Як обійти цензуру в інтернеті

Влада багатьох держав часто намагається заблокувати доступ користувачів до інформації, включно зі сайтами міжнародних новинних агентств. DW, BBC, France Médias Monde, а також Агентство США з глобальних медіа та американський фонд Open Technology Fund мають намір сприяти розширенню свободи інтернету для людей, які живуть в країнах з авторитарними режимами. Як боротись з цензурою в інтернеті, що зачіпає людей в усьому світі? Ось кілька ефективних інструментів для отримання доступу до необхідної інформації в мережі.

FreeBrowser - безкоштовний додаток на платформі Android, що надає доступ в інтернет без цензури. FreeBrowser не є відкритим програмним забезпеченням.

Tor - програмне забезпечення, яке пропускає сигнал через розподілену систему проксі-серверів, керовану добровольцями по всьому світу. Воно дозволяє встановлювати анонімне з'єднання з мережею. Програма не тільки забезпечує доступ до заблокованого контенту, але й не дозволяє стежити за тим, які сайти відвідують і де фізично перебувають користувачі.

Додаток Lantern надає швидкий, надійний і безпечний доступ до відкритого інтернету. Програма автоматично фіксує, чи заблокований конкретний сайт, після чого виходить на нього через свої сервери або комп'ютери інших своїх користувачів. Додаток надає швидкий доступ до заблокованих сайтів, але не гарантує його користувачам анонімність. Lantern забезпечує високошвидкісну доставку даних обсягом до 800 мегабайтів щомісяця. Користувачі, які перетнули цей ліміт, можуть або завантажити платну версію програми Lantern Pro, або продовжувати користуватися її безкоштовною версією, однак у цьому випадку швидкість знизиться.

Orbot- безкоштовний мобільний додаток, що дозволяє іншим програмам користуватися інтернетом більш безпечно. Orbot використовує для шифровки вашого інтернет-трафіку мережу Tor, а потім приховує його, пропускаючи через серію комп'ютерів по всьому світу. Програма дозволяє користувачеві зберігати в мережі повну анонімність.

Orfox - безкоштовний мобільний додаток на платформі Android, що використовує у поєднанні з Orbot мережу Tor для доступу до заблокованих сайтів і анонімного перегляду інтернет-контенту. Orfox ефективно працюватиме тільки після установки і налаштування додатка Orbot. На відміну від VPN-сервісів і проксі-серверів, що безпосередньо з'єднують користувача з заблокованим ресурсом, додаток обходить стеження і цензуру, багаторазово пропускаючи зашифрований трафік через комп'ютери по всьому світу. Якщо компанія чи школа блокує конкретні сайти, це більше не буде проблемою: Orfox обходить майже всі види обмежень в мережі.

Psiphon - інструмент з обходу цензури, що забезпечує користувачеві вільний доступ до необхідної інформації в інтернеті. Програма автоматично знаходить нові точки доступу, щоб максимально збільшити шанси користувача обійти цензуру. При цьому Psiphon не гарантує анонімність і безпеку в мережі. На даний час Psiphon працює тільки на платформах Windows і Android.

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Найпоширеніші запитання

Чи можу я зберегти анонімність в інтернеті?

Tor та Orbot - інструменти, які дозволяють вам переглядати інтернет-контент, зберігаючи анонімність. Psiphon надає користувачам вільний доступ в інтернет, але без гарантій анонімності.

Якими програмами я можу користуватися в своєму смартфоні?

Для користувачів смартфонів на платформі Android розроблений додаток Orfox. Однак для його роботи вам потрібно додатково завантажити додаток Orbot.

Чи є Tor єдиним інструментом, що дає змогу отримати доступ до заблокованих ресурсів, одночасно зберігши анонімність в мережі?

На даний час це так. Інші інструменти для обходу цензури, наприклад, Lantern and Psiphon, лише гарантують користувачеві швидкий і вільний доступ до інтернет-контенту. Якщо ж вам потрібно зберегти анонімність (наприклад, якщо ви ділитеся важливою і конфіденційною інформацією або не хочете, щоб хтось знав, які сайти ви відвідуєте), то вам слід користуватися браузером Tor.

Що робити, якщо посилання на ці програми не відкриваються або якась з них заблокована в моїй країні?

У разі, якщо сайти Lantern або Psiphon у вашій країні заблоковані, або ж посилання на них не відкриваються, ви можете відправити порожнє повідомлення на адресу team@getlantern.org або get@psiphon3.com. Ви отримаєте автоматичну відповідь з матеріалами для завантаження.

А як щодо інших інструментів для обходу цензури - наприклад, VPN-сервісів і проксі-серверів?

В інтернеті можна знайти безліч програм, що дозволяють отримати доступ до заблокованого контенту. Однак ті, що ми рекомендуємо, забезпечують вищий рівень безпеки та конфіденційності у порівнянні з іншими. Крім того, ними можна користуватись безкоштовно.

© Bypasscensorship.org; Deutsche Welle, BBC, France Médias Monde, U.S. Agency for Global Media, Open Technology Fund