 Як (не) скасували заборону на продаж алкоголю вночі у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

Як (не) скасували заборону на продаж алкоголю вночі у Києві

Верховний суд підтвердив незаконність заборони від 2016 року на продаж алкоголю вночі у Києві. Тим часом Київрада у 2018 році ухвалила інше рішення, яким заборонила торгувати алкоголем уночі.

Заборона на продаж алкоголю в Києві вночі триває кілька років

Заборона на продаж алкоголю в Києві вночі триває кілька років

Верховний cуд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав незаконним рішення Київради від 2016 року, яким в українській столиці був заборонений продаж алкоголю з 23:00 до 10 години ранку. Відповідну постанову від 7 жовтня опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає агенція "Українські Новини". 

Позивачі обґрунтували свої вимоги тим, що рішення Київської міської ради порушує приписи закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

DW.COM

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Відтепер у столиці України Києві заборонена роздрібна торгівля алкоголем після 23-ї години. Це рішення не стосується закладів ресторанного господарства. (24.10.2018)

Зазначено, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено повноваження Київради на встановлення заборон на продаж алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі. Вона має право встановлювати такі обмеження лише на час проведення масових заходів. Також зазначається, що до повноважень органів місцевого самоврядування належить виключно встановлення режиму роботи підприємств, установ і організацій сфери обслуговування. 

Між тим 27 вересня 2018 року Київрада ухвалила рішення №1529/5593, яким також заборонила продаж алкоголю вночі. Це рішення залишається чинним.

  • Пиво Utopias від Samuel Adams

    10 найміцніших марок пива світу

    Пиво Utopias від Samuel Adams: 28%

    Формою та кольором пляшка нагадує сусловарний котел і тому справді вражає. Її вміст аж до 22 років витримується у різноманітних діжках: з-під хересу, бренді, коньяку, бурбону, віскі. Кожні два роки броварня з Бостона випускає нову партію цього пива. З роздрібною ціною приблизно 190 євро за пляшку це пиво є найдорожчим у всій Америці.

  • Tactical Nuclear Penguin від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    Tactical Nuclear Penguin від BrewDog: 32%

    Шотландська броварня BrewDog вже багато років встановлює дедалі нові рекорди. У 2009 році "Тактичний ядерний пінгвін" стало найміцнішим пивом у світі. Процес: міцне темне пиво сорту імперський стаут заморожують, завдяки відділенню води вміст алкоголю підвищується - тому і "антарктична" назва. Це пиво слід споживати потроху, пишуть виробники - "як хороше віскі або альбом Френка Заппи".

  • Black Damnation VI Messy від Struise

    10 найміцніших марок пива світу

    Black Damnation VI Messy від Struise: 39%

    De Struise Brouwers є невеликою бельгійською броварнею. Серія Black Damnation виробляється так само з сорту імперський стаут. Марка VI Messy з вмістом алкоголю 39% є найміцнішою в цій серії. В продажу це пиво не знайти. Поціновувачі пива, яким вдалося покуштувати його на фестивалях, переповідають, що, на відміну від інших дуже міцних марок, VI Messy справді смакує наче пиво.

  • Schorschbock 40 від Schorschbräu

    10 найміцніших марок пива світу

    Schorschbock 40 від Schorschbräu: 40%

    2009 року одним з двох основних конкурентів за звання виробника найміцнішого пива була броварня Schorschbräu з регіону Франконії, що у Баварії. Щоправда, тоді Schorschbock містило лише 31% алкоголю. Коли воно вийшло на ринок у 2008 році, то це був рекорд. А от в кінці 2009-го ситуація знову змінилася, і версія Schorschbock 40 випередила "ядерного пінгвіна" від BrewDog.

  • Sink the Bismarck! від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    Sink the Bismarck! від BrewDog: 41%

    Шотландці не довго пасли задніх і за кілька місяців вивели на ринок свою відповідь німцям, назвавши її "Втопи Бісмарка!", маючи на увазі найбільший лінкор у флоті націонал-соціалістів. Броварі описують пиво як "чотирикратний індійський пейл-ель, де в чотири рази більше хмелю і який вчетверо більш гіркий". Утім, коштуючи 100 євро за пляшку, воно майже в 50 разів дорожче за звичайне пиво.

  • The End of History від BrewDog

    10 найміцніших марок пива світу

    The End of History від BrewDog: 55%

    У боротьбі за статус найміцнішого пива невгамовні шотландці створили цей світлий бельгійський ель "Кінець історії" з вмістом алкоголю 55%. А щоб вирізнитися, пляшку вставляють у опудало тварини. 2010 року виготовили 12 пляшок. 2016-го випустили нову партію в рамках краудфандингової кампанії. Хто інвестував у компанію 20 тисяч доларів, отримував у подарунок такий курйозний колекційний екземпляр.

  • Schorschbock 57 від Schorschbräu

    10 найміцніших марок пива світу

    Schorschbock 57 від Schorschbräu: 57%

    Франконці у 2011 році випустили Schorschbock 57. Назва вказує на неймовірно високий вміст алкоголю - 57%. Якщо не порушувати 500-літній закон про чистоту пива, то ще вищий вміст - просто неможливо, переконували броварі. Цього хмільного напою випустили лише 36 пляшок, кожна з яких коштувала 200 євро.

  • Start the Future від 't Koelschip

    10 найміцніших марок пива світу

    Start the Future від 't Koelschip: 60%

    Нідерландська броварня 't Koelschip ("Рефрижераторне судно") просто увірвалася на ринок міцного пива. "Почни майбутнє" з'явилося за місяць після "Кінця історії" від BrewDog - очевидно, що змагання за титул не було завершено! Тут також обмежена партія, проте за ціною 35 євро за пляшку це пиво було набагато дешевше за шкуродерно запакований виріб шотландців.

  • Armageddon від Brewmeister

    10 найміцніших марок пива світу

    Armageddon від Brewmeister: 65%

    Інша шотландська броварня - Brewmeister - 2012 року зробила у цих пивних перегонах вагому заявку, започаткувавши серію "Армагеддон". Щоправда, експертиза показала, що до пива додавали етанол, тобто спирт. Тож "катастрофічна" суміш зникла з продажу.

  • Snake Venom від Brewmeister

    10 найміцніших марок пива світу

    Snake Venom від Brewmeister: 67,5%

    Роком пізніше Brewmeister підвищив градус, випустивши "Зміїну отруту". На окремій етикетці рекомендують вживати не більше 35 мілілітрів напою за один раз. Проте для пивних пуристів Snake Venom не існує: ресурс RateBeer не включає цю "отруту" до своїх оцінок, адже вміст алкоголю так само підвищують спиртом.

    Автор: Елізабет Ґренір, Юрій Шейко


DW.COM

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Щороку в першу п'ятницю серпня відзначається міжнародний день пива. DW зробила добірку найміцніших марок пива світу. Будьмо! (02.08.2019)  

Посилання в інтернеті

Рішення Київради від 27 вересня 2018 року

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