Як Німеччина боротиметься проти пластикового сміття

Історія з мертвим кашалотом в Індонезії, у шлунку у якого знайшли шість кілограмів пластику, вразила міністра охорони довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенью Шульце (Svenja Schulze) до глибини душі. Морський ссавець проковтнув 115 пластикових склянок, 25 целофановий пакетів, чотири пластикові пляшки, дві пари взуття і багато іншого неїстівного сміття. На жаль, ця подія - не поодинокий випадок. Тож, як заявила міністр, "нам слід кардинально змінити ситуацію з пластиковим сміттям".

Завод у місті Росток утилізує понад мільярд пластикових пляшок

Яке розв'язання проблеми ФРН пропонує на міжнародному рівні

Німеччина вже не перший рік виступає з цією ініціативою на заходах і зустрічах міжнародного рівня та успішно пропонує свою стратегію. Проте самого обговорення ситуації в рамках G20 і G7 уряду Німеччини вже недостатньо, констатує Шульце. Віднині ФРН має намір практично долучатись до запобігання забрудненню довкілля пластиком. На ці кроки, закладені в десятирічний план, Федеральне міністерство довкілля виділяє 50 мільйонів євро. На які саме проекти передбачені ці кошти, поки що невідомо.

Значна частина пластикового сміття перебуває в ріках Азії. Найбільша з них за протяжністю є також і найбруднішою. Річка Янцзи, що бере початок у горах Тибету, протікає біля таких великих міст як Шанхай і впадає у Східнокитайське море. У водах Янцзи накопичується різне пластикове сміття, яке ніхто не збирає і не утилізує.

Німеччина з її провідним досвідом у сфері переробки сміття може допомогти таким країнам, як Китай. Як розповідає Свенья Шульце, Федеральне міністерство довкілля планує звернутись безпосередньо до країн, яких найбільше стосується ця проблема. Берлін може допомогти новітніми розробками у сфері утилізації пластикових відходів таким країнам, розташованим на берегах найзабрудненіших річок, як Індія, Китай і Бангладеш. Проте і в самій Німеччині проблема забруднення водойм пластиком не має залишатись поза увагою.

Німеччина має план

Міністерство довкілля ФРН представило свій план, що складається з п'яти основних пунктів, котрий покликаний допомогти зменшити кількість пластикового сміття. За задумом Шульце, німецьке суспільство має відмовитись від звичок, через які виробляється така кількість відходів з пластику. І в такий спосіб навести іншим країнам приклад, як можна жити без пластику. "Навіть якщо ми цього не бажаємо, нашу модель споживацької поведінки переймають країни, що розвиваються", - зазначає міністр охорони довкілля.

План уряду передбачає низку заходів, покликаних змінити ситуацію. Так, Німеччина підтримує заборону на виробництво в ЄС товарів з пластику, які не підлягають утилізації та повторному використанню. Йдеться, зокрема, про одноразовий пластиковий посуд, пляшки та певні предмети гігієни.

Альтернатива пластику - упаковка з пресованої соломи. Таку біоупаковку виробляють у німецькому місті Людвігслюст

Крім того, міністерство планує домагатись скасування пластикової упаковки для низки товарів - наприклад, прозорої плівки для огірків чи бананів. Також планують створити можливості щодо пластикових пляшок для води, аби не здавати їх, а наповнювати знову. Урядовці обіцяють: на виробників, що застосовують у продукції матеріали, придатні для вторинного застосування та екологічної утилізації, чекатиме винагорода. Крім того, продукти з вторинної сировини мають здобути більшу популярність, а їхні виробники отриматимуть більше інвестицій. Пластик повинен вироблятись лише з біовідходів.

Але поки що Свенья Шульце намагається домогтись того, аби заборона на виробництво товарів з пластику, що не підлягають утилазції, стала обов'язковою. Утім, Беттіна Гоффманн (Bettina Hoffmann) з опозиційної партії "Союз-90/"Зелені ", котра займається питаннями охорони довкілля, каже, що цей план у неї "викликав гірке розчарування ". В інтерв'ю DW вона зазначила, що в ньому не позначена обов'язкова і головна мета - сприяти не лише скороченню кількості пластикового сміття, але і його появі. Тим часом, міністерка екології вважає, що діалог може вплинути на зменшення кількості сміття. На її думку, свідченням цього є ситуація з пластиковими пакетами, число яких за два роки вдалось скоротити на дві третини.

Мешканець міста Абіджан (Кот-д'Івуар) збирає пластикові пляшки у місцевій водоймі

Заборона пластикових пакетів в Азії та Африці

Проте в інших державах, зокрема в країнах Африки, до цього питання ставляться значно суворіше. У Руанді пластикові пакети заборонили вже 10 років тому - під загрозою штрафів. Держава суворо стежить за тим, аби заборону не порушували. Шляхом Руанди також пішли Кенія та ПАР. У Бангладеш заборона пластикових пакетів навіть призвела до виникнення чорного ринку.

Попри те, що найбільша проблема з застосуванням пластику існує у країн Азії та Африки, міністерка екології ФРН вважає, що Європа має докладати більше зусиль для боротьби проти забруднення довкілля пластиком. "Я не готова сказати, що питання сміття на дні морів та океанів не має до нас стосунку", - зазначила Шульце. Німецький план з п’яти пунктів є дуже важливим, проте на міжнародному рівні також можна запроваджувати численні заходи. "Пластик у шлунку кашалота - це проблема, яку можливо розв’язати лише на глобальному рівні", - підсумувала глава міністерства довкілля ФРН.