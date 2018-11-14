Як німці намагаються запобігти зимовому хаосу на дорогах? (відео)

Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні, але й він часом завалює німецькі вулиці та автобани. Якщо переважна більшість німців мріє про "біле" Різдво і Новий рік, то для муніципальних служб сніг на міських вулицях - це насамперед "сміття". Тож, його слід якнайшвидше прибрати. І подбати, щоб на вулицях не було ожеледиці. Хто, коли і як його чистить? У Німеччині на все є свої правила.