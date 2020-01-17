Як Олексій Гончарук у Верховній Раді звітував

У п'ятницю вранці прем'єр-міністр Олексій Гончарук прийшов до Верховної Ради бадьорий та енергійний, незважаючи на те, що напередодні, 20 лютого, він ще пізно ввечері відвідував Нові Санжари в Полтавській області. Там місцеві мешканці протестували проти розміщення на карантин у їхньому містечку українців, евакуйованих з китайського Уханю, де вирує епідемія нового коронавірусу. Ці протести переросли в сутички з поліцією, були затримані й поранені.

Усе під контролем

Саме з ситуації у Нових Санжарах Гончарук і почав у парламенті свій звіт, зазначивши, що у фокусі уряду завжди залишається людина, тому усе необхідне для евакуйованих забезпечено. На його думку, причиною таких подій у Полтавській області, зокрема, є інформаційна війна, яка триває проти України всередині і ззовні. "Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати, щоб створити паніку, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат", - сказав Олексій Гончарук з трибуни Верховної Ради.

Він зауважив, що свою роботу уряд почав з "аудиту держави", провівши оцінку наявного населення, аби зрозуміти скільки саме людей проживає в Україні, який віковий та гендерний склад населення країни. Окрім цього, за словами Гончарука, його уряд визначив понад сто тисяч соціально важливих об'єктів та провів аудит державних кадастрів природних ресурсів. "Уперше в історії Україні вже об'єднані карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію й аналізувати наявні ресурси", - наголосив Гончарук.

Амбітні цілі та самовпевнені заяви

Український прем'єр запевнив, що він має "генеральний план" країни, зокрема, як розвивати систему освіти та медичну галузь, хоча більш детальніше на цьому не зупинився. Порушивши питання боротьби з хабарництвом, Гончарук переконаний, що в державі вдалося немало-небагато подолати корупцію на найвищому рівні. "Роботи ще дуже багато, але на топ-рівні корупції в уряді, парламенті та Офісі президента - немає. Нам вдалося повернути довіру до України", - переконаний голова кабінету міністрів.

Гонарук похвалився, що його уряду вдалося нарешті розблокувати велику приватизацію і за перші чотири місяці уряд передав до приватизації понад 500 об'єктів. Нині готові ще близько трьохсот об'єктів на продаж, і перший з них - готель "Дніпро" у центрі Києва. "Якщо комусь стане цікаво, що там відбувалося всередині - це жесть. Тобто чорна каса, у кращих традиціях. Зараз ми готуємо нормальний конкурс, щоб уже з цієї весни туди зайшов нормальний приватний власник", - сказав прем'єр.

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Наостанок він назвав депутатів "крутими" і закликав їх до співпраці, аби спільно реалізовувати цілі, поставлені "українським народом".

Критика опозиції

Парламентську опозицію Гончарук, однак, своїм виступом не переконав. Опозиційні депутати згадали йому і написану заяву про відставку після скандальних аудіозаписів, і провалену комунікацію з суспільством про поширення коронавірусу, і зниження макроекономічних показників, і зростання заборгованості населення за комунальні послуги.

"Обіцяли в уряді 90 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, а за підсумками 2019 року лише два мільярди, так і по ВВП, і по експорту. Риторика кабміну повністю розходиться з офіційними даними держстатистики", - заявив депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Колтунович.

"Це вперше, коли не було чіткого плану уряду, а відповідно й звіту немає, - зауважила з парламентської трибуни Ніна Южаніна з фракції "Європейської солідарності". - Це просто інформація та слайди. Нічого з того, що ви сказали, ви не зробили, а доробили, розпочате урядом Володимира Гройсмана".

А її колега по фракції Володимир В'ятрович звернув увагу ще й на лексику прем'єра. "Жесть", "круто" - терміни зі звіту прем'єра. І це замість цифр, оцінок, висновків", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook В'ятрович.

Успіхи є, але є і слон

Натомість депутати від фракції "Слуги народу" переконували народних обранців не концентруватись на негативі, а дивитись ширше на успіхи уряду Олексія Гончарука. Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку, депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха запропонував звернути увагу на такі позитивні досягнення уряду, як зниження рівня інфляції та облікової ставки НБУ, боротьбу з тіньовими ринками.

Але й Наталуха не втримався від критики. "Є слон в кімнаті, про якого важко не говорити: це криза виробництва, падіння обсягів виробництва, падіння експорту, дефіцит бюджету та невиконання планових призначень митниці", - сказав Наталуха.

У підсумку через імунітет уряду впродовж року після призначення Верховна Рада лише прийняла урядовий звіт за 2019 рік до відома.