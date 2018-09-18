Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Європейський Союз надав Україні 104 мільйони євро на підтримку державного "Фонду енергоефективності". Перші 50 мільйонів євро ЄС виділив ще навесні цього року, тепер європейські партнери готові виділити і другий транш у розмірі 54 мільйонів євро. Такої домовленості було досягнуто на першому засіданні ради донорів "Фонду енергоефективності" України у вівторок, 18 вересня у Києві. "Як тільки буде підписана угода, кошти надійдуть до мультидонорського фонду", - наголосила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії Катаріна Матернова.

Подати заявку можна в 2019 році

"Фонд енергоефективності" був запущений у червні 2017 року, проте підготовка до повноцінного запуску його роботи досі триває. Його основне завдання - провести модернізацію житлового фонду України і зекономити енергоресурси, використовуючи європейську модель споживання та обліку енергоресурсів. Це має дозволити зменшити витрати на опалення житла та знизити витрати на субсидії. Фінансову підтримку фонду надають ЄС, Німеччина, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Світового банку. Вони створили мультидонорський фонд, де акумулюються кошти донорів. Наглядова рада фонду буде повністю сформована до 14 листопада.

Основними учасниками програм фонду будуть Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). "Ми розраховуємо, що приблизно десь у березні фонд вже почне приймати заявки на участь у програмах", - зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Перший крок - енергоаудит

В програмах фонду можуть брати участь будинки, що побудовані до 2006 року включно, оскільки починаючи з 2006 року були введені нові технічні вимоги щодо стандартів енергоефективності новобудов, тому нові будинки не потребують термомодернізації. Для того, аби подати заявку на участь у програмах "Фонду енергоефективності", ОСББ мають передусім зробити енергоаудит свого будинку. Це об'ємний документ, де буде розписано план дій з його термомодернізації з урахуванням економічної та технічної доцільності.

Пізніше 80 відсотків від вартості енергоаудиту та розробки проектної документації буде відшкодовано фондом. Енергоаудит має провести сертифікований спеціаліст. "Вже розпочато атестацію енергоаудиторів. З 14 вузами України стартувала програма з навчання енергоаудиторів. Вже п'ятеро енергоаудиторів сертифіковано. Вони не тільки можуть давати рекомендації енергозаощадження, а й несуть за це відповідальність", - зазначив Геннадій Зубко.

Вибір за ОСББ

Далі ОСББ має провести загальні збори співвласників та ухвалити рішення щодо реалізації вибраного проекту. Але головне, щоб проект передбачав комплексне переобладнання будинку, а не окремі заходи. "Фонд енергоефективності" частково відшкодовуватиме вартість реалізації проектів з термомодернізації будинків відповідно до обраного пакету заходів. ОСББ пропонуватимуть на вибір два пакети: "Легкий" і "Комплексний".

Пакет "Легкий" складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій. Туди обов'язково має входити встановлення за потреби будинкового лічильника тепла, індивідуального теплового пункту (ІТП), балансування системи опалення, теплоізоляція та заміна трубопроводів теплопостачання. Також передбачені додаткові можливості з встановлення або модернізації головного теплообмінника для гарячого водопостачання, промивка системи опалення, заміна радіаторів, заміна або ремонт вікон в місцях загального користування. У цьому пакеті фонд з грошей міжнародних донорів відшкодовуватиме 40 відсотків від вартості всіх робіт і матеріалів.

Пакет "Комплексний" передбачає всі обов'язкові заходи з пакету "Легкий", але додатково до цього має бути проведене комплексне утеплення стін будинку, даху, технічного поверху, підвалу. Додатково в цьому пакеті ОСББ можуть за потреби модернізувати систему вентиляції, замінити вікна та двері, балконні блоки в місцях загального користування. У цьому пакеті фонд відшкодовуватиме до від 50 до 70 відсотків вартості робіт і матеріалів.

Хто за це платить?

Кошти грантові, тому повертати їх не потрібно. Проте від 30 до 60 відсотків вартості всіх робіт і матеріалів мають профінансувати самі мешканці ОСББ. Якщо на рахунках об'єднання коштів не вистачає, воно може за бажанням взяти кредит на цю суму. "Зараз чотири державних банки будуть працювати в цій системі. Але умови кредиту поки залишаються ринковими. Там немає знижених відсотків. Але навіть за таких умов окупність таких проектів, коли фонд відшкодовуватиме 40-70 відсотків, буде на рівні року, а може й менше", - впевнений Геннадій Зубко. В інтерв'ю DW він зауважив, що у подальшому для кредитування планують залучати і приватні банки, аби за рахунок конкуренції знижувалася кредитна ставка для ОСББ, які братимуть участь у програмах фонду.

В уряді зауважують, що з 160 тисяч багатоквартирних будинків, які є в Україні, термомодернізації потребують 120 тисяч будинків. На даний момент в країні створено 28 тисяч ОСББ.