Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Після серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" про класичні види опалення у Німеччині редакція отримала численні прохання показати високотехнологічні, нові системи обігріву. Михайло Малий заглибився у тему, причому для цього навіть далеко ходити не довелося - на даху Deutsche Welle стоїть система з сонячних колекторів вартістю 100 тисяч євро. Як саме вони працюють, дізнавайтеся у відео!