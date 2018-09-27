Як (не) скасували заборону на продаж алкоголю вночі у Києві

Верховний cуд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав незаконним рішення Київради від 2016 року, яким в українській столиці був заборонений продаж алкоголю з 23:00 до 10 години ранку. Відповідну постанову від 7 жовтня опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає агенція "Українські Новини".

Позивачі обґрунтували свої вимоги тим, що рішення Київської міської ради порушує приписи закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зазначено, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено повноваження Київради на встановлення заборон на продаж алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі. Вона має право встановлювати такі обмеження лише на час проведення масових заходів. Також зазначається, що до повноважень органів місцевого самоврядування належить виключно встановлення режиму роботи підприємств, установ і організацій сфери обслуговування.

Між тим 27 вересня 2018 року Київрада ухвалила рішення №1529/5593, яким також заборонила продаж алкоголю вночі. Це рішення залишається чинним.