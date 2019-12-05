 Як німці від усього на світі страхуються (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2019

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Політика й суспільство

Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Середньостатистичний німець має по п'ять страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття. Німці також вдаються до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди чи програш у лотерею.

Смартфон упав у воду? А можна було б застрахувати (picture-alliance/dpa Themendienst/Z. Scheurer )

Смартфон упав у воду? А можна було б застрахувати

Кожен мешканець Німеччини в середньому має по п'ять страховок. Частина страховок обов’язкові, решта - для власного спокою. До обов'язкових страховок у Німеччині належать медичне страхування, пенсійне страхування, страхування з безробіття та страхування на випадок потреби у догляді. Решту полісів німці укладають добровільно. Іноді вдаються також до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди, запізнення літака чи програш у лотерею. Дивіться, як це роблять німці:

 

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У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.

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