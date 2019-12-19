Як німці святкують Різдво: 10 традицій (відео)

На Святвечір 24 грудня німці дуже полюбляють картопляний салат із сосисками. Ці дві страви німці, вочевидь, можуть їсти з будь-якої нагоди. А, ще німцям можна подякувати за винахід різдвяної ялинки. На півдні Німеччини є цікавий звичай - вихваляння різдвяних ялинок. Ідеш до сусіда, хвалиш його чудову ялинку і отримуєш за це чарку шнапсу - німецької горілки. Далі рушаєш до наступного сусіда. Дивіться 10 традицій справжнього німецького Різдва: