Як німці святкують Різдво: 10 традицій (відео)

Передріздвяний час у Німеччині супроводжується багатьма традиціями. Як саме німці святкують Різдво? Кореспондентка DW пояснює найважливіші і деякі маловідомі німецькі різдвяні звичаї.
На Святвечір 24 грудня німці дуже полюбляють картопляний салат із сосисками. Ці дві страви німці, вочевидь, можуть їсти з будь-якої нагоди. А, ще німцям можна подякувати за винахід різдвяної ялинки. На півдні Німеччини є цікавий звичай - вихваляння різдвяних ялинок. Ідеш до сусіда, хвалиш його чудову ялинку і отримуєш за це чарку шнапсу - німецької горілки. Далі рушаєш до наступного сусіда. Дивіться 10 традицій справжнього німецького Різдва:
Цьогорічний дрезденський різдвяний кекс - штріцель або штолен - важить 3950 кілограмів. Він майже на 100 кілограмів важчий за торішній, утім рекорд 2013 року нинішній штріцель не перевершив. (07.12.2019)