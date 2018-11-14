Як німці намагаються запобігти зимовому хаосу на дорогах? (відео)

Аби на німецьких дорогах не виникало такого зимового хаосу, як в Україні, німці, так би мовити, дбають про санчата ще влітку. Як саме вони готують свої автівки і дороги до хуртовин та ожеледиці?
Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні, але й він часом завалює німецькі вулиці та автобани. Якщо переважна більшість німців мріє про "біле" Різдво і Новий рік, то для муніципальних служб сніг на міських вулицях - це насамперед "сміття". Тож, його слід якнайшвидше прибрати. І подбати, щоб на вулицях не було ожеледиці. Хто, коли і як його чистить? У Німеччині на все є свої правила.
Гучна музика та телефони відволікають від дороги. Німецька поліція хоче привернути увагу до проблеми і проводить масштабні попереджувальні акції по всій країні. (20.09.2018)
Уперше фіксувати перевищення швидкості за допомогою спеціальної техніки в Німеччині розпочали в 1950-тих. Цього року першому з приладів фотофіксації порушень правил дорожнього руху виповнюється 60. (27.01.2017)
Німці здебільшого не роблять ямкового ремонту, а просто зрізають асфальт та кладуть новий. Ось як це відбувається. (11.10.2018)