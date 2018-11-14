 Як німці намагаються запобігти зимовому хаосу на дорогах? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 19.11.2018

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Як німці намагаються запобігти зимовому хаосу на дорогах? (відео)

Аби на німецьких дорогах не виникало такого зимового хаосу, як в Україні, німці, так би мовити, дбають про санчата ще влітку. Як саме вони готують свої автівки і дороги до хуртовин та ожеледиці?

За міські дороги в Німеччині відповідають спеціальні зимові муніципальні служби

За міські дороги в Німеччині відповідають спеціальні зимові муніципальні служби

Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні, але й він часом завалює німецькі вулиці та автобани. Якщо переважна більшість німців мріє про "біле" Різдво і Новий рік, то для муніципальних служб сніг на міських вулицях - це насамперед "сміття". Тож, його слід якнайшвидше прибрати. І подбати, щоб на вулицях не було ожеледиці. Хто, коли і як його чистить? У Німеччині на все є свої правила.

 

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Увага на дорогу: по всій Німеччині зупиняють водіїв та пішоходів з телефонами

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