Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

За зеленими насадженнями у Бонні доглядають 285 працівників. Бонн поділений на 11 районів, закріплених за так званими старшими садівниками. У кожного з них у підпорядкуванні ще з півтора десятка людей. DW провела день з однією з комунальних бригад із догляду за деревами у центральному парку Бонна - Райнауе. З німецькою точністю і прискіпливістю всі дерева парку занесені до електронного кадастру і пронумеровані. Керівник бригади всі результати сьогоднішніх робіт щодо кожного дерева фіксує у своєму планшеті. Дивіться про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".