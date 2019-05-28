 Як німці піклуються про дерева - ″Відкривай Німеччину″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2019

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Політика й суспільство

Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".

Rheinaue Leisure Park (Imago/Westend61)

Електронний кадастр і електропили: як у Бонні доглядають центральний парк Райнауе?

За зеленими насадженнями у Бонні доглядають 285 працівників. Бонн поділений на 11 районів, закріплених за так званими старшими садівниками. У кожного з них у підпорядкуванні ще з півтора десятка людей. DW провела день з однією з комунальних бригад із догляду за деревами у центральному парку Бонна - Райнауе. З німецькою точністю і прискіпливістю всі дерева парку занесені до електронного кадастру і пронумеровані. Керівник бригади всі результати сьогоднішніх робіт щодо кожного дерева фіксує у своєму планшеті. Дивіться про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

 

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Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео)

У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро. (17.04.2019)  

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До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, це мають спершу задокументувати спеціальні контролери і видати дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".

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