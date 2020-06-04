Як Німеччина бореться з кризою: 300 євро на дитину і зниження ПДВ

Чи треба в розпал кризи роздавати населенню гроші? У Німеччині коаліційний уряд, що складається з консерваторів і соціал-демократів, вирішив, що треба. Щонайменше родинам з дітьми. Тому на кожну дитину в країні виплатять по 300 євро. Держава витратить на це 4,3 мільярда євро.

З організаційної точки зору - це дуже простий захід. Додаткові гроші автоматично переведуть всім одержувачам допомоги. Вона виплачується одному з батьків на кожну дитину, яка живе в Німеччині, а мати німецьке громадянство при цьому не потрібно. До того ж, допомогу виплачуватимуть до тих пір, поки дитина не закінчить навчання, іншими словами - і після досягнення повноліття.

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Друга антикризова програма

Одноразова виплата у 300 євро стане одним з найбільш відчутних, а також найдорожчих заходів, передбачених новою антикризовою програмою уряду ФРН. Вона розрахована на 2020-2021 роки і сягає 130 мільярдів євро. Програму представили в Берліні лідери уряду та партій, які беруть участь в коаліції, увечері 3 червня, після тривалої підготовки і двох днів інтенсивних переговорів.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і міністр фінансів Олаф Шольц на пресконференції 3 червня

Попередня антикризова програма була ухвалена в кінці березня, під час епідемії COVID-19, що набирала оберти, і мала на меті допомогти бізнесу, особливо малому, просто протриматися під час карантину. Але тепер мета інша: забезпечити швидкий вихід економіки з кризи, надавши їй потужний імпульс, а також спрямувати її розвиток в бажаному напрямку, підтримавши інноваційні, екологічні та інші перспективні технології.

Відповідно, і кошти, необхідні для досягнення мети, тепер інші. Імпульс німецькій економіці повинно дати, перш за все, стимулювання споживчого попиту. Через це - роздача грошей тим, у кого є діти. Через це - й найдорожчий захід, який повинен відчути просто кожен житель країни.

ПДВ знизять на півроку

На шість місяців, з 1 липня до 31 грудня 2020 року, в Німеччині знижується податок на додану вартість (ПДВ). Регулярна ставка складе 16 відсотків замість звичайних 19, пільгова - п'ять відсотків замість семи. Втім це означає, що держава відмовляється від податкових надходжень приблизно у 20 мільярдів євро. Іншими словами, залишає ці гроші в кишенях споживачів і на рахунках підприємств. Адже ПДВ - це той податок, який нараховують майже на кожен товар і послугу. Його зниження повинно, за задумом авторів ідеї, привести до зниження роздрібних і оптових цін. Тому уряд закликав німецький бізнес відповідним чином змінити свої цінники.

Протягом шести місяців ПДВ у Німеччині складатиме не 19 а 16 відсотків

Правда, домашні господарства при придбанні продуктів харчування і товарів повсякденного попиту навряд чи відчують істотні зміни. Зовсім інша справа - товари тривалого користування: одяг і взуття, зокрема дитячі, електроніка, побутова техніка, меблі і, звичайно ж, автомобілі. Тут зниження ПДВ може забезпечити споживачам вже відчутну економію.

Знижка на електромобіль у 9 000 євро

Обмежений на півроку захід уряду ФРН розрахований на те, що жителі Німеччини захочуть скористатися цим тимчасовим вікном, аби вигідно придбати товари, покупку яких вони досі відкладали. Цим вони в стислі терміни нададуть відчутну підтримку вітчизняним виробникам чи імпортерам і роздрібній торгівлі.

До речі, про автомобілі. Під час підготовки антикризової програми в Німеччині розгорілася бурхлива дискусія про те, чи слід прицільно допомагати такій найважливішій галузі німецької економіки, як автомобілебудування, наслідуючи приклад Франції? Лунали серйозні заперечення. Мовляв, невже уряд направить гроші платників податків на підтримку застарілої технології - автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння? Може, він ще й неекологічні дизелі буде субсидувати?

Уряд знайшов елегантне рішення, яке, за великим рахунком, може влаштувати всіх. Цілеспрямовану підтримку отримають лише покупці інноваційних технологічних рішень: електромобілів і гібридів. Уряд подвоїв свою частку у чинній програмі стимулювання їх продажів.

Покупці електромобілів до кінця 2021 року отримуватимуть знижку у дев'ять тисяч євро

Тому тепер, наприклад, покупцеві автомобіля на електричній тязі за ціною не більше 40 тисяч євро до кінця 2021 року надається сумарна знижка в дев'ять тисяч євро: шість тисяч замість трьох держави плюс три тисячі виробника. Водночас зниження ПДВ з 19 відсотків до 16 зробить більш доступними і автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами, покупці яких зможуть заощадити від декількох сотень до декількох тисяч євро залежно від ціни машини.

Ціни на електрику будуть знижені

Антикризова програма передбачає також виділення додатково 2,5 мільярда євро на розвиток інфраструктури для заряджання електромобілів. А щоб ціни на електрику в наступні два роки не виросли, а, навпаки, знизилися, уряд візьме на себе частину тих субсидій відновлюваної енергетики, які мали лягти в наступному році на плечі кінцевих споживачів.

Такими є деякі ключові заходи нової антикризової програми уряду ФРН, що стосується домашніх господарств і фізичних осіб. Всього в програмі 57 пунктів.