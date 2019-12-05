Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Кожен мешканець Німеччини в середньому має по п'ять страховок. Частина страховок обов’язкові, решта - для власного спокою. До обов'язкових страховок у Німеччині належать медичне страхування, пенсійне страхування, страхування з безробіття та страхування на випадок потреби у догляді. Решту полісів німці укладають добровільно. Іноді вдаються також до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди, запізнення літака чи програш у лотерею. Дивіться, як це роблять німці: