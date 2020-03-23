Як німецький Бундестаг працює у часи пандемії коронавірусу

Упродовж останніх кількох днів відбулися інтенсивні телефонні консультації лідерів парламентської групи з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble), про що Deutsche Welle стало відомо з джерел в парламентських фракціях. Предметом обговорення стало майбутнє засідань Бундестагу з його 709 депутатами в умовах епідемії коронавірусу.

Результат дискусій: пленарні засідання відбуватимуться й надалі, але за значно меншої присутності парламентарів, ніж зазвичай. При цьому важливо було зберегти існуючу пропорцію народних депутатів, тобто щоб не виникло ситуації, коли одна фракція представлена великою кількістю народних обранців, а інша - взагалі не представлена.

"Тримати дистанцію" потрібно і в Бундестазі

"Присутніми будуть максимум третина народних депутатів", - повідомила у розмові з DW депутатка Доротее Бер (Dorothee Bär), яка представляє Християнсько-соціальний союз (ХСС). Необхідна відстань між депутатами буде забезпечена за рахунок вільних місць. У Німеччині радять триматися на відстані півтора-два метри одне від одного.

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Хто повинен залишатися вдома, а хто ні? "Просять з'явитись лише тих, хто не належить до групи ризику, а також представників комітетів", - додала Бер. Це означає, що депутати похилого віку можуть не з'являтися на засідання, а прийти повинні лише ті політики, що є фахівцями з питань, які були внесені в порядок денний.

Уже деякий час купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

Уже є кілька випадків захворювання на Covid-19 і серед народних депутатів. Станом на 20 березня було повідомлено про 6 таких випадків. Однак ця кількість захворювань на даний момент не є причиною тимчасового скорочення парламенту. Натомість Бундестаг також хоче працювати, дотримуючись вимог про тримання дистанції одне до одного.

Досвід дистанційної роботи

Працівники адміністрації Бундестагу, депутатських фракцій та самі депутати мають можливість працювати з дому. Однак не все відбувається безперебійно. Так, представник Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Tritten) у своєму листі до Ради старійшин Бундестагу поскаржився, що IT-можливості Бундестагу в цій ситуації "обмежені".

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Щоправда піклуватись про значну частину ІТ-оснащення ще раніше мали самі фракції. Фракція Вільної демократичної партії (ВДП) заявила, що вже давно займається діджиталізацією своєї роботи і тепер всі члени фракції можуть дуже добре працювати дистанційно.

На порядку денному закони,пов'язані з корона вірусом

До порядку денного теж вносяться зміни з огляду на кризу через епідемію коронавірусу. Основна увага приділяється питанням, що покликані врегулювати ситуацію з поширенням вірусу, та нагальним зовнішньополітичним питанням. Сесія може бути скорочена з трьох до двох днів.

Очікується, що вже в середу, 25 березня, Бундестаг збереться, аби в прискореному режимі ухвалити заходи, спрямовані на зменшення наслідків кризи, викликаної коронавірусом.

Упродовж наступних трьох тижнів не було заплановано жодних засідань Бундестагу через великодні канікули. Перше засідання мало б відбутися 19 квітня. Навіть якщо до того часу захворіє ще багато інших депутатів, парламент зможе продовжувати роботу, хоча і з меншою кількістю депутатів. Але тоді парламентським фракціям доведеться узгодити деталі нового режиму роботи.