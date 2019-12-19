 Як німці святкують Різдво: 10 традицій (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 20.12.2019

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Культура й стиль життя

Як німці святкують Різдво: 10 традицій (відео)

Передріздвяний час у Німеччині супроводжується багатьма традиціями. Як саме німці святкують Різдво? Кореспондентка DW пояснює найважливіші і деякі маловідомі німецькі різдвяні звичаї.

Різдвяний ринок у Бремені

Різдвяний ринок у Бремені

На Святвечір 24 грудня німці дуже полюбляють картопляний салат із сосисками. Ці дві страви німці, вочевидь, можуть їсти з будь-якої нагоди. А, ще німцям можна подякувати за винахід різдвяної ялинки. На півдні Німеччини є цікавий звичай - вихваляння різдвяних ялинок. Ідеш до сусіда, хвалиш його чудову ялинку і отримуєш за це чарку шнапсу - німецької горілки. Далі рушаєш до наступного сусіда. Дивіться 10 традицій справжнього німецького Різдва:

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У Дрездені представили велетенський різдвяний кекс

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Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

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Хто більше відпочиває: українці чи німці? (11.01.2019)  

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