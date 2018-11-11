 Як німці опалюють житло? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.11.2018

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Політика й суспільство

Як німці опалюють житло? (відео)

Дивіться, чим німці опалюють своє житло, які типи опалення переважають і у скільки це їм обходиться.

Entdecke Deutschland (DW/M. Malyi)

Опалення в Німеччині - як, чим і скільки це коштує

86 відсотків будівель у Німеччині мають автономні системи опалення. Природним газом обігрівається половина всіх помешкань країни. Газове опалення німцям обходиться найдешевше. Опалення газовим котлом у квартирі площею 70 квадратних метрів у 2018 році в середньому коштує 64 євро на місцяць, а, наприклад, котлом на мазуті – 67 з половиною євро на місяць. Зимових та літніх тарифів на газ у Німеччині не існує. Оплату рівномірно розподіляють на 12 місяців. Завітаємо до приватних будинків.  

    
 

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Аудіо й відео до теми

Куди німці дівають сміття? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.01.2018)  

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Докладно

Frau bei Finanzplanung (picture-alliance/dpa/C. Klose)

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