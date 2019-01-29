Як Німеччина готується до відключення вугільних електростанцій. 

Після катастрофи на атомній електростанції "Фукусіма" в Японії у березні 2011 року Німеччина вирішила до 2022-го повністю відмовитися від використання атомної енергії. Тоді з боку лобістів лунали застереження перед колапсом системи енергопостачання. Нині знову можна почути подібні застереження. Тільки тепер їх пов'язують з відмовою від використання вугілля. Влітку минулого року за ініціативи уряду Німеччини було сформовано експертну комісію, мета якої полягала у виробленні рекомендацій для закриття вугільних електростанцій. До складу комісії увійшли фахівці часто з діаметрально протилежними точками зору. Днями ця експертна комісія представила результати своєї роботи.

Майбутнє вугілля як джерело вироблення електроенергії?

Упродовж багатьох років найбільше електроенергії в Німеччині виробляли на теплових електростанціях, що працюють на вугіллі, як на чорному, так і на бурому. В останні роки, однак, спостерігається тенденція зменшення значення вугілля для виробництва струму. Якщо 2016 року частка електроенергії, виробленої завдяки спалюванню вугілля, становила в країні 40 відсотків, то 2017 року цей показник зменшився вже до 36,6 відсотка, підрахували в німецькому товаристві "Енергетичні баланси" (AGEB). У майбутньому Німеччина планує взагалі відмовитися від вугілля як джерела енергії. Спеціальна експертна комісія, яка була скликана урядом ФРН і днями представила свій звіт, тепер наполягає на помітному прискоренні цього процесу і поетапновідключенні всіх вугільних електростанцій щонайпізніше до 2038 року. Інакше Німеччина не виконає зобов'язання стосовно скорочення викидів СО2, які вона взяла на себе в межах боротьби з потеплінням.

Які заходи вживатимуться для досягнення мети?

У звіті комісія не називає чіткого порядку відключення вугільних електростанцій. З економічних причин деякі електростанції й без того планується відключити вже найближчими роками. Що ж стосується інших електростанцій, то тут комісія радить уряду подумати про досягнення взаємовигідних домовленостей з власниками електростанцій. У відповідних угодах мали б бути прописані як форма, так і розмір відшкодування, що надаватиметься підприємствам. Крім того, для працівників, котрі втратять робочі місця, має бути гарантована належна соціальна підтримка. На випадок, якщо сторонам не вдасться домовитись про відключення електростанції, уряду пропонується подумати про ухвалення закону, який би регулював цей процес і передбачав виплату відшкодування.

Що виграє захист клімату?

2016 року німецький енергетичний сектор скоротив обсяги викидів парникових газів в атмосферу приблизно на 22 відсотки, якщо порівнювати з 1990 роком. Згідно з пропозиціями експертної комісії, до 2030 року енергетичний сектор Німеччини може скоротити обсяги шкідливих викидів на понад 60 відсотків. Такий позитивний ефект для боротьби з потеплінням може, однак, бути зведений нанівець, якщо врахувати активну торгівлю квотами на емісію парникових газів у межах Європейського Союзу. Для того, щоб заощаджені в Німеччині квоти на емісію парникових газів не можна було просто взяти й продати в іншу країну ЄС і там їх використати, уряду пропонується анулювати сертифікати на невикористані квоти, які з'являтимуться завдяки відключенню вугільних електростанцій.

Чи подорожчає струм у Німеччині?

Не можна допустити, щоб прискорене відключення вугільних електростанцій призвело до підвищення ціни на електроенергію, вважають в експертній комісії. Однак з огляду на різні фактори, подальшого подорожчання струму виключати не можна. Аби захистити як приватних споживачів, так і енергомісткі галузі промисловості від занадто високих витрат, пропонується, починаючи від 2023 року навіть утримувати ціни на струм на одному рівні. Лише для цього доведеться щороку виділяти щонайменше два мільярди євро, які покриватимуться за рахунок платників податків.

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Що замінить вугільні електростанції?

Експертна комісія наголошує на важливості гарантування надійного забезпечення країни струмом. Аби цього досягти, доведеться частину вугільних електростанцій замінити газовими електростанціями, які вважаються менш шкідливими для довкілля. Крім того, пропонується розбудовувати резервну систему накопичення електроенергії, щоб уникнути дефіциту струму. Крім того, пропонується завчасно попіклуватись про розбудову адекватних транспортних та розподільчих мереж, які б дозволили використовувати відновлювальні види енергії незалежно від місця й часу. Важливим є також запровадження більш гнучкого споживання електроенергії та створення "розумних енергомереж".

Яка ситуація з зайнятістю в регіонах, яких торкнеться відмова від вугілля?

Оскільки йдеться про регіони, які вже мають відповідну енергетичну інфраструктуру, пропонується, щоб енергетика й надалі відігравала там головну роль. Отже, на думку експертної комісії, саме в цих регіонах держава повинна посилено підтримувати розвиток альтернативних енергетичних проектів. Для кожного окремого регіону експертна комісія підготувала ґрунтовні індивідуальні пропозиції загальним обсягом у майже 200 сторінок.

Наскільки остаточними є такі поради?

Йдеться саме про поради, тобто уряд не зобов'язаний їх дотримуватись. Пропозиції експертів отримали всі галузеві міністри, які тепер мають їх вивчити. Після оприлюднення рекомендацій у Німеччині вже зараз розгорілась гаряча дискусія. Чи будуть і в якому обсязі ці поради справді реалізовані, покаже час. Але й самі експерти, котрі готували документ, наголошують, що це не остаточна дорожня карта для відмови від вугілля. Фахівці назвали також терміни, коли варто переглянути рекомендації на предмет кліматичних цілей, цін на електроенергію, гарантованого забезпечення електроенергією, ситуації на ринку праці в регіонах, у яких будуть відключені вугільні електростанції.