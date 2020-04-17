 Як Німеччина житиме далі з коронавірусом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.04.2020

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Європа

Як Німеччина житиме далі з коронавірусом

Уряд Німеччини і уряди федеральних земель обережно послаблюють умови карантину в країні. Багато чого залишається закритим і забороненим, але дещо вже відкривають.

Невеликі крамниці в Німеччині невдовзі зможуть відкритися. Більшість із них зазвичай розташована у пішохідній зоні в центрі міста

Невеликі крамниці в Німеччині невдовзі зможуть відкритися. Більшість із них зазвичай розташована у пішохідній зоні в центрі міста

Деяке послаблення умов карантину в Німеччині стало можливим після того, як вжиті дотепер заходи продемонстрували переконливий результат: лікарні далекі від перевантаження хворими на COVID-19, а швидкість розповсюдження коронавірусу у країні різко знизилася. За даними Інституту імені Роберта Коха, базова репродуктивна частота інфекції у Німеччині знизилася до 0,7. Це означає, що пересічно лише сім з десяти інфікованих заражають одну іншу людину. Ще 8 квітня цей показник становив 1,3. Тобто на 10 інфікованих припадало 13 нових заражених: кількість інфікованих експоненційно зростала, епідемія набирала обертів. Без карантину, за розрахунками фахівців, один інфікований заражав би двох-трьох людей.

З дотриманням певних обмежень невдовзі зможуть працювати перукарні

З дотриманням певних обмежень невдовзі зможуть працювати перукарні

Що саме відкривається

Із 20 квітня в Німеччині знову зможуть відкритися будь-які крамниці площею до 800 квадратних метрів. Це допоможе вижити дрібним торговцям, яких суворий карантин поставив на межу виживання. Великі торговельні центри або меблеві магазини залишаються зачиненими. Уряд аргументує це тим, що не хоче поспішати з відкриттям торговельних закладів, які, немов магніти, притягнуть великі скупчення людей. Зрештою, безпечну відстань у півтора-два метри ніхто не скасовував.

Незалежно від торговельної площі зможуть знову відкритися книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу велосипедів. Відкриття веломагазинів, вочевидь, може слугувати сигналом, що рухатися на свіжому повітрі на велосипеді корисно для здоров'я і безпечніше в умовах карантину, ніж громадський транспорт. Натомість відкриття автосалонів, як можна припускати, не обійшлося без впливу автомобільного лобі.

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Щодо відкриття шкіл вирішуватимуть федеральні землі

Починаючи з 4 травня крок за кроком відкриватимуться школи і вищі навчальні заклади Німеччини. Першими відновлять навчання учні випускних класів - 10-го класу для неповної середньої освіти і 12-го чи 13-го для повної, а також учні останнього року початкової школи. За цим самим принципом відновлюватимуть навчальний процес і у вищих професійних школах. Іспити у вишах та випускні іспити у середніх школах можуть знову проводитися. Детальні умови ще мають визначити уряди федеральних земель, в компетенції яких перебуває освіта.

4 травня зможуть відновити роботу й перукарні. Утім, їм спершу доведеться розробити концепції з дотримання гігієни. Інші заклади, які надають послуги з інтенсивним тілесним контактом, такі як борделі, салони краси або масажні салони, надалі залишаються зачиненими. Натомість фізіотерапія за рецептом лікаря не була заборонена й раніше.

Так само залишаються відчиненими продуктові магазини, крамниці з продажу косметичних і побутових товарів, магазини будівельних матеріалів, автозаправки, пральні, банки, поштові відділення, газетні кіоски - все, що найбільш необхідне у повсякденному житті.

Окрім того, не припиняється робота на будівельних майданчиках.

Що й надалі заборонено

Німці мають і надалі тримати дистанцію - щонайменше 1,5 метра. У громадських місцях можна перебувати лише наодинці, у супроводі членів сім'ї чи людей, з якими проживаєш в одному домогосподарстві, або разом з максимально однією іншою особою.

Салони краси залишаються зачиненими

Салони краси залишаються зачиненими

Надалі залишаються зачиненими дитячі садки. Не в останню чергу тому, що від них важко очікувати дисциплінованого дотримання всіх правил гігієни і дистанції. Водночас у садках створені окремі групи, у яких доглядають за дітьми лікарів або продавців продуктових магазинів - представників професій, робота яких критично важлива для забезпечення базових потреб.

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Ресторани і кнайпи поки відкритися не можуть, оскільки ризик розповсюдження вірусу цих закладах надто високий. Тим не менше, деякі заклади громадського харчування пропонують їжу на винос або доставляють страви додому. Крім того, дозволено з вагончиків прямо на тротуарах продавати морозиво.

Пивні й музичні фестивалі, а також інші масові заходи, вочевидь, ще довго будуть заборонені. Як очікується, щонайменше до кінця серпня. Саме такі заходи до карантину виявилися розсадниками інфекції. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) днями визнав, що він "дуже-дуже скептичний" щодо того, чи відбудеться цього року Октоберфест. Це всесвітньовідоме свято пива щороку проходить на початку осені.

Культура, спорт, релігія і туризм - жодних послаблень

Надалі завмерлим залишається і культурне життя. Театри, музеї, галереї і концертні зали - все зачинене. Жодних шансів на відкриття поки не вбачається і для нічних клубів. Так само закриті не лише футбольні стадіони, але й спортивні майданчики і фітнес-студії. Не зможуть поки погратися і діти на дитячих майданчиках.

Надалі не буде відкритих для громади богослужінь у церквах, мечетях і синагогах. Водночас поступово влада розпочинає з церквами діалог про те, що можна буде дозволити найближчим часом. Католицька церква розкритикувала рішення не робити на даний момент жодних послаблень для церковного життя.

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Не дозволяються, як і раніше, відвідини друзів і родичів в інших регіонах країни. Однак у екстрених випадках рідних відвідувати таки можна.

Таким чином, готелі і пансіонати стоять порожні. Туристів немає - ні з Німеччини, ні з інших країн. У готелях можуть ночувати лише ті, хто перебуває у відрядженні. Але для тих, хто приїде, наприклад, з Нідерландів, кордон з якими не перекритий, діє обов'язковий двотижневий карантин. Готелі вимагають якнайшвидших послаблень, оскільки зазнають колосальних збитків.

Наступний перегляд умов карантину очікується 30 квітня. Цього дня канцлерка і глави урядів федеральних земель зберуться на нараду щодо подальших кроків.

Дивитись відео 03:08

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  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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