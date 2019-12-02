Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж)

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

Браку бажаючих не було

Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній,12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.