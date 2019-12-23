Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини - у новітніх системах опалення у Німеччині у хід іде все, що генерує енергію. Як це працює і скільки коштує - у новій серії проекту DW "Відкривай Німеччину".
Після серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" про класичні види опалення у Німеччині редакція отримала численні прохання показати високотехнологічні, нові системи обігріву. Михайло Малий заглибився у тему, причому для цього навіть далеко ходити не довелося - на даху Deutsche Welle стоїть система з сонячних колекторів вартістю 100 тисяч євро. Як саме вони працюють, дізнавайтеся у відео!
Різдвяний ярмарок у Німеччині - місце, де можна відчути дух Різдва та силу середньовічних традицій. Дізнайтеся з Михайлом Малим, чим ласують на ярмарках, чому так смакує глінтвейн і що придбати у численних ятках. (22.12.2017)
До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)