 Як Німеччина стала лідеркою в боротьбі з COVID-19 у Європі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.04.2020

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Європа

Як Німеччина стала лідеркою в боротьбі з COVID-19 у Європі

Німеччина посіла друге місце в рейтингу країн, які ефективно борються з поширенням коронавірусу. Один із укладачів рейтингу розповів DW, як саме країні це вдалося.

Бранденбурзькі ворота в Берліні

Стратегія боротьби з пандемією COVID-19 у багатьох країнах світу зводиться приблизно до одних і тих же заходів: держави закривають кордони, зупиняють роботу університетів і шкіл, скасовують усі масові заходи і запроваджують більш чи менш жорсткий карантин або інші обмеження. Та, попри це успіхи, у приборканні коронавірусу та підтримці хоч якоїсь економічної стабільності у всіх різні.

У Європі саме Німеччина найкраще дає раду кризі, спричиненій епідемією COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами фонду Deep Knowledge Group (DKG) із Лондона. ФРН зайняла друге місце у світовому рейтингу найбезпечніших країн в умовах пандемії COVID-19. Загалом до даного списку, оприлюдненого на офіційному сайті DKG, увійшли 40 зі 150 проаналізованих країн. Перше місце у топ-40 зайняв Ізраїль, України у списку немає.

Німеччина виявилася також єдиною європейською країною в першій десятці рейтингу. На третьому місці опинилася Південна Корея, за нею йдуть Австралія, Китай, Нова Зеландія, Тайвань, Сінгапур, Японія і Гонконг. Під час складання рейтингу його творці враховували дієвість заходів, вжитих задля стримання поширення коронавірусу, пояснює засновник DKG Дмитро Камінський.

Засновник Deep Knowledge Group Дмитро Камінський

Засновник Deep Knowledge Group Дмитро Камінський

"Країна повинна була або від початку оголосити дуже жорсткий карантин, що перешкоджає поширенню інфекції, або - як у випадку з Німеччиною та Китаєм - вжити обмежувальних заходів уже після зараження доволі великої кількості людей, і при цьому досить ефективно лікувати хворих, досягнувши того, щоб кількість померлих була відносно малою", - говорить аналітик. Одним із головних параметрів для внесення країни до списку, додає він, стала крива збільшення числа інфікованих: "Вона має стабільною або знижуватися. Саме тому до рейтингу не потрапили такі європейські країни, як Італія та Іспанія". Найближчим часом DKG розширить рейтинг безпеки країн під час пандемії COVID-19 до ста держав.

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Рейтинг - як приклад для наслідування в боротьбі з інфекцією

Венчурний фонд DKG, створений 2014 року в Гонконгу, спершу інвестував у біотехнологічні стартапи, розробку штучного інтелекту та Big Data. Складанням рейтингів, пов'язаних з пандемією COVID-19, експерти фонду, за словами Дмитра Камінського, вирішили зайнятися після того, як поширення захворювання набуло глобального характеру, штовхнувши світ "у стан паніки, хаосу й дезорієнтації".

Топ-10 найбезпечніших країн під час пандемії COVID-19 (інфографіка)

"Уряди багатьох країн не знають, що робити, - каже Камінський. - Жителі цих країн тим більше не знають. Ми вирішили скласти рейтинг ефективності в боротьбі з коронавірусом, застосувавши деякі математичні або методологічні оцінки аналізу, аби стало ясно, завдяки чому низці країн вдалося досягти успіху в цій ситуації. Поки що оцінюються 24 показники, у наступному рейтингу їх буде 36 - і інші держави зможуть скористатися ними як своєрідним планом дій".

Німеччина - одна зі світових лідерок в управлінні кризами

У своїх дослідженнях експерти DKG використовують інформацію з відкритих джерел, у тому числі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я і Університету Джонса Хопкінса. Дмитро Камінський каже, що в цілому йдеться про оцінку ефективності національної системи охорони здоров'я на момент проведення оцінки і на найближчу перспективу, а також про рівень економічної стабільності та дієздатності держави у довгостроковій перспективі - після завершення пандемії. "Адже потрібно не тільки пережити епідемію, а й зуміти перезапустити економіку, запобігши її колапсу, і активно розвиватися найближчі кілька років, - пояснює Камінський. - Рейтинг показує, які країни максимально ефективно можуть захистити своїх жителів як від наслідків зараження COVID-19, так і від економічних потрясінь, викликаних пандемією".

Під час складання рейтингу аналітики DKG враховували такі критерії, як ефективність національних систем моніторингу та виявлення захворювання, зокрема, широкий доступ до тестів на коронавірус. Також вони звертали увагу на дієвість карантину та інших обмежувальних заходів. Ще одним параметром стали резерви системи охорони здоров'я.

"Якщо взяти Німеччину, то там дуже великий запас реанімаційних ліжкомісць, достатньо лікарень і медичного персоналу. Але, що ще важливіше, у Німеччини є можливість виробляти медичне обладнання та препарати всередині країни: вона зможе самостійно розв'язати ці проблеми, навіть якщо виявиться повністю відрізаною від інших держав, скажімо, у разі загострення пандемії", - зазначає засновник DKG.

Кількість реанімаційних ліжок у Німеччині за час епідемії COVID-19 збільшилася удвічі

Кількість реанімаційних ліжок у Німеччині за час епідемії COVID-19 збільшилася удвічі

Він особливо підкреслює вміння німецької влади - як на федеральному, так і на регіональному рівнях - управляти кризовими ситуаціями. "З огляду на високий початковий рівень зараження, Німеччина надзвичайно ефективно пройшла стрес-тест і успішно загальмувала поширення хвороби, зумівши уникнути долі інших країн. Це надасть їй значні економічні переваги після закінчення пандемії", - говорить Дмитро Камінський.

Оцінка ризиків

DKG представив також антирейтинг країн, які наразилися на ризики в умовах пандемії. Під час складання даного списку аналітики DKG враховували такі параметри, як швидкість поширення інфекції, ефективність системи охорони здоров'я, зокрема, кількість лікарень, медичного персоналу та ліжкомісць із апаратами штучної вентиляції легень, державне регулювання і конкретні ризики, притаманні певному регіону. Перші п'ять місць у ньому займають Італія, США, Великобританія, Іспанія і Франція.

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Дмитро Камінський також наголошує, що місце країн у рейтингах нестабільне. "Деякі дані оновлюються в режимі реального часу, і в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, рейтинг може піднятися або опуститися", - говорить він. Через два тижні DKG планує опублікувати новий рейтинг безпеки країн в умовах пандемії. Засновник фонду не виключає, що поступовий і обережний вихід з локдауну, який відбувається зараз у низці країн, охоплених пандемією COVID-19, може привести до нового розподілу місць в списках.

Дивитись відео 04:09

Допомога малому бізнесу в Німеччині: скільки платять і кому

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


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