Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Середньостатистичний німець має по п'ять страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття. Німці також вдаються до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди чи програш у лотерею.
Кожен мешканець Німеччини в середньому має по п'ять страховок. Частина страховок обов’язкові, решта - для власного спокою. До обов'язкових страховок у Німеччині належать медичне страхування, пенсійне страхування, страхування з безробіття та страхування на випадок потреби у догляді. Решту полісів німці укладають добровільно. Іноді вдаються також до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди, запізнення літака чи програш у лотерею. Дивіться, як це роблять німці:
Туристи, які їдуть до Німеччини, зазвичай купують страховий поліс. DW поспілкувалася з подорожувальниками і з'ясувала, чи гарантує його наявність виплати при настанні страхового випадку. (26.07.2019)
Система державного пенсійного страхування в ФРН побудована на принципі солідарності поколінь - ті, хто вийшов на заслужений відпочинок, живуть за рахунок відрахувань тих, хто ще працює. (13.07.2019)
Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці. (28.03.2019)