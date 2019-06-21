Як німецькі міста стають розумними

Розумний телефон, розумний годинник, розумний будинок... Нові технології стають дедалі активнішими помічниками у побуті. Комп'ютери, а точніше штучний інтелект і інтернет речей, які взаємодіють один з одним, здатні поліпшити життя у містах. Розумне місто - тренд, який визначатиме розвиток інфраструктури мегаполісів. Над наближенням майбутнього, хоч поки далеко не усюди, працюють і у Німеччині.

Розумні паркування і світлофори

Своєрідний тестовий майданчик створений на одній з вулиць в кельнському районі Ніппес. Чотирикілометрова ділянка з високотехнологічним начинням повинна демонструвати, як рішення для розумного міста діють у реальних умовах. Інформаційні та комунікаційні технології, об'єднані в одну мережу, повинні допомогти ефективно управляти дорожнім рухом, заощаджувати енергію та покращувати екологію.

Оптимальна теплоізоляція будинків, заправні станції для електротранспорту, енергозберігаючі вуличні ліхтарі, лавки з можливістю зарядити мобільний телефон від сонячної панелі, - до створення розумної вулиці підходять комплексно. Інноваційні компанії можуть тут протестувати свої розробки. Фінансування найперспективніших проектів бере на себе місто разом з місцевим великим постачальником електроенергії. Свої ідеї можуть пропонувати і городяни. "Ми називаємо це живою лабораторією. Тут у розробок є право на провал", - каже в інтерв'ю DW керівник проекту Крістіан Ремаклі (Christian Remacly).

Крістіан Ремаклі

Він тримає у руках планшет. Одна відеокамера фіксує перемикання світлофора, інша - стежить за ситуацією з паркувальними місцями. Отримані дані зводяться воєдино. Екран комп'ютера покаже водієві, де в місті зараз можна припаркуватися, і включить режим навігації. Інформація з датчиків, закріплених на світлофорах, допоможе співробітникові служби доставки встановити оптимальну швидкість, щоб на його шляху весь час горіло зелене світло. Щоправда, поки це - лише у планах.

Атлас розумних міст

Над створенням розумного міста працюють не тільки у Кельні. "Ще кілька років тому дискусія велася на академічному рівні. Сьогодні вона дійшла до міських адміністрацій. Це пов'язано з тим, що на ринку з'являються великі компанії, що пропонують містам свої послуги в цій сфері", - пояснює Єнс Ліббе (Jens Libbe) з Німецького інституту урбаністики.

За даними німецького об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom, на сьогодні у Німеччині 50 міст тестують різні варіанти інтеграції інформаційних технологій в міську інфраструктуру. В атласі розумних міст, який Bitkom склав разом з Інститутом експериментального інжинірингу Товариства імені Фраунгофера, представлені всі федеральні землі, але найактивнішими у цьому напрямку є Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг.

Основні напрямки для застосування нових технологій - міське адміністрування та поліпшення роботи громадських служб, мобільність, енергозбереження, екологія, охорона здоров'я. Ось лише кілька прикладів. У Гамбурзі планується позбавити жителів необхідності самим ходити до муніципальних відомств: до 2022 року багато процесів будуть автоматизовані і вирішити практично всі питання можна буде через інтернет. У Єні вже зараз можна знайти місце в дитячому садку і зареєструвати дитину в інтернеті. Тут також роблять розумним цілий квартал орендного житла: квартирантам запропонують, наприклад, цифрового консьєржа та автономну доставку товарів додому. У баварському Інгольштадті розробляють концепцію мобільності для летючого таксі, яке могли б використовувати, зокрема, служби порятунку. У Кайзерслаутерні і Карлсруе працюють над концепцією автономного або напівавтономного транспорту.

Заправка для електромобілів в Кельні

До наближення майбутнього прагнуть і населені пункти, які не одразу знайдеш на карті: скажімо, Лемго, де створюють систему, що дозволяє максимально близьке за часом прибуття міських автобусів. Тобто пересадка з однієї лінії на іншу повинна стати максимально комфортною.

Особисті дані під контролем?

З новими продуктами на ринку перед місцевою владою постають і нові проблеми. Підвищення кваліфікації працівників міських служб - одна з них. Як показало опитування, проведене Bitkom, труднощі пов'язані і з проблемою забезпечення захисту особистих даних. Камери на кельнській вулиці Нойсерштрассе в режимі реального часу збирають дані про городян, а саме: яке місце на паркуванні зайнято в який час яким автомобілем. Але відеозапис одразу ж знищується, запевняє керівник проекту в Кельні Крістіан Ремаклі, а в базу даних відправляється тільки код, за яким видно, чи зайняте місце для паркування.

Більше сумнівів викликає співпраця з різними фірмами. Наприклад, у Дуйсбурзі за участю Microsoft створюють розумний будинок для людей похилого віку. У разі, якщо мешканець впав або забув вимкнути плиту, датчики, встановлені в квартирі, передають інформацію родичам або в службу догляду за людьми похилого віку, і таким чином допомагають запобігти нещастю. Керівники проекту стверджують, що дані передаються далі з дозволу мешканців або їхніх родичів. "В закупівлі технології, в принципі, нічого поганого немає. Питання в тому, що відбувається потім, хто ухвалює рішення. Міста можуть це регулювати за допомогою договорів", - відзначає експерт з урбаністики Єнс Ліббе. Він вважає, що цифрові технології здатні поліпшити якість життя в містах, і якщо дигіталізація пропонує нові можливості, чому б городянам ними не користуватися.