018)
Країни Євросоюзу не зможуть експортувати забруднені пластикові відходи в Азію та Африку. Пакт 187 країн є обов'язковим до виконання. (11.05.2019)