Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".
За зеленими насадженнями у Бонні доглядають 285 працівників. Бонн поділений на 11 районів, закріплених за так званими старшими садівниками. У кожного з них у підпорядкуванні ще з півтора десятка людей. DW провела день з однією з комунальних бригад із догляду за деревами у центральному парку Бонна - Райнауе. З німецькою точністю і прискіпливістю всі дерева парку занесені до електронного кадастру і пронумеровані. Керівник бригади всі результати сьогоднішніх робіт щодо кожного дерева фіксує у своєму планшеті. Дивіться про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро. (17.04.2019)
Тотальна вирубка дерев будівельниками і хаотичне засадження комунальниками. Так Київ із зеленої столиці України перетворюється на "бетонну пустелю". Проблеми визнають і в "Київзеленбуді". (16.11.2018)
У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля. (31.10.2018)
Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. (02.08.2018)