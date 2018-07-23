 Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.07.2018

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Культура й стиль життя

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Open Air концерт камерної музики у Києві

"Open Air" концерт камерної музики у Києві зібрав сотні слухачів

Тривала злива, що паралізувала у середу, 25 липня, рух транспорту в Києві і навіть спричинилася до руйнування доріг і мостів, не зупинила сотні людей, які прийшли на спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України (YsOU) і Федерального молодіжного оркестру Німеччини (BJO).

Молодіжний симфонічний оркестр України був заснований з ініціативи українки, головної диригентки опери та симфонічного оркестру австрійського Граца Оксани Линів. На це її надихнула успішна історія заснованого 1969 року Федерального молодіжного оркестру Німеччини. Торік молоді музиканти з України та Німеччини вперше зібралися разом і дали концерти у Львові, Києві, Бонні (у межах Бетховенського фестивалю) та Берліні. Цього разу їхнє спільне турне передбачає також виступи 26 липня у Львові і 16 серпня на "Young Euro Classic Festival" у Берліні. Диригентом виступає німецький музикант Еліас Ґранді (Elias Grandy) з Гайдельберга.

У Києві ж близько 90 українських та німецьких молодих музикантів у складі зведеного оркестру виконали класичні симфонічні твори Йозефа Гайдна (Franz Joseph Haydn), Антона Брукнера (Anton Bruckner), а також сучасну симфонічну музику Пауля Гіндеміта (Paul Hindemith) та французького композитора Олів'є Мессіана. Їх слухали сотні людей, які зібралися біля споруди Національного музею історії України на київській Княжій горі. Навіть під час кількагодинної репетиції перед концертом за дійством спостерігали сотні киян, що ховалися від зливи під парасолями, але не розходилися. Зрештою, до початку концерту хмари дивовижно розійшлися, а слухачів побільшало у кілька разів, що ще більше надихнуло юних музикантів. 

Відкрите спілкування

Українка Анастасія Дзядевич, що грала першу скрипку на цьому концерті, розповіла DW про унікальну атмосферу, яка склалася між українськими і німецькими музикантами. Німці, за її спостереженнями, геть інакше навчені музикувати. "Вони багато уваги приділяють тому, щоби грати синхронно, єдиною командою, і в них немає такого, як в нас, коли тих, хто грає не так добре, садять в задні ряди. Значно краща дисципліна виконання, а в українців - більше емоцій, експресії і натхнення. Думаю, що ми можемо навчитися цього одне в одного", - сказала Дзядевич. 

Анастасія Дзядевич

Анастасія Дзядевич

Скрипалька вже має досвід торішніх поїздок з концертами до Берліна і Бонна. У межах цього проекту відбувалися тренувальні виступи і експертні дискусії, а також поїздка стала і чудовою нагодою для спілкування з німецькими музикантами поза сценою. "Вони неймовірно відкриті до спілкування, до нових можливостей, до нових людей. Вони завжди готові підтримати іншу, навіть незнайому людину. І якщо в інших європейських країнах я зустрічалася з нерозумінням того, що ми не з Росії, то ці люди добре знають, що таке Україна і українці", - запевнила Анастасія Дзядевич.

Враження слухачів

Федеральний молодіжний оркестр Німеччини існує вже майже 60 років, а Молодіжний симфонічний оркестр України ще, так би мовити, на початку свого творчого шляху. Та їхня співпраця вже приносить чудові культурні "плоди", вважає засновниця українського оркестру Оксана Линів. "Ми заснували таку кооперацію, щоб через музику втілювати цей факт у життя - об'єднуватися, ділитися досвідом, розповсюджувати глобальні цінності та розвиватися разом", - вважає Линів. 

Відома класика та сучасні симфонії

Відома класика та сучасні симфонії - публіка у захваті від віртуозного виконання молодих музикантів

Слухачі симфонічної музики у самому серці Києва були вражені почутим і побаченим. "Це неймовірно! Такі молоді діти, їм всім не більше 18 років, а вони вже спроможні виконувати таку серйозну, складну симфонічну музику. Це дуже зворушливо і натхненно", - сказала DW слухачка похилого віку. "Грім і дощ ніби акомпанували цим дітям, вони стали частиною їхнього чудового виступу. Я дуже тішуся, що прийшов і почув цей концерт", - зізнався киянин, який привів на виступ музикантів всю свою родину.

Спільні цінності

Безкоштовні концерти просто неба, що відбуваються навіть за дощової погоди, є класичною німецькою традицією, сказав перед початком виступу молодих виконавців посол ФРН в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel). Він повідомив, що філармонічні оркестри на Зеленій сцені в Берліні часто виконують музику саме за такої погоди. "Коли ви сьогодні бачите, що падає дощ, то це є виразом наших спільних європейських цінностей", - пожартував посол. 

Побували на заході і представники українського міністерства закордонних справ та віце-прем'єрка з євроінтеґрації України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона побачила певний символізм в тому, що концерт відбувається у пам'ятному для України місці. "Це дуже символічний захід, бо йдеться про спільний музичний проект тих дітей, які не застали поділу в Європі. Їм будувати нову Європу і я сподіваюся, що вони не зводитимуть нових стін", - сказала Климпуш-Цинцадзе у розмові з DW.

Проведенню концерту сприяв український уряд, міністерство закордонних справ Німеччини, Ґете-Інститут та Німецька музична рада.

  • Німецько-український мистецький місток

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-український мистецький місток

    Спільний молодіжний симфонічний оркестр - це унікальний мистецький проект, який об'єднав талановитих юних музикантів з України та Німеччини. У складі Федерального молодіжного оркестру Німеччини - 37 молодих музикантів віком від 18 до 22 років. У Молодіжному симфонічному оркестрі України грає 30 виконавців віком від 12 до 22 років, що представляють різні регіони України.

  • Диригентка Оксана Линів - ідейна натхненниця оркестру

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Ідейна натхненниця

    Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.

  • Гастролі Німеччиною

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гастролі Німеччиною

    Проект Бетховенського фестивалю та DW стартував спільними концертами Молодіжного симфонічного оркестру України з Федеральним молодіжним оркестром Німеччини ще в серпні 2017 року. Позаду аншлаги та овації  найбільших концертних залів Львова та Києва, а 14 та 15 вересня - концерти в Бонні та Берліні.

  • Екскурсія рідним містом Бетховена

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Екскурсія рідним містом Бетховена

    У Бонні для юних оркестрантів з України та Німеччини влаштували екскурсію рідним містом німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Для молодих українських музикантів поїздка до Німеччини - їхні перші закордонні гастролі.

  • Безцінний обмін досвідом

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Безцінний обмін досвідом

    Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.

  • Наша мова - це музика

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Наша мова - це музика"

    "Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).

  • З усіх куточків країни

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Наймолодша учасниця

    Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).

  • Гармонійний тандем

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гармонійний тандем

    Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.

  • Все більше хочу залишитись в Україні

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Дедалі більше хочу залишитись в Україні"

    19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.

  • Вибухове поєднання

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Вибухове поєднання

    "Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).

  • Німецько-українська програма концертів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-українська програма концертів

    Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".

  • Культурна дипломатія

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Культурна дипломатія

    Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.

  • Жодних кордонів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Жодних кордонів

    "Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.

    Автор: Анастасія Магазова


 

DW.COM

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