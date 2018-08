Як Німеччина представлена у відеоіграх

Якби довелось пізнавати Німеччину тільки завдяки відеоіграм, то країна виглядала б так: залишені людьми зруйновані міста, палаючі танки на вулицях, безліч військових у формі СС чи вермахту. Адже Друга світова війна на екранах комп'ютерів та на консолях ніколи не завершувалась. "Стрілянина в умовах часів світової війни - усталений жанр, - пояснює Андреас Ланґе (Andreas Lange), директор Музею комп'ютерних ігор у Берліні. - Люди з усього світу у цій темі". За його словами, усі ігри, які мають будь-яке відношення до Німеччини, переважно пов'язані з тематикою Другої світової війни.

Чи цікавляться геймери Німеччиною?

З часом з'явилась велика кількість ігор з відкритим світом (англ. Open-World), які відбуваються у мегаполісах США (як от серія Grand Theft Auto), або у Лондоні, Парижі (серія Assassin's Creed) чи Токіо (серія Yakuza). Ігри з рівненовою структурою відкритого світу дозволяють гравцям переміщуватись у ігровому просторі та самостійно обирати місця, де саме вони хочуть грати. Утім, гри, яка б занурювала в Німеччину, до цього часу немає. "Я думаю, ігри - це глобальний комунікаційний засіб, і зарубіжні виробники мають проблеми з тим, щоб уявити, що якась гра, прив'язана до Німеччини, матиме успіх", - припускає Андреас Ланґе. Крім того, враховуються ще й очікування геймерів. Якщо на упаковці позначено "Німеччина", багато-хто одразу уявляє сценарій гри, пов'язаний з Другою світовою, додає Ланґе. Виходячи з цього, сценарії фентезі чи майбутнього давали розробникам ігор більшу свободу їхній креативності.

Німецька культура у світах фентезі

Саме зважаючи на це, більшість ігор не прив'язані до реальних світів. "Це найбільш захоплююче в іграх, що вони дозволяють створювати світи фентезі", - каже Фелікс Фальк (Felix Falk), керівник об'єднання game. Тож, за його словами, цікаво спостерігати, як у фентезі відображається німецька культура. Шутер Spec Ops: The Line від німецької розробницької студії Yager Development відбувається не в Німеччині, однак за сюжетом на передньому плані постають жахи війни та внутрішні протиріччя військових. А це, каже Фальк, типово німецький стиль викладу. У жанрі це виявилось новим і фактично зробило гру першою з антивоєнним контекстом.

Стосовно доходності ігрового бізнесу, то після США, Китаю, Японії та Південної Кореї Німеччина входить у першу п'ятірку на гральному ринку світу. "Інші країни, однак, набагато раніше розпізнали, який потенціал має галузь комп'ютерних та відеоігор", - пояснює Фальк. Технології віртуальної реальності, штучний розум або трьохвимірний формат з часом почали застосовуватись у різних сферах життєдіяльності. "У Канаді, Великобританії чи Франції виробництво ігор підтримується свідомо. І виробництво однієї ігри коштує часом на 30 відсотків дешевше, ніж у Німеччині", - каже Фальк. Федеральний уряд уже визнав необхідність і незабаром має розпочати підтримку ігровиробництва - принаймні такий пункт є у коаліційному договорі, на основі якого при владі в Німеччині перебувають консерватори та соціал-демократи. Конкретні рішення очікуються восени.

Незвичний параметр: німецька провінція

Гра "Мутні води" (Trüberbrook)

Гра Trüberbrook показує, що в Німеччині також є локальні ігри, що не пов'язані з темою нацизму. Дія відбувається у фіктивному, заспаному селі Трюберброк у німецькій провінції у 1960-і роки. Туди приїздить з США американець Ганс Таннгаузер. Він вивчає квантову фізику і виграв поїздку до Німеччини - хоча й сам забув, що це був за конкурс, в якому йому так пощастило. Гравець в особі Таннгаузера рівень за рівнем освоюється, вирішує якісь задачі, спілкується з різними людьми, часом ненормальними, щоб наприкінці, звичайно, врятувати весь світ.

Гра нашпигована різними згадками про історію культури Німеччини: Таннгаузер (натяк на оперу Ріхарда Ваґнера (Richard Wagner) зустрічається з Ґреттхен (одна з головних героїнь "Фауста" Гете) та розмовляє з комп'ютером на ім'я Барбаросса (колись кайзером Священної Римської імперії германської нації). Такі вставки були замислені спеціально для збагачення світу гри, каже її розробник Флоріан Кене (Florian Köhne).

Вона була створена для міжнародного ринку та повністю озвучена німецькою та англійською мовами - при цьому персонажі хоч і розмовляють англійською мовою, проте, за винятком Таннгаузера, з німецьким акцентом. І навіть це не є випадковістю. "Ми хотіли створити екзотичний світ для людей, які не походять з Німеччини", - каже Кене. Розробники гри сподіваються, що таким чином їм вдасться передати гравцям певну екзотику та ніби перемістити їх у місце, де відбуваються ігрові події. Вихід гри Trüberbrook на ринок запланований на початку 2019 року.

Повстання без вогнепальної зброї

Гра Through the Darkest of Times

Менш задумливою, але дуже красномовною є гра Through the Darkest of Times виробництва берлінської студії Paintbucket Games. Попри те, що вона вийде на ринок не раніше 2019 року, ця гра вже стала відомою в усій Німеччині. Оскільки це буде першою грою в Німеччині, віковий ценз для якої встановлений у 12+ років та у якій використовуються зображення свастики. Дозвіл на це нещодавно надала організація Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), яка у Німеччині встановлює вікові обмеження для розважального контенту, зокрема і для відеоігор.

Але набагато більш захопливою від дебатів про свастику є сама гра. Геймерам пропонується спробувати себе у ролі члена руху спротиву, який діє у Берліні, у часи Третього рейха. Попри простуватий вигляд та обмежену палітру кольорів - чорного та білого, певні наголоси на червоному та багато тексту надають свого шарму цій грі, яка відтворює події 1933-45 років. "Ми також постійно дивуємося від того, наскільки інтенсивний досвід отримує багато людей", - каже Себастіан Шульц (Sebastian Schulz), один з розробників гри. "Through the Darkest of Times є антифашистською грою, яка не замовчує ані повсякдення у нацистській Німеччині, знущання загонів СС, ані злочини Голокосту. Ми є політичними людьми, навіть якщо ми є розробниками ігор, і хочемо висловити свою політичну позицію", - каже Шульц.

Гра, що залишає сліди

"Є відчуття, ніби зараз настав саме той момент, щоб створити подібну гру. І ми просто хотіли розповісти ще одну історію", - розповідає далі Себастіан Шульц. Після виконання місій - наприклад, надрукувати та поширити листівки, рекрутувати спільників або зібрати на свою діяльність кошти - персонажі зустрічаються за великим столом. Якщо одного з персонажів бракує - це означає, що він за свою участь у спротиві був упійманий та кинутий за ґрати. І така картинка не залишить гравців байдужими.

"Ми намагаємось взяти історії, які насправді трапились. Коли маєш справу з цими історіями, дивуєшся, наскільки часто в історії видавався шанс повернути все в іншому напрямку. І що у цьому захоплює, так це те, що зараз гравець опиняється у ситуації, коли він може самостійно ухвалювати рішення", - каже Шульц.

Оскільки гра дуже насичена текстами, розробники хочуть перекласти її багатьма мовами, щоб зробити доступною для міжнародної аудиторії. Запланований вихід гри англійською, іспанською, французькою, а згодом і італійською, польською та російською мовами.