Як Німеччина житиме далі з коронавірусом

Деяке послаблення умов карантину в Німеччині стало можливим після того, як вжиті дотепер заходи продемонстрували переконливий результат: лікарні далекі від перевантаження хворими на COVID-19, а швидкість розповсюдження коронавірусу у країні різко знизилася. За даними Інституту імені Роберта Коха, базова репродуктивна частота інфекції у Німеччині знизилася до 0,7. Це означає, що пересічно лише сім з десяти інфікованих заражають одну іншу людину. Ще 8 квітня цей показник становив 1,3. Тобто на 10 інфікованих припадало 13 нових заражених: кількість інфікованих експоненційно зростала, епідемія набирала обертів. Без карантину, за розрахунками фахівців, один інфікований заражав би двох-трьох людей.

З дотриманням певних обмежень невдовзі зможуть працювати перукарні

Що саме відкривається

Із 20 квітня в Німеччині знову зможуть відкритися будь-які крамниці площею до 800 квадратних метрів. Це допоможе вижити дрібним торговцям, яких суворий карантин поставив на межу виживання. Великі торговельні центри або меблеві магазини залишаються зачиненими. Уряд аргументує це тим, що не хоче поспішати з відкриттям торговельних закладів, які, немов магніти, притягнуть великі скупчення людей. Зрештою, безпечну відстань у півтора-два метри ніхто не скасовував.

Незалежно від торговельної площі зможуть знову відкритися книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу велосипедів. Відкриття веломагазинів, вочевидь, може слугувати сигналом, що рухатися на свіжому повітрі на велосипеді корисно для здоров'я і безпечніше в умовах карантину, ніж громадський транспорт. Натомість відкриття автосалонів, як можна припускати, не обійшлося без впливу автомобільного лобі.

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Щодо відкриття шкіл вирішуватимуть федеральні землі

Починаючи з 4 травня крок за кроком відкриватимуться школи і вищі навчальні заклади Німеччини. Першими відновлять навчання учні випускних класів - 10-го класу для неповної середньої освіти і 12-го чи 13-го для повної, а також учні останнього року початкової школи. За цим самим принципом відновлюватимуть навчальний процес і у вищих професійних школах. Іспити у вишах та випускні іспити у середніх школах можуть знову проводитися. Детальні умови ще мають визначити уряди федеральних земель, в компетенції яких перебуває освіта.

4 травня зможуть відновити роботу й перукарні. Утім, їм спершу доведеться розробити концепції з дотримання гігієни. Інші заклади, які надають послуги з інтенсивним тілесним контактом, такі як борделі, салони краси або масажні салони, надалі залишаються зачиненими. Натомість фізіотерапія за рецептом лікаря не була заборонена й раніше.

Так само залишаються відчиненими продуктові магазини, крамниці з продажу косметичних і побутових товарів, магазини будівельних матеріалів, автозаправки, пральні, банки, поштові відділення, газетні кіоски - все, що найбільш необхідне у повсякденному житті.

Окрім того, не припиняється робота на будівельних майданчиках.

Що й надалі заборонено

Німці мають і надалі тримати дистанцію - щонайменше 1,5 метра. У громадських місцях можна перебувати лише наодинці, у супроводі членів сім'ї чи людей, з якими проживаєш в одному домогосподарстві, або разом з максимально однією іншою особою.

Салони краси залишаються зачиненими

Надалі залишаються зачиненими дитячі садки. Не в останню чергу тому, що від них важко очікувати дисциплінованого дотримання всіх правил гігієни і дистанції. Водночас у садках створені окремі групи, у яких доглядають за дітьми лікарів або продавців продуктових магазинів - представників професій, робота яких критично важлива для забезпечення базових потреб.

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Ресторани і кнайпи поки відкритися не можуть, оскільки ризик розповсюдження вірусу цих закладах надто високий. Тим не менше, деякі заклади громадського харчування пропонують їжу на винос або доставляють страви додому. Крім того, дозволено з вагончиків прямо на тротуарах продавати морозиво.

Пивні й музичні фестивалі, а також інші масові заходи, вочевидь, ще довго будуть заборонені. Як очікується, щонайменше до кінця серпня. Саме такі заходи до карантину виявилися розсадниками інфекції. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) днями визнав, що він "дуже-дуже скептичний" щодо того, чи відбудеться цього року Октоберфест. Це всесвітньовідоме свято пива щороку проходить на початку осені.

Культура, спорт, релігія і туризм - жодних послаблень

Надалі завмерлим залишається і культурне життя. Театри, музеї, галереї і концертні зали - все зачинене. Жодних шансів на відкриття поки не вбачається і для нічних клубів. Так само закриті не лише футбольні стадіони, але й спортивні майданчики і фітнес-студії. Не зможуть поки погратися і діти на дитячих майданчиках.

Надалі не буде відкритих для громади богослужінь у церквах, мечетях і синагогах. Водночас поступово влада розпочинає з церквами діалог про те, що можна буде дозволити найближчим часом. Католицька церква розкритикувала рішення не робити на даний момент жодних послаблень для церковного життя.

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Не дозволяються, як і раніше, відвідини друзів і родичів в інших регіонах країни. Однак у екстрених випадках рідних відвідувати таки можна.

Таким чином, готелі і пансіонати стоять порожні. Туристів немає - ні з Німеччини, ні з інших країн. У готелях можуть ночувати лише ті, хто перебуває у відрядженні. Але для тих, хто приїде, наприклад, з Нідерландів, кордон з якими не перекритий, діє обов'язковий двотижневий карантин. Готелі вимагають якнайшвидших послаблень, оскільки зазнають колосальних збитків.

Наступний перегляд умов карантину очікується 30 квітня. Цього дня канцлерка і глави урядів федеральних земель зберуться на нараду щодо подальших кроків.

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