 Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 26.12.2019

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Вікно в Німеччину

Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини - у новітніх системах опалення у Німеччині у хід іде все, що генерує енергію. Як це працює і скільки коштує - у новій серії проекту DW "Відкривай Німеччину".

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW)

Михайло Малий розповідає про сучасні системи опалення в Німеччині

Після серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" про класичні види опалення у Німеччині редакція отримала численні прохання показати високотехнологічні, нові системи обігріву. Михайло Малий заглибився у тему, причому для цього навіть далеко ходити не довелося - на даху Deutsche Welle стоїть система з сонячних колекторів вартістю 100 тисяч євро. Як саме вони працюють, дізнавайтеся у відео!

 

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Різдвяний ярмарок як машина часу - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Різдвяний ярмарок у Німеччині - місце, де можна відчути дух Різдва та силу середньовічних традицій. Дізнайтеся з Михайлом Малим, чим ласують на ярмарках, чому так смакує глінтвейн і що придбати у численних ятках. (22.12.2017)  

Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)  

Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео)

У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як німці опалюють житло? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (14.11.2018)  

Чому німцям вигідно платити податки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.11.2019)  

Як німці обходяться без маршруток? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (10.04.2019)  

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Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини - у новітніх системах опалення у Німеччині у хід іде все, що генерує енергію. Як це працює і скільки коштує - у серії про сучасні німецькі системи опалення.

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