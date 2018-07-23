Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Тривала злива, що паралізувала у середу, 25 липня, рух транспорту в Києві і навіть спричинилася до руйнування доріг і мостів, не зупинила сотні людей, які прийшли на спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України (YsOU) і Федерального молодіжного оркестру Німеччини (BJO).

Молодіжний симфонічний оркестр України був заснований з ініціативи українки, головної диригентки опери та симфонічного оркестру австрійського Граца Оксани Линів. На це її надихнула успішна історія заснованого 1969 року Федерального молодіжного оркестру Німеччини. Торік молоді музиканти з України та Німеччини вперше зібралися разом і дали концерти у Львові, Києві, Бонні (у межах Бетховенського фестивалю) та Берліні. Цього разу їхнє спільне турне передбачає також виступи 26 липня у Львові і 16 серпня на "Young Euro Classic Festival" у Берліні. Диригентом виступає німецький музикант Еліас Ґранді (Elias Grandy) з Гайдельберга.

У Києві ж близько 90 українських та німецьких молодих музикантів у складі зведеного оркестру виконали класичні симфонічні твори Йозефа Гайдна (Franz Joseph Haydn), Антона Брукнера (Anton Bruckner), а також сучасну симфонічну музику Пауля Гіндеміта (Paul Hindemith) та французького композитора Олів'є Мессіана. Їх слухали сотні людей, які зібралися біля споруди Національного музею історії України на київській Княжій горі. Навіть під час кількагодинної репетиції перед концертом за дійством спостерігали сотні киян, що ховалися від зливи під парасолями, але не розходилися. Зрештою, до початку концерту хмари дивовижно розійшлися, а слухачів побільшало у кілька разів, що ще більше надихнуло юних музикантів.

Відкрите спілкування

Українка Анастасія Дзядевич, що грала першу скрипку на цьому концерті, розповіла DW про унікальну атмосферу, яка склалася між українськими і німецькими музикантами. Німці, за її спостереженнями, геть інакше навчені музикувати. "Вони багато уваги приділяють тому, щоби грати синхронно, єдиною командою, і в них немає такого, як в нас, коли тих, хто грає не так добре, садять в задні ряди. Значно краща дисципліна виконання, а в українців - більше емоцій, експресії і натхнення. Думаю, що ми можемо навчитися цього одне в одного", - сказала Дзядевич.

Анастасія Дзядевич

Скрипалька вже має досвід торішніх поїздок з концертами до Берліна і Бонна. У межах цього проекту відбувалися тренувальні виступи і експертні дискусії, а також поїздка стала і чудовою нагодою для спілкування з німецькими музикантами поза сценою. "Вони неймовірно відкриті до спілкування, до нових можливостей, до нових людей. Вони завжди готові підтримати іншу, навіть незнайому людину. І якщо в інших європейських країнах я зустрічалася з нерозумінням того, що ми не з Росії, то ці люди добре знають, що таке Україна і українці", - запевнила Анастасія Дзядевич.

Враження слухачів

Федеральний молодіжний оркестр Німеччини існує вже майже 60 років, а Молодіжний симфонічний оркестр України ще, так би мовити, на початку свого творчого шляху. Та їхня співпраця вже приносить чудові культурні "плоди", вважає засновниця українського оркестру Оксана Линів. "Ми заснували таку кооперацію, щоб через музику втілювати цей факт у життя - об'єднуватися, ділитися досвідом, розповсюджувати глобальні цінності та розвиватися разом", - вважає Линів.

Відома класика та сучасні симфонії - публіка у захваті від віртуозного виконання молодих музикантів

Слухачі симфонічної музики у самому серці Києва були вражені почутим і побаченим. "Це неймовірно! Такі молоді діти, їм всім не більше 18 років, а вони вже спроможні виконувати таку серйозну, складну симфонічну музику. Це дуже зворушливо і натхненно", - сказала DW слухачка похилого віку. "Грім і дощ ніби акомпанували цим дітям, вони стали частиною їхнього чудового виступу. Я дуже тішуся, що прийшов і почув цей концерт", - зізнався киянин, який привів на виступ музикантів всю свою родину.

Спільні цінності

Безкоштовні концерти просто неба, що відбуваються навіть за дощової погоди, є класичною німецькою традицією, сказав перед початком виступу молодих виконавців посол ФРН в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel). Він повідомив, що філармонічні оркестри на Зеленій сцені в Берліні часто виконують музику саме за такої погоди. "Коли ви сьогодні бачите, що падає дощ, то це є виразом наших спільних європейських цінностей", - пожартував посол.

Побували на заході і представники українського міністерства закордонних справ та віце-прем'єрка з євроінтеґрації України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона побачила певний символізм в тому, що концерт відбувається у пам'ятному для України місці. "Це дуже символічний захід, бо йдеться про спільний музичний проект тих дітей, які не застали поділу в Європі. Їм будувати нову Європу і я сподіваюся, що вони не зводитимуть нових стін", - сказала Климпуш-Цинцадзе у розмові з DW.

Проведенню концерту сприяв український уряд, міністерство закордонних справ Німеччини, Ґете-Інститут та Німецька музична рада.