Як німці опалюють житло? (відео)

86 відсотків будівель у Німеччині мають автономні системи опалення. Природним газом обігрівається половина всіх помешкань країни. Газове опалення німцям обходиться найдешевше. Опалення газовим котлом у квартирі площею 70 квадратних метрів у 2018 році в середньому коштує 64 євро на місцяць, а, наприклад, котлом на мазуті – 67 з половиною євро на місяць. Зимових та літніх тарифів на газ у Німеччині не існує. Оплату рівномірно розподіляють на 12 місяців. Завітаємо до приватних будинків.



